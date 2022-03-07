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"Цей трагічний конфлікт є особистим і для мене, і для Telegram" - Дуров запевнив, що Telegram безпечний для українців

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Один із засновників Telegram Павло Дуров заявив, що цей застосунок є безпечним для використання українцями і їхні дані не розголошуються.

Про це йдеться в пості Дурова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо ви стежите за моїми дописами, то знаєте, що з боку мами я веду свою родинну лінію з Києва. Її дівоче прізвище українське (Іваненко), і до сьогодні в нас живе багато родичів в Україні. Тому цей трагічний конфлікт є особистим і для мене, і для Telegram" - написав він.

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"Дехто замислювався, чи Telegram якось менш безпечний для українців, бо я колись жив у Росії. Дозвольте розповісти цим людям, чим закінчилася моя кар’єра в Росії. Дев’ять років тому я був генеральним директором VK, найбільшої соціальної мережі в Росії та Україні. У 2013 році ФСБ Росії зажадала, щоб я надав їм приватні дані українських користувачів ВК, які протестували проти проросійського президента. Я відмовився виконувати ці вимоги, бо це означало б зраду наших українських користувачів. Після цього мене звільнили з компанії, яку я заснував, і змушений був покинути Росію", - нагадав Дуров.

Він вказав, що втратив свою компанію і дім, але "зробив би це знову – без вагань".

