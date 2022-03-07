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Нові санкції ЄС щодо Росії торкнуться портів, суден і військового обладнання - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Євросоюзі майже завершили підготовку нового пакету санкцій проти Росії, які можуть торкнутися портів, суден та технологій, що використовуються у військовому обладнанні.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Також активно обговорюється розширення персональних санкцій та посилення режиму дотримання вже запроваджених обмежень, у тому числі щодо криптовалюти та способів її використання для обходу вже існуючих заходів.

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Співрозмовник агентства вважає, що частина нових санкцій може бути прийнята вже 8 березня. Проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, що з середини лютого ЄС та інші країни почали вводити санкції проти Росії після того, як вона визнала незалежність ДНР та ЛНР і розпочала війну в Україні. Санкції торкнулися ЦБ та великі російські банки, авіагалузь, а також російських бізнесменів та чиновників, у тому числі і путіна.
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Топ коментарі
+14
Шольц сказав , що бе російського імпорту Німеччина замерзне 😠
Ну що сказати..
грійтесь німці, то наша кров по трубам вас гріє…😒
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07.03.2022 20:32
+11
⚡️ Reuters: Администрация Байдена готова ввести запрет на импорт российской нефти в США без участия союзников в Европе
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07.03.2022 20:38
+8
Макарон заспіває іншої коли переможе Україна,а ми переможемо.
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07.03.2022 20:40
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Шольц сказав , що бе російського імпорту Німеччина замерзне 😠
Ну що сказати..
грійтесь німці, то наша кров по трубам вас гріє…😒
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07.03.2022 20:32 Відповісти
Та ти нічого не розумієш... Якщо рашка така дурна, що дає нам газ то нехай. Той газ що увійшов на територію України, чисто юридично такий же трофей, що й звільнений від екіпажу російський танк . І плату за нього рашка в кінці отримає таку ж саму. Просто їй цього прямо не кажуть, щоб не припиняла постачу.
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07.03.2022 20:56 Відповісти
Лучше лишнюю касапскую хромосому, заменить на какой-то геномом банана...
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07.03.2022 20:32 Відповісти
Ирония доли. Про хромосому задвинул дЭбил Мединский, который был на 1-й встречи о "мире" и который (хсторик) Пу в уши дул про "старшОго и младшОго брата".
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07.03.2022 20:38 Відповісти
***** сказав, що за санкції держборг не буде віддавати. а це 500 млрд доларів.
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07.03.2022 20:34 Відповісти
Валютний резерв вже арештовано. Якщо х-ло об'явить дефолт (по-любому. Рашка вже банкрут), то кредитори не постраждають.
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07.03.2022 20:39 Відповісти
а де знаходився їх валютний резерв?
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07.03.2022 20:40 Відповісти
Следующий шаг - всё отечественное.

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07.03.2022 20:35 Відповісти
❗️Макрон, баллотирующийся на второй срок, заявил на своем первом предвыборном собрании о необходимости с «уважением относиться к России и ее народу».
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07.03.2022 20:36 Відповісти
Макарон заспіває іншої коли переможе Україна,а ми переможемо.
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07.03.2022 20:40 Відповісти
Воно разом з бабусею перше побіжить протягувати руку помощі обіженному, нєвінно и нєсправєдліво пострадавшему росєйскому народу
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07.03.2022 21:00 Відповісти
.
.. Но сегодня не так, как вчера
Обложили меня, обложили, гонят весело на номера.. (с0
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07.03.2022 20:37 Відповісти
⚡️ Reuters: Администрация Байдена готова ввести запрет на импорт российской нефти в США без участия союзников в Европе
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07.03.2022 20:38 Відповісти
Так, шановні. Північного потоку не має.... Основна частка газу йде через нас... Може допомогти внукам Гітлера рішитись...?
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07.03.2022 20:39 Відповісти
Санкцій проти парашії багато не буває!
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07.03.2022 20:42 Відповісти
може. може введуть, а може не введуть. Щоб їм дійшло потрібно москалів транзитом в ЄС загнати чи що?
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07.03.2022 20:53 Відповісти
спецоперация по спасению экономики рф продолжается
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07.03.2022 21:08 Відповісти
 
 