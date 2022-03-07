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Росія задіяла майже 100% бойової потужності, накопиченої раніше на кордонах України, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія задіяла майже 100% бойової потужності, накопиченої раніше на кордонах України, - Пентагон

Високопосадовець Пентагону заявив, що Росія використала "майже 100%" бойової потужності, яка була розташована на кордоні України та Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За словами чиновника, Росія також запустила більше 625 ракет по Україні.

Він зазначив, що хоч за повітряний простір над Україною все ще йде боротьба, США оцінюють, що президент Зеленський має в наявності "переважну більшість своїх літаків", а також озброєння "земля-повітря" для захисту українського повітряного простору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ випустила по Україні 600 ракет і використала 95% накопиченої на кордонах потужності, - Пентагон

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+60
Под Харьковом погиб , практически ,
полный состав владимирского ОМОНа 👍🏼👍🏼👍🏼
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07.03.2022 20:34
+53
Мединский пожаловался на то, что украинская делегация послала его туда же, куда и российский корабель

«Российская делегация привезла на переговоры проекты документов, но они не были подписаны. Наши ожидания не оправдались», - заявил он.
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07.03.2022 20:29
+47
Россия, похоже, выдохлась

Высокопоставленным должностным лицом минобороны США сообщает, что почти 100% российской боевой мощи, развернутой для вторжения, уже на территории Украины.

И в этом контексте упор Москвы на прекращение огня для «гуманитарных коридоров» - это совсем не «гуманный» шаг Кремля, нет. Это самая настоящая попытка перевести дыхание, зализать раны, и попытаться понять, почему все пошло не так и что делать дальше.

Да, Украина несет убытки, да, гибнет и мирное население. Но Украина, будет откровенны, разбила в мелочи миф о «самой величественной армии» мира.
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07.03.2022 20:34
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сейчас пойдут резервисты.
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07.03.2022 20:26 Відповісти
Их уже набирают из тюрьм походу
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07.03.2022 20:28 Відповісти
ЗэКа не значит дЭбил!!! МОТИВАЦИИ 0!!!
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07.03.2022 20:34 Відповісти
Ну, кинуть їх на мародерство і терор мирного населення, як кадировців, це ще гірше.
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07.03.2022 21:31 Відповісти
Сложно их отловить будет.

А пока через пол Украины идут караваны бензовозов. Вообще без сопровождения. Шансов доехать у них около нуля. Ну и соответственно сотни единиц кацапской техники стоят обездвижены
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07.03.2022 20:30 Відповісти
Ну пусть идут. Вам жалко? Армия уже начала наверное понимать что её сливают. Точнее слили.
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07.03.2022 23:04 Відповісти
в России осужденных 450 000 тысяч.
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07.03.2022 20:31 Відповісти
Не рискнут. Их мотивация не просто низкая, а отрицательная...
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07.03.2022 20:37 Відповісти
Грабувати і вбивати селян якраз вистачить. Кадировці зараз цим зайняті.
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07.03.2022 21:32 Відповісти
До этих "селян" еще дойти надо, уничтожив нашу оборону, а это из области фантастики. Они же не саранча, которую можно с самолётов сбрасывать в тыл...
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07.03.2022 21:42 Відповісти
Кто им оружие даст? Они ещё по дороге перестреляют друг друга, да и наркотики с водярой сделают своё дело.
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07.03.2022 20:44 Відповісти
Ок. Дали оружие и выпустили, а эти урки после первого артобстрела ломанутся назад с оружием и устроят разгул бандитизма, что 90е будут детским лепетом.
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07.03.2022 21:02 Відповісти
В нас.
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07.03.2022 21:32 Відповісти
Не пойдут. Во-первых, их еще найти надо, а они сейчас все начнут прятаться. Во-вторых, это еще один удар по экономике рашки, работать-то будет некому...
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07.03.2022 20:36 Відповісти
Содержание одного заключенного стоит дорого
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07.03.2022 20:38 Відповісти
ДА!!!! выше я ответил про ЗэКа, то же касается и резервистов...
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07.03.2022 20:39 Відповісти
А если послать безработных? Шутки-шутками. Но сейчас, под тотальный ******, они могут набрать в армию "за еду". И послать на фронт. Победа еще далека...
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07.03.2022 20:51 Відповісти
Ну, с таким же успехом можно предположить посылание животных из зоопарков. Резервисты - это хотя бы какая-то подготовка, а эти совсем мясо. Они будут сдаваться нам по телефону через 5 минут после призыва...
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07.03.2022 21:01 Відповісти
Скажут что завгодно лишь бы рассеюшку не сердить.
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07.03.2022 20:27 Відповісти
"И потому мы ничего не будем предпринимать )))"
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07.03.2022 20:28 Відповісти
Сша много помогает, осталось только зрк поставить, надо помнить добро. Учитывая что украина никогда не помогала сша
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08.03.2022 01:31 Відповісти

