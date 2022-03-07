В Івано-Франківську затримали інформаторку РФ, яка збирала дані про вильоти літаків
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В Івано-Франківську Служба безпеки та Національна поліція України затримали інформаторку Російської Федерації, яка оселилася в грудні 2021 року недалеко від військового аеродрому.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України в соціальній мережі Facebook.
"Мешканка Києва переїхала на Прикарпаття в грудні 2021 року. Вона оселилася неподалік від військового аеродрому. Зрадниця вивчала маршрути зльоту і посадки, фіксувала на фото і відео вильоти літаків. Отримані дані направляла в РФ", - сказано в повідомленні.
Слідчі СБУ повідомили 48-річній киянці про підозру у державній зраді (ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України).
Викриття пособниці окупантів відбувалося за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури. Прокурори направили до суду клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
24 лютого Росія завдала ударів по аеропорту Івано-Франківська ракетними комплексами, також знищувалися склади ПММ.
Будь ласка, зачекайте...
- пані має файну рацію ?
- чьо !?
Ось так й виявили ворога !
https://www.youtube.com/watch?v=TDZg0E3z8yg