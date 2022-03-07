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Російська поліція прийшла до шестикласника після його запитання про війну з Україною

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська поліція прийшла до шестикласника після його запитання про війну з Україною

У Москві поліція прийшла додому до сім'ї школяра після уроку історії, де обговорювалася війна з Україною. Шестикласник Кирило (прізвище не називається на прохання матері) ставив запитання про війну.

Як інормує Цензор.НЕТ, про це  пише "Новая газета".

Урок, де вчителька вирішила обговорити російську так звану "спецоперацію", выдбувся 4 березня. За словами Кирила, питання про війну ставив не лише він, а ще кілька його однокласників.

Серед іншого Кирило запитав, чому Путін розпочав війну в Україні. На що вчителька сказала, що це "спецоперація". На питання про те, як узгодити з урядом мітинг проти дій самого уряду, вона, за словами школяра, "не дала відповіді".

"Після цього я поставив запитання, навіщо це взагалі хтось почав і коли все це закінчиться? Вона сказала, що почала це Україна, а закінчиться, коли Україна капітулює", - розповів школяр.

Після уроку Кирило вигукнув у коридорі "Слава Україні!" та його підтримали інші школярі, поділився хлопчик з журналістами.

За словами матері школяра, після уроку їй зателефонували з невідомого номера та запросили до поліції на бесіду щодо сина, а класний керівник Кирила запросила до школи на зустріч із співробітниками інспекції у справах неповнолітніх. Наталя на бесіди не прийшла та забрала сина зі школи.

7 березня, коли Кирило залишився в квартирі один, додому до школяра прийшли двоє співробітників поліції. Хлопчик їм не відчинив, тоді поліцейські відключили у квартирі електрику та пішли, залишивши під дверима повістку "про виклик на опитування".

Мати школяра повідомила, що не знає, хто поскаржився на сім'ю до поліції. За її словами, вони мають давній конфлікт зі школою.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+40
Хроники обыкновенного нацизма.
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07.03.2022 21:13
+37
Это днище!!
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07.03.2022 21:13
+27
Эти боровы завтра и к детсадовцу придут, только что бы не ехать в Украину...Врагов нужно придумывать, иначе вертухая отправят на фронт (это уже было 80 лет назад)
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07.03.2022 21:13
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Это днище!!
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07.03.2022 21:13 Відповісти
Да ну, ясли ведь ещё не зачистили от вражеской агентуры...
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07.03.2022 21:15 Відповісти
100% училка стуканула сразу
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07.03.2022 21:18 Відповісти
то там 75% павліки морозові.
чому тут дивуватися.
завтра хтось на вчилку настукає.
умом парашу не понять...
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07.03.2022 21:31 Відповісти
що для них чужа дитина, коли у пілота рф головенського, який бомбардував мирних Українців,
батько та бабуся,
ЗАРАЗ, В ЦЮ МИТЬ ЖИВУТЬ НА ПОЛТАВЩИНІ!!!!!!!!!!!!!!!!!
в кременчузі.
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07.03.2022 21:26 Відповісти
У часи сраліна було таке саме, сусід стукав на сусіда.
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07.03.2022 21:33 Відповісти
Хроники обыкновенного нацизма.
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07.03.2022 21:13 Відповісти
Щось мілкувато працюють - відразу в роддом!
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07.03.2022 21:36 Відповісти
Эти боровы завтра и к детсадовцу придут, только что бы не ехать в Украину...Врагов нужно придумывать, иначе вертухая отправят на фронт (это уже было 80 лет назад)
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07.03.2022 21:13 Відповісти
Это совок чистой воды
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07.03.2022 21:13 Відповісти
До совка там щось інше було??
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07.03.2022 21:15 Відповісти
НЕТ!!! я из Совка. В таком случае работает: зауч и проффорг, но не мусора... не было такого при Совке!!!... Это дно!!!
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07.03.2022 21:16 Відповісти
Было. Если много тратил подбегали мусора моментально с вопросом откуда бабло.
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07.03.2022 21:20 Відповісти
В "детскую комнату милицию".
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07.03.2022 21:42 Відповісти
Не удивлюсь, если он окажется "завербован ещё в детском саду"...
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07.03.2022 21:14 Відповісти
Америкой и НАТО
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07.03.2022 21:20 Відповісти
При зачатии
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07.03.2022 21:27 Відповісти
Сало в якості лубриканту?..
Можливо...
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07.03.2022 21:41 Відповісти
Пусть радуется что не съели..
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07.03.2022 21:14 Відповісти
С новым годом, товарищи! С новым, 1937, годом! (с)
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07.03.2022 21:14 Відповісти
По своїм роддомам вже починайте бігать .
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07.03.2022 21:14 Відповісти
Надо еще при половом акте ловить сперматозоида
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07.03.2022 21:29 Відповісти
Страна-концлагерь!
Как там можно жить вообще?
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07.03.2022 21:14 Відповісти
Значить треба більше трупів загарбників з рф, щоб їм дійшло...
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07.03.2022 21:14 Відповісти
Гестапо і Штазі порівняно з цими служаками нервово курять в стороні.
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07.03.2022 21:15 Відповісти
кацапі завжди вбивали совість росіі, вона гинула в Соловках та Гулагі, наразі так же буде знищувати тих ,котрі щось в змозі зрозуміти.Таким чином формується народонаселення помийкі-зомбі.
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07.03.2022 21:15 Відповісти
😲 Фантазии Оруэла нервно курят по сравнению с росийской реальностью!
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07.03.2022 21:15 Відповісти
"Мир - это война .... "
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07.03.2022 21:17 Відповісти
Невже ще хтось дивується? Звичайне життя мордора
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07.03.2022 21:16 Відповісти
Ти ба, таке мале, а вже бєндєровец
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07.03.2022 21:16 Відповісти
Пам'ятаю як кацапи рвалі глотку на 9 мая "вєрнітє сталіна"

