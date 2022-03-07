Військам РФ дали прямий наказ стріляти у цивільних українців, а також у своїх військових, які відмовляються це робити, - СБУ. ВIДЕО

Російським окупантам дали прямий наказ стріляти по цивільним громадянам України.

Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Такий же карт-бланш на розстріл даний щодо російських військових, які відмовляться вбивати жінок і дітей. Про це на відео СБУ говорить один із російських загарбників, якого підстрелили свої...



У перший же день війни його колона отримала наказ оточити Харків. Усіх цивільних, хто намагався виїхати, розстрілювали. Та коли на місце під’їхали українські силовики і зав’язався бій, двоє росіян рушили на допомогу пораненій жінці. Їхні ж колеги не оцінили такий прояв гуманності і відкрили вогонь по своїм. Вбили жінку та офіцера, а солдата на відео – поранили в ноги. І він залишився в живих, бо його вивезла дочка вбитої українки", - йдеться в повідомленні.

Тепер він – важливий свідок звірств загарбників, які документуються слідчими СБУ і будуть передані в суд.

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