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"Скучили за попівським бєспрєдєлом?" Журналіста побили в Лаврі за питання про війну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Києво-Печерській Лаврі побили журналіста Слідство.Інфо Дмитра Реплянчука за питання про війну.

Про це повідомила журналістка Анна Бабінець, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, журналісти поїхали робити репортаж до Києво-Печерської лаври і поцікавилися у митрополита Павла його ставленням до війни.

"За це чоловік зі свити Павла почав лупцювати ціпком нашого журналіста", - розповіла журналістка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хочуть взяти Миколаїв за будь-яку ціну". Рашисти зранку обстріляли 79 бригаду, 8 загиблих - Кім

"Ціпок зламався, Діма відбувся синцями. Як кажуть, рускій мір ін екшн", - зазначила Бабінець.
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Топ коментарі
+60
Може викурити попів москальських з лаври, як коллаборантів?
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07.03.2022 21:37
+38
Чому ці кацапські попи ще не в СБУ?
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07.03.2022 21:37
+38
Значить журналістам треба повернутися у Лавру зі взводом тероборони...
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07.03.2022 21:38
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Може викурити попів москальських з лаври, як коллаборантів?
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07.03.2022 21:37 Відповісти
АГа. Давай зробимо картинку для раша тв як безбожні нацисти попів палять. Після війни вже.
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07.03.2022 21:42 Відповісти
думиай не про кацапстапн і їх дешеву картинку, думай про Україну.
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07.03.2022 21:44 Відповісти
це не попи це служителі сатани
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07.03.2022 21:47 Відповісти
Ти шо,*******, думати про те, що подумають кацапи??
Ще скажи, 'давайтє нє зліть путіна.'
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07.03.2022 21:48 Відповісти
Вас досі цікавлять якісь срані "картинки" від виродків?..
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07.03.2022 21:49 Відповісти
Мене ні. А от у світі повно вірунів. Не вистачало нам втрачати прихильників, яких і так мало, та й ті не можуть щоб не підісрати по тихому (так німці?), через якусь *****. Хай сидять там в своїй церкві і сатану славлять. Головне за паркан їх не випускати шоб не шкодили і все.
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07.03.2022 22:07 Відповісти
Якось ***** шо вони скажуть. Не гони.
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07.03.2022 22:14 Відповісти
лЯксей, срань лапотная, ты идиот?

напиши еще слезное письмо пуйлу и извинись за то, что Украина напала на азиопский Мордор, его рашистскую паРашу.
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07.03.2022 22:23 Відповісти
А что тогда будет? Рашка нападет? Так у меня для тебя плохие новости...
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07.03.2022 23:03 Відповісти
Ой ржу не могу.....
С каких пор рашка тв нужны поводы?
А козачки и агенты рашки в центре Киева - это серьёзное упущение сбу.
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08.03.2022 00:32 Відповісти
пора давно Лавру передати з пцу в УПЦ - передати Україні. попів із Лаври поголовно по етапу... і нах. з України.
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07.03.2022 21:43 Відповісти
Там прошманать надо, оружие и запасы еды наверняка найдутся
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07.03.2022 22:02 Відповісти
потихенько!
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07.03.2022 22:05 Відповісти
Обов'язково, але пізніше, для початку треба Пу добити, а вже потім ...
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07.03.2022 23:56 Відповісти
Чому ці кацапські попи ще не в СБУ?
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07.03.2022 21:37 Відповісти
там гроші
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07.03.2022 21:48 Відповісти
із путінрашкостану
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07.03.2022 21:53 Відповісти
В СБУ тепер достатньо ПГМнутих(

В інтерв'ю виданню "Главком" Баканов розповів, що вірить у Бога і є парафіянином храму чоловічого монастиря РПЦ на Печерську.

"Ходжу до Свято-Введенського монастиря (Київ, вул. Московська, 42 - "Н"). Цей храм належить до Московського патріархату, якого насправді не існує і який вигадали політики для поділу на своїх і чужих, цинічно використовуючи віру в політичних ігрищах", - сказав Баканов.