В населення рф потрібно розвивати УКРОФОБІЮ - вони повинні боятися нас більше, ніж своїх вєртухаїв. Потрібно заснувати організацію ( недержавну) по створенню "великих проблем" для учасників і пособників агресії проти нас. Із відкритим списком цілей - хай ціпеніють від страху. Із встановленими цінами . Гроші на такий стартап , впевнений , люди би не шкодували. Слава Україні! Смерть ворогам!
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08.03.2022 08:28 Відповісти
В спам за панікерство та провокацію.
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07.03.2022 20:31 Відповісти
Може тобі тут ще карти викласти- ти придурок?
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07.03.2022 20:34 Відповісти
Мединский пожаловался на то, что украинская делегация послала его туда же, куда и российский корабель

«Российская делегация привезла на переговоры проекты документов, но они не были подписаны. Наши ожидания не оправдались», - заявил он.
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07.03.2022 20:29 Відповісти
Ну хоть подотритесь ими ...
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07.03.2022 20:42 Відповісти
Касапы заканчиваются??? А сафари только начинается...
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07.03.2022 20:30 Відповісти
Лишь бы не давать хоть ППО... говорит ракет у нас хватает... *****.
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07.03.2022 20:30 Відповісти
Это с учётом Крыма?
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07.03.2022 20:31 Відповісти
покуй, вже й так все зрозуміло, далі присилатимуть не спец м'ясо а просто масовку.. їм *****. ракетами й літаками ще будуть вбивати але " спец операція" просрала
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07.03.2022 20:32 Відповісти
Ви вже трохи забембали, регистратори заокеанні. Допомогти серйозно не хочете- чи нам замість вас самим битися з імперією ЗЛА?
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07.03.2022 20:33 Відповісти
А високотехнологічна зброя то по-твоєму, не допомога? А розвід.дані в реальному часі? А мега-санкції?
Ти сам сидячи на дивані, чим помагаєш?
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07.03.2022 20:44 Відповісти
Я на цьому дивані не виставляю претензії тим, хто реально допомагає.
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07.03.2022 20:54 Відповісти
Щось я не чув від керівництва, що їх США 'забембало'.
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07.03.2022 21:28 Відповісти
Под Харьковом погиб , практически ,
полный состав владимирского ОМОНа 👍🏼👍🏼👍🏼
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07.03.2022 20:34 Відповісти
там ще є їнші міста, загинуть усі хто прийде
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07.03.2022 20:37 Відповісти
Это вообще полный ******. Во "второй волне" пойдут гибдд-шники?
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07.03.2022 20:53 Відповісти
С животами по полтора центнера? Так они по дороге всё распродадут!
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07.03.2022 21:37 Відповісти
Ну, или учатсковых? Там же уже погнали судебных исполнителей(забыл название). Омон уже догорает. Остаются просто мусора\пожарные, трудовики-физруки и тд.
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07.03.2022 22:53 Відповісти
Надеюсь полицаи. Хотя ***** их беречь наверное будет до последнего. Запасников отправляют к вам пока. Но это куча пленных орков 100%.
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07.03.2022 22:55 Відповісти
сегодня праздник у владимировских баб, сегодня будут танцы! )
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07.03.2022 20:54 Відповісти
Будет зачатие нового пушечного мяса
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07.03.2022 21:03 Відповісти
Да ну и *** с ним.
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07.03.2022 21:35 Відповісти
если не спам то это лутшая новость
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07.03.2022 21:50 Відповісти
іс расіі родом? Як я догадався? орфографія видає
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08.03.2022 00:17 Відповісти
Россия, похоже, выдохлась