А тепер у них дійсно буде самий вкусний пломбір - зі вкусом совєцкого гівна, просто іншого нема, от і самий вкусний
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07.03.2022 21:17 Відповісти
"1984"
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07.03.2022 21:17 Відповісти
Расея превращается в концлагерь.
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07.03.2022 21:19 Відповісти
чи то 1984 чи то 1937...
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07.03.2022 21:20 Відповісти
Да вообще насрать что там у козломордых происходит, они через пару месяцев будут лошадь на обочине доедать, и мычать дальше мышебратья и мы не причем
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07.03.2022 21:22 Відповісти
Шел 1937 год. НКВД работало не покладая рук... Когда на роSSие расстрельные тройки введут?
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07.03.2022 21:23 Відповісти
Орвел "1984"
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07.03.2022 21:25 Відповісти
... прошли годы... в Украине шла народно-освободительная война.... россия была окружена колючей проволокой в два ряда- один ряд был установлен ПУ КИМ ПЫНОМ, второй - соседними странами. Рубли продавались на вес, и не имели номинальной стоимости- только вес- 2кг, 4.5кг. Самым полезным и дорогим товаром стали весы( только механические, электронные стали безполезным хламом так как нужны батареики). В стране осталось три телевизора и их занесли в Красную Книгу. Вы спросите почему телевизоры в Красную Книгу? Потомучто всех животных уже сьели, не пропадать же Книге, она осталась единственной в стране и по ней учили детей в школе( их две- в москве и в питере ), читали на ночь детям Самым дорогим товаром стало радио( механическое)- 23кг-27кг., так как можно было поймать западные радиостанции и.... помечтать. Потому как без мечты, без будущего человек погибает.
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07.03.2022 21:26 Відповісти
Собака служить, Путєн хазяін! Тільки не відправляй на спєц аперацію.
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07.03.2022 21:27 Відповісти
Когда в Мордоре рождаются эльфы Саурон сходит сумма
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07.03.2022 21:32 Відповісти
Ща, по идее, там полным ходом должна начаться реабилитация Сталина.
А дальше по накатанной: "черные воронки" по ночам, "тройки", ГУЛАГ и т.п.
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07.03.2022 21:35 Відповісти
37 рік повернувся.
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07.03.2022 21:35 Відповісти
Даже когда ***** пытаются сравнивать с Гитлером, ***** проигрывает.
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07.03.2022 21:38 Відповісти
Следующий шаг роддома раиси. Там до хрена полубиндеровцев новоиспеченных.
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07.03.2022 21:41 Відповісти
Почти как в анекдоте:

В школе на уроке мира перед детьми выступает Хутин. Видя, что от его
речи школьники начинают клевать носом, он решил сменить монолог на
диалог:
- У кого-нибудь из вас есть ко мне вопросы?
Тут встает Петя Иванов и говорит:
- У меня к вам три вопроса:
1) кто убил Литвиненко?
2) почему люди в стране такие нищие?
3) почему в стране постоянно нарушаются права человека?
Хутин чувствует, что его прошибает холодный пот, но тут звенит звонок и
дети стремглав выбегают из класса. В начале следующего урока Хутин опять
спрашивает:
- У кого-нибудь еще есть ко мне вопросы?
Вовочка:
- У меня к вам пять вопросов:
1) кто убил Литвиненко?
2) почему люди в стране такие нищие?
3) почему в стране постоянно нарушаются права человека?
4) почему звонок прозвенел на 20 минут раньше?
5) где Петя Иванов?
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07.03.2022 21:59 Відповісти
А нах мне эта информация?! Пусть они все друг друга перестреляют - мне только легче будет. И не ипет что там на России!
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07.03.2022 22:49 Відповісти
 
 