В Кремлі заявили, що очікування РФ від переговорів з Україною не виправдалися

Помічник президента РФ Володимир Мединський після закінчення третього раунду заявив, що очікування Москви не виправдилися.

Про це повідомляє РБК, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші очікування від нового раунду переговорів не виправдалися, але ми сподіваємося, що наступного разу зможемо зробити важливіший крок уперед", - йдеться в повідомленні.

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