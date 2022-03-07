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В Кремлі заявили, що очікування РФ від переговорів з Україною не виправдалися
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Помічник президента РФ Володимир Мединський після закінчення третього раунду заявив, що очікування Москви не виправдилися.
Про це повідомляє РБК, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші очікування від нового раунду переговорів не виправдалися, але ми сподіваємося, що наступного разу зможемо зробити важливіший крок уперед", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+36 Serhii 3ed11e2e
показати весь коментар07.03.2022 21:23
+27 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар07.03.2022 21:23
+19 Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар07.03.2022 21:24
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Будь ласка, зачекайте...
і зрив переговорів на нього повісять
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям.
Терористи ставлять вимоги (нейтральний статус, признання криму/лднр, демілітаризація) і говорять: "якщо ви не виконаєте наші вимоги - ми будемо вбивати людей.
А то получаеться "кучка нацистів" навяляла "самій неперможній арміі світу".
Я буквально секунду посмотрела.
Затошнило.
столько просмотров и так все за неё переживают,и какая она смелая и как рискует жизнью. ОНИ Не ПОНИмаЮТ ,что те ,кто рисковал жизнью у них: В виде Политковской,Немцова,Магнитского и так далее далее и далее НеТ уже в живых.
А те кто сейчас открывают рот уж точно не рискуют жизнью,тот же Навальный.
Все разрешено сверху.
у ЭТого видео больше просмотров чем у CNN интервью с Шоном Пеном.Хотя этот человек действительно говорил то что многим надо было услышать.
Многие и услышали и ВСе Очень поражены и восхищены Украиной и защитниками ее. Так как нет и не было в мире в настоящей истории ничего подобного и такого героизма и такого сопротивления и такой любви к стране.
Многие знают что такой подвиг и такая история будет во всех учебниках в Мире.
ВЫвод:продолжайте уничтожать гнид оккупантов.Украина победит!!!!! Иначе быть не может!!