"Я вважаю, що "армія, мова, віра"- це маніпуляція, спрямована на те, щоб розділяти і володарювати.
https://novynarnia.com/2019/11/14/bakanov-rpc/

Тому не слід нічому дивуватися, якщо СБУ керує такий покидьок!
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07.03.2022 22:30 Відповісти
Сатана втрачає останній розум.
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07.03.2022 21:37 Відповісти
У Києво-Печерській Лаврі побили журналіста Слідство.Інфо Дмитра Реплянчука за питання про війну.
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а нахера він до сектантів без прутка арматури і без кастета пішов?
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07.03.2022 21:53 Відповісти
Почему паша-"мерседес" ещё не нюхает парашу? Что происходит,блеать?
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07.03.2022 21:38 Відповісти
Пашу з мерседеса тре пересадити на палю…
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07.03.2022 21:38 Відповісти
Значить журналістам треба повернутися у Лавру зі взводом тероборони...
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07.03.2022 21:38 Відповісти
Этих тварей бородатых давно пора на блок-посты траншеи рыть, там фсбешников 95%
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07.03.2022 21:38 Відповісти
Попов еще надо почистить а то там фсбешной мрази тьма присмотрется надо как то
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07.03.2022 21:39 Відповісти
Там надо не имеющих погоны поискать.
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07.03.2022 22:17 Відповісти
А шуфрич викрутився відпустили закон не працює
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07.03.2022 21:39 Відповісти
давно пора эту мордорскую плесень выкинуть нахрен за поребрик
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07.03.2022 21:39 Відповісти
треба розігнати той гадюшник!
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07.03.2022 21:40 Відповісти
Тероборона, і поліція чому об'єкт критичної архітектури досі не під охороною...?
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07.03.2022 21:41 Відповісти
Критичної архітектури))
Історично-культурна пам'ятка національного значення
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07.03.2022 23:17 Відповісти
БЕНЕДИКТОВА, АЛЬО! ТИ ТАМ ЯКИХСЯ ЕСТРАДНИХ МОСКАЛЬСЬКИХ ПЄДІКІВ РОЗШУКУЄШ, А В ЦЕНТРІ КИЄВА СИДИТЬ АГЕНТУРА КРЕМЛЯ! АЛЬО! ШО БУДЕМО РОБИТИ. ЧИ ТИ САМА ДО МОСЬКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ ХОДИШ? АЛЬО! ЯК ЧУТНО?
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07.03.2022 21:42 Відповісти
ДЕ ТВОЇ КРУТІ ПЕРЦІ-ПРОКУРОРИ НА ЛЕКСАХ І РОВЕРАХ? ЗА КОРДОН ПОЗ'**********? АЛЬО, БЕНЕДІКТОВА, ПРИЙОМ... ПРИЙОМ...
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07.03.2022 21:47 Відповісти
Всі окуповані українські святині вже давно потрібно було відібрати в російських фашистів! Чому цього досі не зробили не вкладається в голові!!!
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07.03.2022 21:42 Відповісти
Чого влада з тими уродами з Лаври панькається? Вигнати до біса і все прошерстити. Попів **********.
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07.03.2022 21:42 Відповісти
Лавра має бути очищена від цих бісівських слуг, які Живого Бога не знають
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07.03.2022 21:44 Відповісти
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07.03.2022 21:44 Відповісти
Хоч кримінальну справу на цю "шапку-ушанку" завели? Чи може хлопці його на блокпост виставлять живим щитом щоб ціпком кулі відбивав?
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07.03.2022 21:44 Відповісти
Що робить контора ФСБ у Києві під час війни?!!Корегує вогонь по українцям?
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07.03.2022 21:45 Відповісти
Саме час викинути це московське, бородате ****** з нашої Лаври
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07.03.2022 21:47 Відповісти
Чому не дали здачі?.. І мавпі з дрючком, і бородатим геям в платтячках? Цю шоблу мохнорилу давно вже час підсрачниками звідти виганяти!
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07.03.2022 21:48 Відповісти
А НУ ТИХО ВСІ!
НАМ ЩЕ НЕ ВИСТАЧАЛО РЕЛІГІЙНИХ СВАРОК ЩОБ ПАРАША ВЕРЕЩАЛА ПРО ГРОМАДЯНСЬКУ ВІЙНУ НА РЕЛІГІЙНІЙ ПОЧВІ

після війни тихесенько і ніжно Лавру відіжмемо.
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07.03.2022 21:48 Відповісти
А вже не похрін, що вони верещать? Закон для усіх один. До тих дядь, що ******* одяг як у тьоть можно прийти з обшуком. І от 100% там є докази зради державі. Я взагалі ніяких сумнівів у тому не маю. І вже ж здається були вилучені припаси для русні, на їх капищах РПЦ ФСБ, так що підстава навіть формальна вже є.
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07.03.2022 21:55 Відповісти
поки триває суд в ГААЗІ - НІТ, НЕ ПОХРЄН
не вистачало на рівному місці давати раші козири в лапи
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07.03.2022 21:59 Відповісти
ТЕТЯНА, ТИ ЦЕ РОЗКАЖИ ЛЮДЯМ З ІРПЕНЯ І БОЯРКИ, ОХТИРКИ І МАРІУПОЛЯ...
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07.03.2022 21:58 Відповісти
включаємо голову
поки триває суд в ГААЗІ -
не вистачало на рівному місці давати раші козири в лапи
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07.03.2022 22:00 Відповісти
Які ще козирі? Як це виправдає геноцид та масові вбивства цивільного населення москвостану в суді?
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07.03.2022 23:26 Відповісти
не треба переводити стрілки
де я напичсала про виправдовування геноциду?
з глузду з"їхали?

