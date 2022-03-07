Доширак уже 50 рублей стоит. Раньше им собак кормили, - росіяни здивовані стрімким зростанням цін. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У соцмережах викладають відео, на яких пересічні росіяни здивовані стрімким зростанням цін на продукти.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє користувач фейсбуку Сергій Наумович.
Він зазначає: "Росіяни здивовані тим, як катастрофічно піднялися ціни на магазини. "Спецоперація" в Україні, а економіка руйнується в Росії. Як так виходить?"
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