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війна (56174) Миколаїв (1336) Кім Віталій (452)

"Хочуть взяти Миколаїв за будь-яку ціну". Рашисти зранку обстріляли 79 бригаду, 8 загиблих - Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська у понеділок зранку вдарили крилатою ракетою по військовій частині, 8 осіб загинуло, 19 поранених.

Про це повідомив голова Миколаївської військової адмінстрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній день навряд чи можна назвати добрим. О 5-й ранку атакували наше місто. Підло та цинічно, коли люди спали. "Калібр" - крилата ракета полетіла до 79-ї бригади, солдати в казармі просто спали. За підсумками дня вісім загиблих, вісім безвісти зниклих, 19 поранених. Щодо мешканців збираємо дані. Рідкі засранці, злий неймовірно. Але ми їм все повернемо", - написав Кім.

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Щодо бою, то за словами голови ОВА, "наша арта героїчно відбила місто".

"Була команда взяти Миколаєв за всяку ціну. Вони йшли із трьох напрямків. Ми відбилися, добре їх відігнали, покарали, але жертви є саме через цинічний удар о 5-й ранку по місту", - зазначив Кім.
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Топ коментарі
+45
пля война мля а они в казармах мля
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07.03.2022 21:19
+19
Так знаємо-ж що рашисти луплять по військовим частинам. Чому не сплать у бомбосховищах, або розсереджено по місту?
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07.03.2022 21:22
+19
спать солдаты должны в укрытиях, это очень серьезный просчет, все бы остались живы...
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07.03.2022 21:23
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пля война мля а они в казармах мля
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07.03.2022 21:19 Відповісти
пля злости не хватает *****- начались бд нах из ппд кроме тех кому положено там находится совковсть ещё не выбита но не чё сквитаемся и за пацанов
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07.03.2022 21:32 Відповісти
ну як жеж так.... хлопчики наші хлопчики... хіба ж можно так не берегти себе...
на війні в казармі ...ой біда!
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07.03.2022 21:21 Відповісти
Думали наверное, что кацапы будут бить как обычно по школе, детскому садику или роддому. Вот и дали слабину, что не прилетит
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07.03.2022 21:26 Відповісти
И инфу кто-то слил, что они там. Врядли кацапы тратили бы ракету на пустую казарму!!!
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07.03.2022 21:27 Відповісти
Теж про це подумав, що без навідника по цей бік не обійшлося.
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07.03.2022 21:39 Відповісти
В казармах?
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07.03.2022 21:22 Відповісти
Реально ну що за цирк. Які бази, які казарми. По далі триматися. То ж червона ганчірка для рашистів
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07.03.2022 21:22 Відповісти
Как это во время войны спать в казарме.?? Как то нелогично
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07.03.2022 21:22 Відповісти
Так знаємо-ж що рашисти луплять по військовим частинам. Чому не сплать у бомбосховищах, або розсереджено по місту?
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07.03.2022 21:22 Відповісти
весь день бегал, рапортовал, что он аэропорт, отбил, а о крылатой ракете утром -ни слова... странный малчик.....
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07.03.2022 21:23 Відповісти
спать солдаты должны в укрытиях, это очень серьезный просчет, все бы остались живы...
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07.03.2022 21:23 Відповісти
шкода(, але чому були у казармі
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07.03.2022 21:24 Відповісти
а разве при военном полоржении нет обязанности граждан на квартирование? в чем проблема распихать по квартирам по одному - двум солдатам?
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07.03.2022 21:24 Відповісти
так і такі будинки ********.... це раз. друге - Також все має бути по закону!!! а не просто прийшли та відібрали! Має бути судове рішення!
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07.03.2022 21:53 Відповісти
да напишите эму ,что так вот часть в охтырке уничтожили ! никаких казарм !
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07.03.2022 21:25 Відповісти
Мабуть командир цієї частини не вивчив в училищі, що означає слово розосередження.
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07.03.2022 21:25 Відповісти
Хтось дає кацапам наводку куди бити.
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07.03.2022 21:25 Відповісти
ВСЕ робить ВОРОГ для пробиття шляху у Крим. Відволікаючі маневри, здасть ордло(100%), а внутрішній THE-ворог супутствує й створює послаблення, підставляє Людей під...
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07.03.2022 21:26 Відповісти
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07.03.2022 21:26 Відповісти
Надо проверить командира части, он случайно засланец из двуглавого курятника. Как можно было дать солдатам спать в казармах, когда русня постоянно обстреливает воинские части
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07.03.2022 21:27 Відповісти
Командир части с 14 года воюет.
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07.03.2022 21:29 Відповісти
Підло та цинічно, коли люди спали.

