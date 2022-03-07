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Російські окупанти завезли на Запорізьку АЕС 14 пропагандистів: Поллються тонни інформаційного лайна про "безпеку"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти завезли на Запорізьку АЕС 14 пропагандистів: Поллються тонни інформаційного лайна про

На Запорізьку атомну електростанцію російські окупанти завезли 14 журналістів-пропагандистів.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба "Енергоатому", інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! На Запорізьку АЕС російські окупанти завезли 14 журналістів - пропагандистів. Найближчим часом від них поллються тонни інформаційного лайна про "безпеку" найбільшого в Європі ядерного об‘єкту, щоб "переконливо" виправдати ядерний тероризм загарбників", - йдеться в повідомленні.

Також заплановані зйомки працівників станції (звісно ж – під дулом автомата) з розповідями про вдячність "асвабадітєлям", заспокійливі мантри про контроль з боку фахівців Росатома та готовність прийняти делегацію МАГАТЕ, "благодійний" дозвіл на продовження виробництва електроенергії для потреб України й інші фейки.

"Станом на 18:00 на території ЗАЕС перебуває близько 50 одиниць важкої техніки, боєприпаси, вибухівка та щонайменше 400 терористів. Персонал станції працює на енергоблоках, забезпечуючи експлуатацію ядерних установок. Всі технічні рішення керівництво станції примусили погоджувати з представником окупантів. Наразі радіаційний фон на ЗАЕС і прилеглих територіях перебуває в нормі. Однак будь-якої миті ситуація може змінитися внаслідок порушення загарбниками вимог ядерної та радіаційної безпеки", - наголосили в Енергоатомі.

Читайте: Російські окупанти зараз на майданчику Запорізької АЕС, у самому Енергодарі їх немає, - ОВА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Чомусь до орків жодної небезпеки не було? Чергове підтвердження факту - де кацаби, там небезпека, лихо та смерть
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07.03.2022 20:23
+9
Крім рашензомбі ніхто не повірить!
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07.03.2022 20:21
+5
Обісрані штани чистить. Поряд з НАТО.
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07.03.2022 20:24
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І де це всрате МАГАТЕ.?
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07.03.2022 20:21 Відповісти
Обісрані штани чистить. Поряд з НАТО.
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07.03.2022 20:24 Відповісти
Крім рашензомбі ніхто не повірить!
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07.03.2022 20:21 Відповісти
Верим только Вовочке... полгода назад, в страшном сне бы не представил что такое скажу..
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07.03.2022 20:22 Відповісти
та уже пох.
у 90% населения мордора вместо мозгов и так говно - пусть льют им дальше.
остальные это говно не будут смотреть.
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07.03.2022 20:22 Відповісти
Чомусь до орків жодної небезпеки не було? Чергове підтвердження факту - де кацаби, там небезпека, лихо та смерть
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07.03.2022 20:23 Відповісти
І куди те лайно поллється? На дурні голови тим самим кацапам.Більше це нікому не цікаво.
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07.03.2022 20:23 Відповісти
В круг терористів і залишити на дисерт. А вже після звільненого Криму і Донбасу молитимуться про полон
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07.03.2022 20:23 Відповісти
Хтось ще вірить слюнявим брехунам з параші?
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07.03.2022 20:24 Відповісти
В розшук за незаконний перетин кордону , та несанкціоноване проникнення на режимний об'єкт . Років зо 15 накапвє , і спесь пройдьот .
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07.03.2022 20:24 Відповісти
не знаю правда или нет но пишут что дэбила лысого нардепа Шевченко арестовали на нашей с бульбостаном границе .СБУ везёт его в Киев .О состоянии его почек и тела пока инфы нет .
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07.03.2022 20:24 Відповісти
Самое лучшее что выходит у кацапов это ********* лохов им поверевших. А потом уничтожать этих лохов. Люди .Не верьте кацапским тварям. Кроме брехни и убийств они ничего ненесут
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07.03.2022 20:25 Відповісти
Что они суки русские вытворяют.
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07.03.2022 20:27 Відповісти
14 журналістів-пропагандистів то у соловйова стiльки братьев и сестер ? хто цим оленям повiрить то
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07.03.2022 20:32 Відповісти
Це взагалі щось несусвітне, як можна було допустити їх до міста, а не вдарити десь по дорозі, а зараз ще й пропагандони їхні, уявити це не можна, бо на АЕС можуть потрапляти навіть не всі, що там працюють, а тут кадировці і інший зброд. А Європа і МАГАТЕ навіть не чухаються. Це навіть в голові не вкладується...
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07.03.2022 20:35 Відповісти
как они их завезли, мне интересно, как они свободно заехали, вообще странно, они почему-то ездят у нас, как у себя дома...
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07.03.2022 20:50 Відповісти
На мокшанських пропогандистів у нас імунітет так що ніяка пропогандиська мокшанська машина не діє так як ми бачимо що мокшане тут витворяють.А нащі воїни більше мотивують українську владу чим влада українців.
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07.03.2022 20:56 Відповісти
Все це для унутрєннєго употрєблєнія свинособачим насєлєнієм Кацапії
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07.03.2022 21:21 Відповісти
 
 