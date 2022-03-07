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Військам РФ дали прямий наказ стріляти у цивільних українців, а також у своїх військових, які відмовляються це робити, - СБУ. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російським окупантам дали прямий наказ стріляти по цивільним громадянам України.

Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Такий же карт-бланш на розстріл даний щодо російських військових, які відмовляться вбивати жінок і дітей. Про це на відео СБУ говорить один із російських загарбників, якого підстрелили свої...

У перший же день війни його колона отримала наказ оточити Харків. Усіх цивільних, хто намагався виїхати, розстрілювали. Та коли на місце під’їхали українські силовики і зав’язався бій, двоє росіян рушили на допомогу пораненій жінці. Їхні ж колеги не оцінили такий прояв гуманності і відкрили вогонь по своїм. Вбили жінку та офіцера, а солдата на відео – поранили в ноги. І він залишився в живих, бо його вивезла дочка вбитої українки", - йдеться в повідомленні.

Тепер він – важливий свідок звірств загарбників, які документуються слідчими СБУ і будуть передані в суд.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано агента ФСБ, який просував ідеї "русского мира", - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+47
Це не війна. Це навіть не терористична операція. Це точно геноцид.
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07.03.2022 20:43
+46
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07.03.2022 20:43
+45
Знищувати ,знищувати і знищувати. Кацапи-не люди.
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07.03.2022 20:44
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Це не війна. Це навіть не терористична операція. Це точно геноцид.
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07.03.2022 20:43 Відповісти
А вони й не приховували. Рєшеніє "украінского (єврейскова) вапроса".
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07.03.2022 21:20 Відповісти
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07.03.2022 20:43 Відповісти
Дєди ваєвалі, внукі нє атставалі.
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07.03.2022 20:45 Відповісти
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07.03.2022 21:22 Відповісти
******...., они полностью ********.....
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07.03.2022 21:23 Відповісти
бесы
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07.03.2022 20:43 Відповісти
Знищувати ,знищувати і знищувати. Кацапи-не люди.
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07.03.2022 20:44 Відповісти
Як бачимо, люди серед них таки трапляються.
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07.03.2022 20:56 Відповісти
значить не кацапи.
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07.03.2022 22:05 Відповісти
Украинские военные приняли в плен уже около двух тысяч оккупантов, сообщил советник главы МВД Геращенко.
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07.03.2022 20:44 Відповісти
Маячня. І аккаунт дивний. Йди поки в спам, тоді розберемося.
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07.03.2022 20:50 Відповісти
Все він правильно говорить, ось тут детальніше.
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07.03.2022 21:22 Відповісти
Та ще й сказав всіх повернуть, а по 2 раби ще від 2014 чекаємо!!! Черга!
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07.03.2022 21:18 Відповісти
Мерзавцы!
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07.03.2022 20:44 Відповісти
Швидче збирайте докази й оголошуйте на міжнародному рівні...
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07.03.2022 20:44 Відповісти
Нічого дивного тут немає. Москалі завжди так воювали.
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07.03.2022 20:44 Відповісти
Москалі воювали только два раза - и два раза против УКРАИНЫ.. Екатерина приписженная и нынешнее недоразумение.. всегда УКРАИНЦЫ воевали, а эти всегда на печи отлёживались.. и бухие патроны на урале клепали..
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07.03.2022 20:48 Відповісти
С детьми и женщинами воевать.. ??? Не думал что это по-руССки станет..
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07.03.2022 20:44 Відповісти
О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения. Л. Н. Толстой. Хаджи-Мурат
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07.03.2022 20:47 Відповісти
Іроди! Кати!
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07.03.2022 20:47 Відповісти
Ого! Такие приказы в первый день войны? Против харьковчан? Вот же гады!
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07.03.2022 20:47 Відповісти
Ф.Н.Достоевский: "Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения."
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07.03.2022 20:48 Відповісти
Ну похоже на правду, тетеньке у которой убили мать нет резона врать. А погибший офицер с пленным солдатом хоть москали и падлы, но при этом все же Люди.
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07.03.2022 20:48 Відповісти
Очевидно, що рфію захопили фашисти на чолі з фюрером
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08.03.2022 02:45 Відповісти
Будь ти проклята ,кацапія! Такий наказ міг віддати тільки закінчений маньяк.Путлер божевільна істота, невже у світі немає ричагів для знищення божевільного з ядерною зброєю? Нащо вам будуть потібні ваші здобутки ,ваші кошти ,коли в одну мить ця мерзота перетворить світ на пустелю?
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07.03.2022 20:48 Відповісти
пленных не брать
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07.03.2022 20:48 Відповісти
"Обыкновенный фашизм"
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07.03.2022 20:48 Відповісти
хуже фашизма
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07.03.2022 21:21 Відповісти
Чудной он, какой-то, этот русский мир. Куда, *****, бежать от него, не понятно. Везде тебя найдёт и отжалеет.
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07.03.2022 20:49 Відповісти
Маму не забрала.забрала этого черта . спасителя и освободителя ... .твари.
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07.03.2022 20:51 Відповісти
Такое ощущение что 1941 год на дворе. немецких солдат которые отказывались расстреливать мирное население, ставили в один ряд с расстрельной группой
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07.03.2022 20:51 Відповісти
На убой. Никому не нужны
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07.03.2022 20:52 Відповісти
кадыровцы расстреляли людей, которые на машине хотели выехать с города

