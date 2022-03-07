"Хочуть взяти Миколаїв за будь-яку ціну". Рашисти зранку обстріляли 79 бригаду, 8 загиблих - Кім
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Російські війська у понеділок зранку вдарили крилатою ракетою по військовій частині, 8 осіб загинуло, 19 поранених.
Про це повідомив голова Миколаївської військової адмінстрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішній день навряд чи можна назвати добрим. О 5-й ранку атакували наше місто. Підло та цинічно, коли люди спали. "Калібр" - крилата ракета полетіла до 79-ї бригади, солдати в казармі просто спали. За підсумками дня вісім загиблих, вісім безвісти зниклих, 19 поранених. Щодо мешканців збираємо дані. Рідкі засранці, злий неймовірно. Але ми їм все повернемо", - написав Кім.
Щодо бою, то за словами голови ОВА, "наша арта героїчно відбила місто".
"Була команда взяти Миколаєв за всяку ціну. Вони йшли із трьох напрямків. Ми відбилися, добре їх відігнали, покарали, але жертви є саме через цинічний удар о 5-й ранку по місту", - зазначив Кім.
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на війні в казармі ...ой біда!
Дебильная заява. Это ж таки война, а не дуэль. Непонятно, почему уже в десятый раз людей расстреливают в военных городках. Почему воинские части не смещают?
Блін!!! Це якась просто ЗРАДА! Які ідіоти тримають війська під час війни у пунктах постійної дислокації???!!!!!!!!!!
Блін, коли вже ця бл...ська влада навчиться???!!! ІДІОТИ!
Вже аж сірий, видно від недосипання.
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Ми всі часто змінюємся в критичну годину.
Загибель бійців це злочин кацапів і кричуща недбалість самого наполеона Кіма.