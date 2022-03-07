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В Кремлі заявили, що очікування РФ від переговорів з Україною не виправдалися

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Кремлі заявили, що очікування РФ від переговорів з Україною не виправдалися

Помічник президента РФ Володимир Мединський після закінчення третього раунду заявив, що очікування Москви не виправдилися.

Про це повідомляє РБК, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші очікування від нового раунду переговорів не виправдалися, але ми сподіваємося, що наступного разу зможемо зробити важливіший крок уперед", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Подоляк про переговори з росіянами: "На сьогодні результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки що нема"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+36
Просто...Руський,іди *****
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07.03.2022 21:23
+27
цинизму руцких сук нет меж !!!
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07.03.2022 21:23
+19
Шо, реально думали яника нам впхати?
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07.03.2022 21:24
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цинизму руцких сук нет меж !!!
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07.03.2022 21:23 Відповісти
Цинизм будет если тетя Соня с Привоза до них на переговоры приедет со своей делегацией. Это их уровень. А еще хотелось бы передать тому малохольному в очках шоб не путал переговоры с капитуляцией.
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07.03.2022 21:37 Відповісти
да нет новости дурки и онкологии Х..ла.. пациент в терминальной стадии и куку окончательно улетело из его головы..
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07.03.2022 21:37 Відповісти
Просто...Руський,іди *****
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07.03.2022 21:23 Відповісти
Шо, реально думали яника нам впхати?
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07.03.2022 21:24 Відповісти
второй раз овоща туда сюда возят ))) а предложить боятся )))
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07.03.2022 21:41 Відповісти
Ещё 10 тыс. кацапских покойников?
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07.03.2022 21:24 Відповісти
лишняя хромосома мешает мединскому или что там ему мешает
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07.03.2022 21:24 Відповісти
А ми думали що то мединський тупий-виявилося він був правий і всі кацапи мають лишню хромосому
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07.03.2022 21:27 Відповісти
Його скоро замочать - збитий льотчик
і зрив переговорів на нього повісять
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07.03.2022 21:37 Відповісти
Коротко
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
.
Слава нації
Смерть москалям.
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07.03.2022 21:25 Відповісти
корабль - нах...
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07.03.2022 21:26 Відповісти
важливий крок треба робити назад а не вперед, мєдінскій, назад на росію
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07.03.2022 21:26 Відповісти
руцкий ваеный корабль знаете куда?вот и вам туда же...
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07.03.2022 21:26 Відповісти
підтримаємо їх крок вперед !!! в могилу ...
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07.03.2022 21:27 Відповісти
Они там даже какие-то проекты документов на подпись привезли, вроде как
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07.03.2022 21:27 Відповісти
Росіяни на переговори привезли свій варіант проєкт документів. За словами Мединського, представники від України його не підписали, а забрали для вивчення. "Підписати не вдалося…, - зазначив він. - Наші очікування від нового раунду переговорів не виправдалися, але ми сподіваємось, що наступного разу зможемо зробити більш суттєвий крок уперед". У путіна заявили, що очікування рф від переговорів не справдилися
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07.03.2022 21:38 Відповісти
Такие вопросы, дорогой посол, с кондачка не решаются (с)
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07.03.2022 22:07 Відповісти
Треба ще більше вбити російських нациків, це сприятиме миру. Бо вбиті росіяни точно воювати не будуть.
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07.03.2022 21:27 Відповісти
Шо, кацапы не захотели кубань отдавать? А кемску волость?
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07.03.2022 21:28 Відповісти
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07.03.2022 21:29 Відповісти
Як тільки цей Мудінський вийшов незадоволений з переговорів, через п'ять хвилин пролетіли дві ракети з Білорусі.
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07.03.2022 21:30 Відповісти
Prosto ******
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07.03.2022 21:31 Відповісти
Потому что УКРАИНА..
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07.03.2022 21:31 Відповісти
А шо таке? Знов не хочуть здаватися? От біда. Ну ти намагався. Може іншого разу.
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07.03.2022 21:32 Відповісти
Це були перемовини української делагації з терористами.
Терористи ставлять вимоги (нейтральний статус, признання криму/лднр, демілітаризація) і говорять: "якщо ви не виконаєте наші вимоги - ми будемо вбивати людей.
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07.03.2022 21:32 Відповісти
а якщо ми виконаємо то тим більше будуть вбивати людей, всі їх дегенерати з усього світу збігуться вбивати і гвалтувати як в тому днр лнр. а чого беззахисних не страшно.
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07.03.2022 21:36 Відповісти
Це той підар кремлівський що заявив про зайву хромосому у кацапів?
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07.03.2022 21:35 Відповісти
Боже, яке воно кончене.
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07.03.2022 21:35 Відповісти
ни каких уступок животным
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07.03.2022 21:35 Відповісти
Мединський то також українець.Народився в місті Сміла.Таких там дохріна.
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07.03.2022 21:35 Відповісти
Кремль іди *****
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07.03.2022 21:36 Відповісти
Бо ***** живе в іншій реальністі. А його шістки доповідають лише те що хоче чути цей параноїк
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07.03.2022 21:37 Відповісти
Коли займаєшся пропагндою, саме головне самому в неі не повірити.
А то получаеться "кучка нацистів" навяляла "самій неперможній арміі світу".
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07.03.2022 21:37 Відповісти
В смысле "ожидания не оправдались"? Украинцы не захотели в полном составе самовывозом ехать в Сибирь? Действительно странно.
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07.03.2022 21:40 Відповісти
РФ втратила почуття реальності. Її зупинить тільки шибениця.
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07.03.2022 21:48 Відповісти
МЕДИНСКИЙ - ОТСОСИ!
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07.03.2022 21:50 Відповісти
Посмотрела CNN интервью с росейской журналисткой,которая всем доказывала как русские не хотят войны и как все кто хотят ее просто заморочены ПРОпогандой бедные.
Я буквально секунду посмотрела.
Затошнило.
столько просмотров и так все за неё переживают,и какая она смелая и как рискует жизнью. ОНИ Не ПОНИмаЮТ ,что те ,кто рисковал жизнью у них: В виде Политковской,Немцова,Магнитского и так далее далее и далее НеТ уже в живых.
А те кто сейчас открывают рот уж точно не рискуют жизнью,тот же Навальный.
Все разрешено сверху.