https://t.me/RKadyrov_95/1311
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07.03.2022 20:57 Відповісти
ТЕПЕРЬ В ПЛЕН БРАТЬ НЕ БУДУЬ.МОЛИТЕСЬ НАЦЫСТЫ
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07.03.2022 21:02 Відповісти
який говнокомандувач така і армія
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07.03.2022 21:06 Відповісти
все, как диды завищали!
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07.03.2022 21:19 Відповісти
Це потрібно використати, щоб розколоти російську армію навпіл. Нехай воюють між собою.
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07.03.2022 21:25 Відповісти
Яка ***** розплата... Даже когда мы выиграем войну, и командиров будут судить. Не один русский город не пока не расплатился, не одним разрушенным домом, гражданскими и детскими потерями. Нужен - "ЗУБ ЗА ЗУБ"!!!, хотя бы по московскому детсаду ******* разок. Эти твари так радуются в интернете, что приходиться в ответ насмехаться на ихней "зимней вишней".
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07.03.2022 21:40 Відповісти
Зачем разрушать? Просто забрать равную разрушенной территорию, а её жители пусть ищут русский мир на гектаре земли, что Путин выдаёт.
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07.03.2022 22:48 Відповісти
Невже це правда?....
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07.03.2022 21:42 Відповісти
А ЩЕ СТРІЛЯТИ В ТИХ КТО СТРІЛЯЄ В ТИХ ХТО НЕ ХОЧЕ СТРІЛЯТИ В ЦИВІЛЬНИХ... !!! ТАК Й ДО ХЙЛА ДІЙДУТЬ !!! ВІН ЖЕ ПДР СТРІЛЯТИ БОЇТЬСЯ !)
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07.03.2022 23:38 Відповісти
ТІЛЬКО ХТО БУДЕ СТРІЛЯТИ В ХЙЛА ЯКЩО ВІН ВІДМОВИТЬСЯ СТРІЛЯТИ !? ТІЛЬКИ УКРАЇНЕЦЬ !) А ЗНАЧИТЬ, ЩО УКРАЇНЕЦЬ Є ВАЖНІШЕ НІЖ ПРЕЗИДЕНТ РФ !!!
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07.03.2022 23:48 Відповісти
фашисти--шизофреніки
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07.03.2022 23:46 Відповісти
ТО СТРІЛЯЙТЕ В ХЙЛА ПУТІНА !!!
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08.03.2022 03:45 Відповісти
 
 