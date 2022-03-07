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Росія (47133) ціни (672)

Доширак уже 50 рублей стоит. Раньше им собак кормили, - росіяни здивовані стрімким зростанням цін. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У соцмережах викладають відео, на яких пересічні росіяни здивовані стрімким зростанням цін на продукти.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє користувач фейсбуку Сергій Наумович.

Він зазначає: "Росіяни здивовані тим, як катастрофічно піднялися ціни на магазини. "Спецоперація" в Україні, а економіка руйнується в Росії. Як так виходить?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубль обвалився ще більше - до 138

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+107
А вы чем лучше собак
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07.03.2022 20:25
+50
Вони свинособаки!
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07.03.2022 20:29
+46
Прошу не ображати собак. Москаль, того не вартий
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07.03.2022 20:31
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07.03.2022 22:02 Відповісти
Собак жалко! Их теперь кормить не будут. Сами все съедят!
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08.03.2022 09:19 Відповісти
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