Высокопоставленным должностным лицом минобороны США сообщает, что почти 100% российской боевой мощи, развернутой для вторжения, уже на территории Украины.

И в этом контексте упор Москвы на прекращение огня для «гуманитарных коридоров» - это совсем не «гуманный» шаг Кремля, нет. Это самая настоящая попытка перевести дыхание, зализать раны, и попытаться понять, почему все пошло не так и что делать дальше.

Да, Украина несет убытки, да, гибнет и мирное население. Но Украина, будет откровенны, разбила в мелочи миф о «самой величественной армии» мира.
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07.03.2022 20:34 Відповісти
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07.03.2022 20:50 Відповісти
"свої" утілізіровалі бабоси по офшорках

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07.03.2022 22:11 Відповісти
Вот и ответ!!!! Что происходило в башке оккупанта! Даже бабки за информационную войну украли!!! Разворовывают всё и считают что они самые "могучие" в мире!!!!
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08.03.2022 04:24 Відповісти
назвати пэдорашинську армію "самой вєлічєствєнной армією світ" це те ж саме, що назвати армію Індії "самою високопідкидуючою ноги армією світу". Ніби і правда, але до реальної бойової ефективності взагалі ніякого відношення не має...
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08.03.2022 00:08 Відповісти
Нее тут у тебя небольшая ошибка, "самою високопідкидуючою ноги армією світу" про армию индии, надо писать без кавычек - самою високопідкидуючою ноги армією світу. Про армию русни только в кавычках!
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08.03.2022 04:27 Відповісти
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07.03.2022 20:34 Відповісти
Уже не стоит...и не встанет
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07.03.2022 20:43 Відповісти
Конотопские ведьмы
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07.03.2022 20:49 Відповісти
а казали ж їм Конотопські відьми - ты шо не понял еще где ты? этож Конотоп, тут каждая вторая ведьма! ото не выбешивайте нас, а то завтра стоять не будет !!!
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07.03.2022 20:50 Відповісти
Хапнул стволом землицы, а то что нужно после этого выстрелить подкалиберным никто не научил.
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07.03.2022 22:29 Відповісти
Могу ошибаться но с таким раскладом 1-2 дня их перемолоть ещё а потом массовый удар по всем направлениям всеми войсками.Учитывая что через военкоматы прошли сотни и сотни тысяч плюс тероборона больше сотни тысяч и т.д.Темболее в основном у них колоны без развёртывания.Сразу 3 направления выбивать Киев Юг и Харьков и при хорошем заделе войти в Донецк.В последнем появления наших войск сразу будет паника и кивание пяток в сторону рф со скоростью света.
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07.03.2022 20:35 Відповісти
В Донецке ВСУ будут встречать цветами, инфа 100%, фашизм там всех достал
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07.03.2022 20:40 Відповісти
Нам даже достаточно что бы все орки резко сдохли или убежали и поднять флаг.А цветы пусть вырастут на их могилках в степях где будет ровная земля и неопознаное место.
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07.03.2022 20:41 Відповісти
люто плюсую!
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07.03.2022 20:52 Відповісти
По сути Донецк это весь Донбасс всё что за Донецком это неважное составляющее без центра оно ничто.Падение Донецка сразу закрытие вопроса о квазиках
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07.03.2022 20:45 Відповісти
А з Кримом що?
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07.03.2022 22:20 Відповісти
Еще очень рано.
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07.03.2022 21:02 Відповісти
Говорили что возле границ стоит 120 тыс. Мы накопили 11200 вместе с пленными. Где ещё 109 тыс. ?
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07.03.2022 20:36 Відповісти
Неправильно 11 тыс погибшими примерно плюс около 45 тыс ранеными и плеными.На одного убитого всегда бери 4-5 раненых или даже больше взависимости от военных действий
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07.03.2022 20:38 Відповісти
может доходить до 10 раненых на одного убитого
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07.03.2022 20:43 Відповісти
а может и пеплом разлетаться )))
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07.03.2022 20:51 Відповісти
Да может вполне
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07.03.2022 21:49 Відповісти
О точно! Про раненых и дезертиров я забыл.
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07.03.2022 20:50 Відповісти
11 тис. це втрати. Тобто вбиті і поранені разом.
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07.03.2022 21:34 Відповісти
Не разом. 11000 - це число вже вбитих окупантів. А кількість поранених, полонених можна відповідно множити на 10.
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07.03.2022 22:15 Відповісти
В офіційних джерелех так пише - "втрати".
Втрати у військових це вбиті і поранені, які не можуть брати участь у подальших бойових діях.
А те, що журналісти цього не знають і пишуть "вбиті" - це від незнання.
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07.03.2022 22:20 Відповісти
Ще коли цифра була 4500, Арестович казав, що вбитих з них близько 1500, поранених 3000. Потім перестав розшифровувати.
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07.03.2022 22:21 Відповісти
+2000 пленных
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07.03.2022 22:06 Відповісти
Вспомогательный персонал.
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07.03.2022 20:40 Відповісти
Плюс учти что эти 120тыс это не все солдаты с оружием, там техники, ремонтники, прочий обслуживающий персонал
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07.03.2022 21:16 Відповісти
В рос источниках мелькало число 45тыс НЕБОЕВЫХ потерь.
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07.03.2022 22:08 Відповісти
Фсьо, буряты кончились
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07.03.2022 20:37 Відповісти
Велика подяка ЗСУ.
Тримаймося браття українці
Ми переможемо