у ЭТого видео больше просмотров чем у CNN интервью с Шоном Пеном.Хотя этот человек действительно говорил то что многим надо было услышать.
Многие и услышали и ВСе Очень поражены и восхищены Украиной и защитниками ее. Так как нет и не было в мире в настоящей истории ничего подобного и такого героизма и такого сопротивления и такой любви к стране.
Многие знают что такой подвиг и такая история будет во всех учебниках в Мире.
ВЫвод:продолжайте уничтожать гнид оккупантов.Украина победит!!!!! Иначе быть не может!!
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07.03.2022 22:21 Відповісти
Я мабуть чого-то не розумію.Вже ввели персональні санкції на рашистську верхівку. Але спливае інформація ,наприклад , що песьковський висирок рулює на самокаті у франції, донька жеребця начебто поїхала в англію і має паспорт тамошній, путин ська підстилка кабаєха разом з його вибл...ядками начебто в швейцарії і має тамошній паспорт. Питання, санкції та анулювання паспортів, віз та права знаходження в Європі (яку вони так обсирають в рашці) на членів родин цих військових злочинців не рос повсюджуеться? Повернути їх у рашку і до ху..ла в бункер.Дивна позиція якась.
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07.03.2022 22:35 Відповісти
МАНКУРТ із сім'ї МАНКУРТІВ!... А без використання іншомовних слів - ПОКИДЬОК!
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07.03.2022 23:54 Відповісти
 
 