"Багато чого змінилося: я більше не живу в Росії, не маю там ні компаній, ні співробітників. Але одне залишається незмінним – я за наших користувачів незважаючи ні на що. Їхнє право на приватність є священним. Зараз – більше, ніж будь-коли", - наголосив Дуров.
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Топ коментарі
+17
"конфликт"????
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07.03.2022 21:07
+13
Не верьте раисянам. Дуров давно сотрудничает с ФСБ
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07.03.2022 21:09
+9
Щось нема віри кацапу, навіть якщо він давно спетляв у РФ
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07.03.2022 21:10
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07.03.2022 21:07 Відповісти
"конфликт"????
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07.03.2022 21:07 Відповісти
Призвище відповідне.
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07.03.2022 21:14 Відповісти
Пиклад зайвої хромосоми - і розумний, і тупий.
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07.03.2022 21:17 Відповісти
Не верьте раисянам. Дуров давно сотрудничает с ФСБ
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07.03.2022 21:09 Відповісти
Як раз після того, як РосПотрібНадзор НЕ ЗМІГ ЗАБЛОКУВАТИ Телеграм
і стали з'являтися вброси про те, що "Дурів - агент ФСБ".
Вам це ні о чому не говорить?
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07.03.2022 21:15 Відповісти
ви самі вірити у цю несенитницю що РПН не зміг заблокувати Телеграм.? Особисто вісля того як знишіли Єхо и Дождь, що ФСБ віджала ВК. А вас попередив, а там справа особиста
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07.03.2022 21:29 Відповісти
Нісенітниця несеш ти.
Знайшов що порівнювати:
Ехо, Дощ, ВК, які всіма тушками знаходяться на Рашці і Телеграм.
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07.03.2022 21:43 Відповісти
Всё, сто русские говорят - это чистейшая правда, надо только верить.
Телеграм - вражеский софт, уже даже в Германии это поняли.
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07.03.2022 21:34 Відповісти
Код Телеграму повністю ВІДКИТИЙ - хто завгодно може його взяти і перевіряти.
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07.03.2022 21:45 Відповісти
Яке відношення має код до того, що ФСБ має доступ до серверів?
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07.03.2022 22:31 Відповісти
Якщо ти би подивився код, та почитав описи, ти би дізнався, що сервери розташовуються у П'ЯТИ різних державах, сервери ЗАШИФРОВАНІ і паролі для розшифрування знаходяться на різних серверах.
Тобто:
Коли сервер щось зашифровуе, то він відсилає пароль на один з чотирьох інших серверів, а у себе його видаляє.
Таким чином, що би розшифрувати один сервер потрібні паролі з чотирьох інших.
А для розшифрування переписки користувачів потрібні паролі, що зберігаються у самих користувачів, а не на серверах.
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07.03.2022 22:54 Відповісти
Так, це дуже важко для хакерів)
Але легко, якщо розробник дасть ключі)
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07.03.2022 23:16 Відповісти
Знову глупость.
У розробника нема ключів.
Ключи створює сам сервер випадковим чином, кожного разу новий.
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07.03.2022 23:22 Відповісти
Дуров виіхав з РФ з чемоданом грошей після продажу ВК. І ФСБ йому нічого не зробило. Канєшно віримо що хлопчик сам усього досяг.
Коли я ще був маленький і дурний і вчився запоребріком на різних компьютерних курсах, викладачі відкритим текстом казали "ми кантора особлива, у нас є куратор зверху". Так шо віримо що у Паші все получилося само.
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07.03.2022 21:42 Відповісти
Да-да.
І про "чемодан грошей", тобі теж розповіли у ФСБ.
І, до речі, теж після того, як не змогли заблокувати Телеграм.
І, до речі, якщо Дуров - агент ФСБ, то навіщо йому було потрібно продавати ВК та збігати із Росії?
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07.03.2022 21:57 Відповісти
Я не буду з вами сперечатися. Але гівно з назвою "Телеграм" я на свій телефон не поставлю. Бо у москалів одна натура "*******". І я не збираюся ім давати жодного шансу.
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07.03.2022 22:00 Відповісти
Розумна підозрілість це одно.
А хвороблива параноя - зовсім інше.
Доказано Путіним.
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07.03.2022 22:21 Відповісти
А на приклад щоб оттак люди і говорили, він жеш спітляв з мордору..тобто він вже неможе бути гбешніком))) Все дуже просто, нічого не можна виключати.
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08.03.2022 02:15 Відповісти
Щось нема віри кацапу, навіть якщо він давно спетляв у РФ
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07.03.2022 21:10 Відповісти
во всяком случае телеграм при чтении с браузера на присылает ни одного куки...это хоть о чем то говрпит
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07.03.2022 21:11 Відповісти
у меня видео из телеги тормозят ужасно в посл. время.
а цензор и другие ресурсы почти все видосы оттуда вставляют.
интересно, это по всей Украине такое, или косяк моего провайдера...
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07.03.2022 21:12 Відповісти
В мене гальмують нові відео, коли їх одночасно вмикає сто тищ юзерів. Через пару хв. вже нормально.
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07.03.2022 22:34 Відповісти
Кацап він і у Африці кацап - бреше
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07.03.2022 21:14 Відповісти
для Дурова - конфлікт, для нас - війна
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07.03.2022 21:17 Відповісти
ТО вимкни ***** блокування, щоб можна було без реєстрації дивитись.
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07.03.2022 21:26 Відповісти
Я все ніяк не можу зрозуміти,наскіль ж треба бути впротим щоб користуватись фсбешною розробкою...і це на ПРЕВЕЛИКИЙ жаль стосується не тільки "пересічних"(
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07.03.2022 21:26 Відповісти
****** фсбэшный стукач
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07.03.2022 21:36 Відповісти
Он вышел на волю после разговора в ФСБ.
Все.
НИКОГДА не верьте таким.
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07.03.2022 21:58 Відповісти
канал тех подержки Дурова называется Код Дурова в телеге
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07.03.2022 21:58 Відповісти
Військові користуються Signal.
А ваші переписки в тг нікому не цікаві.
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07.03.2022 22:32 Відповісти
В конфіденційність тг навіть кацапи не вірять.
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07.03.2022 22:35 Відповісти
ЧУВАЧЕ, ТИ НЕ ЗРОЗУМІВ. ЯКИЙ НАХЕР ТЄЛЄГРАМ! ТЕПЕР З МОСКАЛЕМ ЖОДНА ЦІВІЛІЗОВАНА ЛЮДИНА СРАТИ НА ОДНОМУ ГЕКТАРІ НЕ СЯДЕ.
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07.03.2022 22:52 Відповісти
РОЗШИРЮЙ КЛІЄНТСЬКУ БАЗУ ЗА РАХУНОК ПІВНІЧНИХ ОЛЄНЄЙ ТА ДАЛЕКОСХІДНИХ ТЮЛЄНЄЙ. ЦЕ ТОБІ ТІПА СТАРТАП БЕЗКОШТОВНО ПІДКАЗУЮ...
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07.03.2022 22:54 Відповісти
Повірити на слово і довірити свою безпеку включно зі своїм життям?
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07.03.2022 23:37 Відповісти
Якщо це правда, тоді зробіть так, щоб можна було блокувати телеграм-канали країни-агресора. Таких як наприклад, Харьков НАШ, Харьков Z, Одесса Z та інші. Туди зрадники України зливають всю інфу про позиції ВСУ, Нацгвардії та тероборони!!! Користувачи блокують вручну ці канали, але це нічого не дає! Доведіть, що ви з Україною!
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08.03.2022 00:57 Відповісти
 
 