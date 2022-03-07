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Нормалізація відносин з РФ за моделлю "2014 року" вже неможлива, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Нормалізація відносин з РФ за моделлю

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Захід не зможе нормалізувати відносини з Росією після нинішніх подій в Україні так, як він зробив це кілька років тому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на сайт уряду Британії

Про це Джонсон сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністрами Канади Джастіном Трюдо і Нідерландів Марком Рютте.

За словами Джонсона, світ та ситуація змінилися, і тепер потрібно наголошувати на колективній безпеці.

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"Після вторгнення Росії в Україну ми не зможемо припускати, що можна буде повернутися до якогось статусу-кво, що знову нормалізуємо відносини, як це сталося у 2014 році", – сказав він на пресконференції у Лондоні.

Нагадаємо, що у 2014 році Росія незаконно окупувала Крим. Після того Європа продовжила співпрацю з РФ.

Раніше Джонсон заявляв, що Британія робить все можливе, щоб підтримати українців та чинити шалений тиск на Путіна. Він додав, що разом зі США та ЄС вони запровадили наймасштабніший в історії Росії пакет санкцій проти неї. Й він буде збільшуватися, поки ця агресія не закінчиться.

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Топ коментарі
+26
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07.03.2022 20:17
+19
"Новый Мировой Порядок будет строиться против России, на руинах России и за счет России." - Збигнев Казимеж Бжезинский
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07.03.2022 20:18
+12
Не хватает таких как он сейчас в мире.
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07.03.2022 20:19
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ну, в країні, де жінки банками з соліннями гасять з балкону дрони умови домовленостей 2014 р не прокатять

ще трохи почекають я бабусі почнуть гемселити окупантів пательнями.
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07.03.2022 20:14 Відповісти
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07.03.2022 20:17 Відповісти
Не хватает таких как он сейчас в мире.
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07.03.2022 20:19 Відповісти
Задля справедливости, в 2014-2015рр його рекомендації для України мало чим відрізнялися від путінських. Маразм його не оминув.
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07.03.2022 21:38 Відповісти
Захід не зможе нормалізувати відносини з Росією після нинішніх подій в Україні так, як він зробив це кілька років тому.

Это да. Зашквар.
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07.03.2022 20:17 Відповісти
Закрийте небо,і кацапам *****!
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07.03.2022 20:18 Відповісти
"Новый Мировой Порядок будет строиться против России, на руинах России и за счет России." - Збигнев Казимеж Бжезинский
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07.03.2022 20:18 Відповісти
доля россии в мировой экономике 1,8 процента-так что можна обойтись как нибудь
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07.03.2022 20:32 Відповісти
Рассеюшка возомнила о себе СССР-2,с 1,8 процентами валового дохода планеты(против 20 у СССР)
С голой жопой,без идеологии,с компрадорской элиткой ,с незамкнутыми цепочками по многим технологиям,проданными заводами и недрами и главное ботоксным полудурком ввиде императора
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07.03.2022 20:42 Відповісти
Після перемоги Борису Джонсонові треба буде пам'ятник поставити в Києві.
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07.03.2022 20:21 Відповісти
Наші стратеги всі перемоги собі запишуть, а Джонсона з Байденом панікерами назвуть.
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07.03.2022 20:35 Відповісти
То розповімо "стратегам" хто є хто.
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07.03.2022 21:33 Відповісти
а на другий термін запросити до нас в Україну президентом. Депутатів на..й не треба
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07.03.2022 21:14 Відповісти
відносини з расеею то 404
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07.03.2022 20:22 Відповісти
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07.03.2022 20:22 Відповісти
раССея вперёд.. вперёд в каменный век..
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07.03.2022 20:23 Відповісти
"Скрипач не нужен" (с)
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07.03.2022 20:23 Відповісти
То шо они начинают вобще вслух произносят тему каких-то возможных-невозможных нормализаций с мордором, это нехороший знак.
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07.03.2022 21:47 Відповісти
История показывает что спасение кровожадных орков "окорочками Буша" от голода не превращает их в эльфов. Так что надобно "не кормить волка".
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07.03.2022 23:07 Відповісти
 
 