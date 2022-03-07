Нові санкції ЄС щодо Росії торкнуться портів, суден і військового обладнання - ЗМІ
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У Євросоюзі майже завершили підготовку нового пакету санкцій проти Росії, які можуть торкнутися портів, суден та технологій, що використовуються у військовому обладнанні.
Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Також активно обговорюється розширення персональних санкцій та посилення режиму дотримання вже запроваджених обмежень, у тому числі щодо криптовалюти та способів її використання для обходу вже існуючих заходів.
Співрозмовник агентства вважає, що частина нових санкцій може бути прийнята вже 8 березня. Проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Нагадаємо, що з середини лютого ЄС та інші країни почали вводити санкції проти Росії після того, як вона визнала незалежність ДНР та ЛНР і розпочала війну в Україні. Санкції торкнулися ЦБ та великі російські банки, авіагалузь, а також російських бізнесменів та чиновників, у тому числі і путіна.
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Ну що сказати..
грійтесь німці, то наша кров по трубам вас гріє…😒
.. Но сегодня не так, как вчера
Обложили меня, обложили, гонят весело на номера.. (с0