а те, що пан Валерий Коломиец 6a8f7b0f замість того, щоб просчитати написане мною, що тема релігії не на часі, почав тикати в мене геноцидом
перепрошую, дрібна драчка в лаврі не є геноцид
ви обидвоє чогось вирішили переплутати поняття?
чи ви обидвоє пара з ольгіно?

я написала, що піднімати тему релігії не на часі поки війна та їде суд в Гаазі. бо це в Гаазі може бути використано як привід для звинувачення України в громадянській війні на релігіцйному підгрунті.

А спільноті тільки релігійного розбрату бракує

Читайте гілку перед тим, як звинувачувати людей у всілякій херні

вважаєте
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07.03.2022 23:43 Відповісти
ееее, у нас в Боярці все добре, тримаємося та всім цього бажаємо!
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07.03.2022 22:51 Відповісти
Їм все можна, тому, що лейтенант Баканов прихожанин московського патріархату, таких і в ОП багато. ДУМАЙТЕ.
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07.03.2022 21:51 Відповісти
Вопрос к СБУ - вы чего там, священных коров увидели? В столице рассадник открытых колаборантов! Так может быть путин оденет рясу, и мы ему просто сдадимся без боя????
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07.03.2022 21:53 Відповісти
Попы пошли по-беспределу
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07.03.2022 21:53 Відповісти
Бл...ть а кого Х там ще не було "зачистки"???!
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07.03.2022 21:53 Відповісти
Зібрати тих всіх попів в літак і витряхнути над раісьою без парашутів
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07.03.2022 21:53 Відповісти
Верхнюю часть Большой колокольни Киево-Печерской лавры украсили золотыми двуглавыми орлами с коронами
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07.03.2022 21:54 Відповісти
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07.03.2022 21:56 Відповісти
Нах..й збити тих курей!
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07.03.2022 22:34 Відповісти
А хрести на коронах , як у московії ? На Софії дивіться . такого немає
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08.03.2022 01:43 Відповісти
Гниди у тилу... Коли буде штурм Київа, тих потвор треба знешкодити. Байдуже як і за якої спроби втечи...
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07.03.2022 21:56 Відповісти
ШТУРМА ВЖЕ НЕ БУДЕ, ШТУРМОВІКІ ВАЛЯЮТЬСЯ ТИСЯЧАМИ ПО ОКОЛИЦЯХ... ВІДШТУРМУВАЛИСЬ...
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07.03.2022 22:01 Відповісти
Пуйло хоче Київ трупами закидати, це вже весь світ бачить
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07.03.2022 22:04 Відповісти
тероборона повинна зайняти Лавру
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07.03.2022 22:02 Відповісти
Грати треба цей сатанат сраною мітлою!
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07.03.2022 22:08 Відповісти
Треба зачистити Лавру від москальського сатанату
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07.03.2022 22:13 Відповісти
До речі з РПЦ зараз можна було б остаточно розібратися.
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07.03.2022 22:35 Відповісти
чому в нас під час воєнного становища нема дисцбатів? нема дисцбатів? Яких заградзагони ганятимуть першими в атаку?
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07.03.2022 22:38 Відповісти
"Дисбат" і "штрафбат" - абсолютно різні речі "Дисциплінарний батальйон" - це військова тюрма де несуть покарання військовослужбовці строкової служби які вчинили нетяжкі злочини в період проходження дійсної служби Для решти військовослужбовців діють загальні правила покарання Для існування "штрафбатів" повинен буть виданий спеціальний закон що встановлює поміщення військовослужбовця що вчинив злочин в період війни до спеціального "штрафного" підрозділу на визначений цим законом період на чітко визначених умовах Штрафбати також обмежені в існуванні за часом - вони діють лише на період ведення війни
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08.03.2022 06:33 Відповісти
Так вам і треба, ціпком москальським по плечам, щоб пробудилися, якщо маєте українську свідомість!
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07.03.2022 22:40 Відповісти
Чому Лавра ще не обшукана на предмет знаходження зброї, вибухівки, прорашистської ворожої літератури, чому ці кабани-охоронці ще не на фронті? Може наша ввічлива Генпрокурорка вже "снізойдьот" та пояснить посполітим?
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07.03.2022 23:15 Відповісти
Жиди не мають права займати православні храми! Геть **********!
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08.03.2022 00:06 Відповісти
давно пора выгнать чернокнижников!!!!
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08.03.2022 00:36 Відповісти
 
 