..
Слава нації
Смерть москалям
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07.03.2022 20:38 Відповісти
час коли від "величі" московії лишатсься самі бульбашки, неухильно наближається

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07.03.2022 20:39 Відповісти
100%?А в Україну ще тільки почали масово повертатись із заробітків ті кому ,,є що сказати,,*********** загарбникам за свої оселі,дітей та рідних.
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07.03.2022 20:45 Відповісти
та й тим справа найдеться - по лісам-полям вже стільки диких бігає, догогу додому знайти не можуть... на учениях их этому не учили *******...
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07.03.2022 20:53 Відповісти
один УКРАИНЕЦ стоит десятка кацапов!
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07.03.2022 21:21 Відповісти
Как можно сравнивать человека со зверьем?
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08.03.2022 01:47 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UC_vKPpdBIZ7G5TF1jJdHDDA
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07.03.2022 21:28 Відповісти
А что с кацапскими точками-у у Харькова? Там сегодня новый конвой засветился.
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07.03.2022 21:32 Відповісти
У нас уже потихоньку загребают тех кто в запасе. Начали с Дальнего Востока уже. Мяса не хватает.
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07.03.2022 22:52 Відповісти
Был когда-то такой детский замечательный фильм - "Пуешествие пана Кляксы".
И был там некто "Великий Электроник - невысокого роста, сидел в бункере, воевали за него роботы... В фильме наало было довольно печальное - он захватил Остров Изобретателей со своей кибер-армией.
А одолели его макаронами.
Был там момент, когда центральный компьютер отображал растущие потери. Но даже потеряв почти всю армию, Великий Электроник не сдавался, пока пан Клякса не грохнул центральный компьютер. Он тогда просто сбежал. Вместе с бункером. Который оказался ракетой.
Фильм конечно, фантастический и детский, но что-то он мне напоминает...
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08.03.2022 01:13 Відповісти
моль наверно тоже смотрел ))
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08.03.2022 03:25 Відповісти
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08.03.2022 03:44 Відповісти
 
 