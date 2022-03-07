Нові санкції ЄС щодо Росії торкнуться портів, суден і військового обладнання - ЗМІ

У Євросоюзі майже завершили підготовку нового пакету санкцій проти Росії, які можуть торкнутися портів, суден та технологій, що використовуються у військовому обладнанні.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Також активно обговорюється розширення персональних санкцій та посилення режиму дотримання вже запроваджених обмежень, у тому числі щодо криптовалюти та способів її використання для обходу вже існуючих заходів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сотні тонн гуманітарної допомоги направлено у різні регіони України, - ОП. ФОТОрепортаж

Співрозмовник агентства вважає, що частина нових санкцій може бути прийнята вже 8 березня. Проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, що з середини лютого ЄС та інші країни почали вводити санкції проти Росії після того, як вона визнала незалежність ДНР та ЛНР і розпочала війну в Україні. Санкції торкнулися ЦБ та великі російські банки, авіагалузь, а також російських бізнесменів та чиновників, у тому числі і путіна.