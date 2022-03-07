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Заяви РФ про нібито розробку біологічної зброї в Україні слід розглядати як дезінформацію та провокацію, - МЗС України

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Заяви РФ про нібито розробку біологічної зброї в Україні слід розглядати як дезінформацію та провокацію, - МЗС України

Заяви РФ про нібито розробку біологічної зброї в Україні слід розглядати як дезінформацію та провокацію, заявило Міністерство закордонних справ України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна

"Публічні заяви РФ про нібито розробку біологічної зброї в Україні слід розглядати як дезінформацію та провокацію. Україна закликає міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію, щоб змусити її дотримуватись міжнародних зобов'язань, зокрема в рамках Конвенції про заборону біологічної зброї, і не створювати додаткових ризиків безпеки , пов'язаних із біологічними агентами", - йдеться у заяві МЗС України в понеділок.

У МЗС звернули увагу на те, що Міністерство охорони здоров'я України спростувало поширену російськими пропагандистськими ЗМІ інформацію про нібито "екстрене зачищення слідів військово-біологічної програми, що фінансується за кошти Міноборони США" та "знищення особливо небезпечних патогенів".

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"МОЗ України також зазначив, що на території нашої держави немає американських лабораторій. Усі лабораторні можливості в Україні виконують єдину загальну функцію – індикацію та ідентифікацію збудників інфекційних хвороб, що мають значний епідемічний потенціал та/або міжнародне значення і підпадають під регуляцію відповідно до міжнародних медико-санітарних правил. Міністерство охорони здоров'я України також звернуло увагу на те, що в оприлюднених Росією документах немає згадок про особливо небезпечні біопатогени, розробку яких російські пропагандистські ЗМІ приписують Україні", - пояснили в міністерстві.

У зовнішньополітичному відомстві України наголосили, що збройна агресія РФ значно послабила національну систему біологічного захисту України.

"Зокрема, захопивши українські науково-дослідні установи та практичні установи санітарно-епідеміологічного профілю на території тимчасово окупованого Криму, а також тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Росія свідомо ігнорує вимоги щодо надання інформації про стан та місцезнаходження патогенів, які зберігалися в цих об'єктах і використовувалися при створенні вакцин та у діагностичних цілях для населення України", - зазначається у коментарі.

У МЗС України запевнили, що в умовах збройного вторгнення російських військ, що триває, на українську територію уряд України докладає максимальних зусиль для забезпечення надійного захисту всіх лабораторій на підконтрольних територіях.

"У цьому контексті будь-які спроби РФ захопити біологічні матеріали є вкрай небезпечними і можуть становити загрозу як для безпеки України, так і для безпеки всієї Європи", - повідомили в МЗС.
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Топ коментарі
+17
Кацапы, что так мелко? Пишите уже сразу, что мы Звезду смерти строим!
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07.03.2022 21:09
+8
У Минобороны РФ закончилась аргентинская мука. Перешли на "боярышник"
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07.03.2022 21:11
+6
Доля правди в заяві таки є-в Україні є смертельно небезпечний для кацапів вірус свободи.Українці ВІЛЬНІ люди,а це для них смертельно.
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07.03.2022 21:13
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Кацапы, что так мелко? Пишите уже сразу, что мы Звезду смерти строим!
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07.03.2022 21:09 Відповісти
А чого? В нас є біологічна зброя проти москаля:

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07.03.2022 21:40 Відповісти
і повну тупорилих кацапів деградацію
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07.03.2022 21:10 Відповісти
Деградация это путь, регрессия а тут другое.
Заяви РФ про нібито розробку біологічної зброї в Україні слід розглядати як ДІАГНОЗ.
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07.03.2022 21:40 Відповісти
Так-так, цих лабораторій купа - вони і "бойові наркотики" виготовляють, й виводять "гібрид рептилоїда та біндеровця"...
Нещодавно розробили супервірус та заразили їм Шойгу, але ***** підстахувався й зробив собі довгий стіл))
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07.03.2022 21:10 Відповісти
А ещё лучше - как дешёвенький анекдот.
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07.03.2022 21:11 Відповісти
Украинцы - это и есть биологическое оружие
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07.03.2022 21:11 Відповісти
У Минобороны РФ закончилась аргентинская мука. Перешли на "боярышник"
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07.03.2022 21:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aRUZAMsb84g
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07.03.2022 21:12 Відповісти
***, они так просто не отстанут я думал это на месяц, а в итоге это продолжится до полного краха империи. Чеченскую войну кто-то помнит? Санкции прочая лабуда были...
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07.03.2022 21:11 Відповісти
А нещодавно побудували для Правого Сектора ескадру міжгалактичних крейсерів)
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07.03.2022 21:13 Відповісти
Доля правди в заяві таки є-в Україні є смертельно небезпечний для кацапів вірус свободи.Українці ВІЛЬНІ люди,а це для них смертельно.
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07.03.2022 21:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YbmpCn0QA5Y&ab_channel=%D0%91%D0%95Z%D0%9E%D0%91%D0%9C%D0%95%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%AC
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07.03.2022 21:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=M34tKv9TKuw
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07.03.2022 21:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DTjCe0Qg7HY
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07.03.2022 21:35 Відповісти
Это круто!!!
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07.03.2022 21:57 Відповісти
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07.03.2022 21:23 Відповісти
Та вони вже не знають, що придумать. Варіант один :бомбить Ростов, Воронеж, Белгород і казать свойому стойлу, що це Українці. Хай ********-їм уже ніхто не вірить.
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07.03.2022 21:13 Відповісти
следует понимать, что следы происхождения КОВИД ведут в РФ?
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07.03.2022 21:14 Відповісти
А как, по-вашему, они первые вакцину сделали, которая действует?
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07.03.2022 22:21 Відповісти
Да хватит оправдываться. За@бало это всё.
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07.03.2022 21:15 Відповісти
Сьогодні дивилась новини і чула, як якийсь важливий чин з серйозним виглядом про те чесав. Від такої брехні волосся дибки стає.
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07.03.2022 21:18 Відповісти
По первому аналу сейчас выпустят ролик, что ковид разработали нацисты биндэровцы
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07.03.2022 21:20 Відповісти
А куда делись натовские боевые комары, которых Басурин анонсировал в 2018?
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07.03.2022 21:43 Відповісти
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07.03.2022 21:58 Відповісти
У нас ее нет, но если надо применим. Киевлянка Голда Мейер
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07.03.2022 22:01 Відповісти
 
 