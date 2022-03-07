"Цей трагічний конфлікт є особистим і для мене, і для Telegram" - Дуров запевнив, що Telegram безпечний для українців
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Один із засновників Telegram Павло Дуров заявив, що цей застосунок є безпечним для використання українцями і їхні дані не розголошуються.
Про це йдеться в пості Дурова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якщо ви стежите за моїми дописами, то знаєте, що з боку мами я веду свою родинну лінію з Києва. Її дівоче прізвище українське (Іваненко), і до сьогодні в нас живе багато родичів в Україні. Тому цей трагічний конфлікт є особистим і для мене, і для Telegram" - написав він.
"Дехто замислювався, чи Telegram якось менш безпечний для українців, бо я колись жив у Росії. Дозвольте розповісти цим людям, чим закінчилася моя кар’єра в Росії. Дев’ять років тому я був генеральним директором VK, найбільшої соціальної мережі в Росії та Україні. У 2013 році ФСБ Росії зажадала, щоб я надав їм приватні дані українських користувачів ВК, які протестували проти проросійського президента. Я відмовився виконувати ці вимоги, бо це означало б зраду наших українських користувачів. Після цього мене звільнили з компанії, яку я заснував, і змушений був покинути Росію", - нагадав Дуров.
Він вказав, що втратив свою компанію і дім, але "зробив би це знову – без вагань".
"Багато чого змінилося: я більше не живу в Росії, не маю там ні компаній, ні співробітників. Але одне залишається незмінним – я за наших користувачів незважаючи ні на що. Їхнє право на приватність є священним. Зараз – більше, ніж будь-коли", - наголосив Дуров.
Будь ласка, зачекайте...
і стали з'являтися вброси про те, що "Дурів - агент ФСБ".
Вам це ні о чому не говорить?
Знайшов що порівнювати:
Ехо, Дощ, ВК, які всіма тушками знаходяться на Рашці і Телеграм.
Телеграм - вражеский софт, уже даже в Германии это поняли.
Тобто:
Коли сервер щось зашифровуе, то він відсилає пароль на один з чотирьох інших серверів, а у себе його видаляє.
Таким чином, що би розшифрувати один сервер потрібні паролі з чотирьох інших.
А для розшифрування переписки користувачів потрібні паролі, що зберігаються у самих користувачів, а не на серверах.
Але легко, якщо розробник дасть ключі)
У розробника нема ключів.
Ключи створює сам сервер випадковим чином, кожного разу новий.
Коли я ще був маленький і дурний і вчився запоребріком на різних компьютерних курсах, викладачі відкритим текстом казали "ми кантора особлива, у нас є куратор зверху". Так шо віримо що у Паші все получилося само.
І про "чемодан грошей", тобі теж розповіли у ФСБ.
І, до речі, теж після того, як не змогли заблокувати Телеграм.
І, до речі, якщо Дуров - агент ФСБ, то навіщо йому було потрібно продавати ВК та збігати із Росії?
А хвороблива параноя - зовсім інше.
Доказано Путіним.
а цензор и другие ресурсы почти все видосы оттуда вставляют.
интересно, это по всей Украине такое, или косяк моего провайдера...
Все.
НИКОГДА не верьте таким.
А ваші переписки в тг нікому не цікаві.