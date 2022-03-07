В Івано-Франківську затримали інформаторку РФ, яка збирала дані про вильоти літаків

В Івано-Франківську Служба безпеки та Національна поліція України затримали інформаторку Російської Федерації, яка оселилася в грудні 2021 року недалеко від військового аеродрому.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України в соціальній мережі Facebook.

"Мешканка Києва переїхала на Прикарпаття в грудні 2021 року. Вона оселилася неподалік від військового аеродрому. Зрадниця вивчала маршрути зльоту і посадки, фіксувала на фото і відео вильоти літаків. Отримані дані направляла в РФ", - сказано в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили 48-річній киянці про підозру у державній зраді (ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

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Викриття пособниці окупантів відбувалося за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури. Прокурори направили до суду клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

24 лютого Росія завдала ударів по аеропорту Івано-Франківська ракетними комплексами, також знищувалися склади ПММ.

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