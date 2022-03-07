Російська поліція прийшла до шестикласника після його запитання про війну з Україною
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Москві поліція прийшла додому до сім'ї школяра після уроку історії, де обговорювалася війна з Україною. Шестикласник Кирило (прізвище не називається на прохання матері) ставив запитання про війну.
Як інормує Цензор.НЕТ, про це пише "Новая газета".
Урок, де вчителька вирішила обговорити російську так звану "спецоперацію", выдбувся 4 березня. За словами Кирила, питання про війну ставив не лише він, а ще кілька його однокласників.
Серед іншого Кирило запитав, чому Путін розпочав війну в Україні. На що вчителька сказала, що це "спецоперація". На питання про те, як узгодити з урядом мітинг проти дій самого уряду, вона, за словами школяра, "не дала відповіді".
"Після цього я поставив запитання, навіщо це взагалі хтось почав і коли все це закінчиться? Вона сказала, що почала це Україна, а закінчиться, коли Україна капітулює", - розповів школяр.
Після уроку Кирило вигукнув у коридорі "Слава Україні!" та його підтримали інші школярі, поділився хлопчик з журналістами.
За словами матері школяра, після уроку їй зателефонували з невідомого номера та запросили до поліції на бесіду щодо сина, а класний керівник Кирила запросила до школи на зустріч із співробітниками інспекції у справах неповнолітніх. Наталя на бесіди не прийшла та забрала сина зі школи.
7 березня, коли Кирило залишився в квартирі один, додому до школяра прийшли двоє співробітників поліції. Хлопчик їм не відчинив, тоді поліцейські відключили у квартирі електрику та пішли, залишивши під дверима повістку "про виклик на опитування".
Мати школяра повідомила, що не знає, хто поскаржився на сім'ю до поліції. За її словами, вони мають давній конфлікт зі школою.
Будь ласка, зачекайте...
чому тут дивуватися.
завтра хтось на вчилку настукає.
умом парашу не понять...
батько та бабуся,
ЗАРАЗ, В ЦЮ МИТЬ ЖИВУТЬ НА ПОЛТАВЩИНІ!!!!!!!!!!!!!!!!!
в кременчузі.
Можливо...
Как там можно жить вообще?
А тепер у них дійсно буде самий вкусний пломбір - зі вкусом совєцкого гівна, просто іншого нема, от і самий вкусний
А дальше по накатанной: "черные воронки" по ночам, "тройки", ГУЛАГ и т.п.
В школе на уроке мира перед детьми выступает Хутин. Видя, что от его
речи школьники начинают клевать носом, он решил сменить монолог на
диалог:
- У кого-нибудь из вас есть ко мне вопросы?
Тут встает Петя Иванов и говорит:
- У меня к вам три вопроса:
1) кто убил Литвиненко?
2) почему люди в стране такие нищие?
3) почему в стране постоянно нарушаются права человека?
Хутин чувствует, что его прошибает холодный пот, но тут звенит звонок и
дети стремглав выбегают из класса. В начале следующего урока Хутин опять
спрашивает:
- У кого-нибудь еще есть ко мне вопросы?
Вовочка:
- У меня к вам пять вопросов:
1) кто убил Литвиненко?
2) почему люди в стране такие нищие?
3) почему в стране постоянно нарушаются права человека?
4) почему звонок прозвенел на 20 минут раньше?
5) где Петя Иванов?