Дебильная заява. Это ж таки война, а не дуэль. Непонятно, почему уже в десятый раз людей расстреливают в военных городках. Почему воинские части не смещают?
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07.03.2022 21:27 Відповісти
Сколько уже кацапы ****** по в/ч стреляют , а они опять их туда селят
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07.03.2022 21:28 Відповісти
скорей всего прилетело тыловикам и снабженцам но боевые не пострадали и слава богу
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07.03.2022 21:28 Відповісти
ППД 79 как я понял. К тыловикам добавим суточный наряд, ведь охрану и война не от меняет.
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07.03.2022 21:33 Відповісти
ну да ну дмаю своё уже по там куда надо распихали там ещё и залутаное есть в виде артдива и кучи бмд 2 с нонкой
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07.03.2022 21:37 Відповісти
8 Д 30 и БМД 2 видел. А тут еще Нона...норм).
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07.03.2022 21:43 Відповісти
та там по куширям в развёрнутом порядке судя по всему 2ру рот стояло вот доки жмуров не видел кого там приголубили не понятно
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07.03.2022 21:48 Відповісти
"крилата ракета полетіла до 79-ї бригади, солдати в казармі просто спали".
Блін!!! Це якась просто ЗРАДА! Які ідіоти тримають війська під час війни у пунктах постійної дислокації???!!!!!!!!!!
Блін, коли вже ця бл...ська влада навчиться???!!! ІДІОТИ!
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07.03.2022 21:28 Відповісти
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07.03.2022 21:29 Відповісти
треба всіх полоненних кацапів заселити в казарму в центрі міста .
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07.03.2022 21:32 Відповісти
Ось і випливло рано чи пізно правдв вийде як з казармами а таке враження що що корегувальник знаходиться в верхах знають куди і коли.
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07.03.2022 21:33 Відповісти
Агов. 2022 рік. Тобі в сраку супутники можуть заглядати поки ти зранку сериш. Військову частину вони точно знайдуть. Я вже мовчу про шпигунів серед "простого населення".
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07.03.2022 21:37 Відповісти
Я ніби й не скаржусь, та шось цього Кіма останнім часом більше в інфополі ніж Зеленського. Відпочиває? Чи де він пропав?
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07.03.2022 21:35 Відповісти
Ти бачив його останнє звернення до еуропи?
Вже аж сірий, видно від недосипання.
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07.03.2022 21:45 Відповісти
Та хай спить, я хіба проти. Просто цікавлюсь. Переживаю.
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07.03.2022 22:08 Відповісти
Я не його прихильник, але мені здається - хлопчина на очах міняється.
.............
Ми всі часто змінюємся в критичну годину.
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07.03.2022 22:28 Відповісти
Це хіба перший випадок , коли кацапськи терористи луплять по казармах ? Що це - недолуге керівництво чи просто зрада ?
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07.03.2022 21:42 Відповісти
Про це повідомив той самий Кім, голова військової адміністрації Миколаєва, з якого піарники вже ліплять ледь не чергового Наполеона.
Загибель бійців це злочин кацапів і кричуща недбалість самого наполеона Кіма.
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07.03.2022 23:10 Відповісти
Как видно «кто то»аккуратно наводил…
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08.03.2022 00:42 Відповісти
 
 