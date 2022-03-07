УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14038 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
18 119 28
аеропорт (684) Івано-Франківськ (341) СБУ (10007) державна зрада (1073)

В Івано-Франківську затримали інформаторку РФ, яка збирала дані про вильоти літаків

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Івано-Франківську затримали інформаторку РФ, яка збирала дані про вильоти літаків

В Івано-Франківську Служба безпеки та Національна поліція України затримали інформаторку Російської Федерації, яка оселилася в грудні 2021 року недалеко від військового аеродрому.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України в соціальній мережі Facebook.

"Мешканка Києва переїхала на Прикарпаття в грудні 2021 року. Вона оселилася неподалік від військового аеродрому. Зрадниця вивчала маршрути зльоту і посадки, фіксувала на фото і відео вильоти літаків. Отримані дані направляла в РФ", - сказано в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили 48-річній киянці про підозру у державній зраді (ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Читайте також: Затримано корегувальника вогню, який навів удар російського "Калібру" на Івано-Франківський аеродром: йому загрожує 15 років ув’язнення

Викриття пособниці окупантів відбувалося за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури. Прокурори направили до суду клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

24 лютого Росія завдала ударів по аеропорту Івано-Франківська ракетними комплексами, також знищувалися склади ПММ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано зрадника, який передав ворогу інформацію для обстрілу Луцького військового аеродрому, - СБУ. ВIДЕО
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+39
****!
показати весь коментар
07.03.2022 20:52
+30
Розстріл! За законом військового часу!
показати весь коментар
07.03.2022 20:53
+24
От наволоч!
показати весь коментар
07.03.2022 20:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
****!
показати весь коментар
07.03.2022 20:52 Відповісти
От наволоч!
показати весь коментар
07.03.2022 20:52 Відповісти
напевно били довго довго
показати весь коментар
07.03.2022 20:52 Відповісти
повісить
показати весь коментар
07.03.2022 20:53 Відповісти
Розстріл! За законом військового часу!
показати весь коментар
07.03.2022 20:53 Відповісти
її спитали :
- пані має файну рацію ?
- чьо !?

Ось так й виявили ворога !
показати весь коментар
07.03.2022 20:53 Відповісти
То як там ізраїль буде рашку рятувати ? Ця відповідь громадянина землі обітованої , думаю буде цікава усім читачам цензора ((
показати весь коментар
07.03.2022 21:01 Відповісти
Злили розмову путіна і шойгу

https://www.youtube.com/watch?v=TDZg0E3z8yg
показати весь коментар
07.03.2022 20:53 Відповісти
Це зробили на АТР, там актори. Якщо б насправді були пуй та шойгу, там бьі кожне друге слово було б матом. Але ж все одно цікаво.
показати весь коментар
07.03.2022 21:05 Відповісти
фейк же) тик-ток)))
показати весь коментар
07.03.2022 21:08 Відповісти
Троянский конь
показати весь коментар
07.03.2022 20:54 Відповісти
Пальцы в дверь хорошо восстанавливают память и показывают пагубность совершенного.
показати весь коментар
07.03.2022 20:54 Відповісти
В сім'ї не без урода... Пожиттєве їй і сімейку провірити на ген зради...
показати весь коментар
07.03.2022 20:54 Відповісти
де фото потвори жіночої статі ?
показати весь коментар
07.03.2022 20:54 Відповісти
Що ж так запізно виявили, та її треба без суда і слідства пристрелити, у нас воєнний стан, досить церемонитись.
показати весь коментар
07.03.2022 20:55 Відповісти
тут, на півдні ці тварини теж затаїлися,впевнена.
показати весь коментар
07.03.2022 20:55 Відповісти
Новини тут на пів дня запізнюється. Хто хоче оперативніше, рекомендую тг-канал voynareal
показати весь коментар
07.03.2022 20:56 Відповісти
расстрелять курву
показати весь коментар
07.03.2022 20:58 Відповісти
Альо, зкажіть тим безголовим командирам щоб солдати не спали в казармах. Їх ракетами накривають- братська могила. Розселіть їх десь по району! Дибіли цеж перші цілі військові казарми і бази. Башка зовсім у вас не варить.
показати весь коментар
07.03.2022 21:01 Відповісти
Поки не почнете розстрілювать таких мразей, діла не буде
показати весь коментар
07.03.2022 21:02 Відповісти
В кайдани і розгрібати завали на зруйнованих містах і селах
показати весь коментар
07.03.2022 21:03 Відповісти
І шо? В чому тут покарання? Може краще в ***** гранату?
показати весь коментар
07.03.2022 21:22 Відповісти
Піна монтажна.
показати весь коментар
07.03.2022 21:09 Відповісти
Ага, ***** їй не буде, дадуть 2 роки вийде по удо через 3 місяці, жінок навіть за концлагері не розстрілювали. Р - рівні права.
показати весь коментар
07.03.2022 21:21 Відповісти
Да не возитесь с этим говном, в унитаз и слить.
показати весь коментар
07.03.2022 21:24 Відповісти
Бачу майже кожного дня цапають шкур-продажних.мабуть їх зливати почали.
показати весь коментар
07.03.2022 21:59 Відповісти
**** конченая
показати весь коментар
07.03.2022 22:58 Відповісти
Ото ******! Думаю така не одна. Перевірити треба всіх, які там в останні місяці приїхав та поселився
показати весь коментар
11.03.2022 10:08 Відповісти
 
 