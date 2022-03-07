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"Скучили за попівським бєспрєдєлом?" Журналіста побили в Лаврі за питання про війну
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Києво-Печерській Лаврі побили журналіста Слідство.Інфо Дмитра Реплянчука за питання про війну.
Про це повідомила журналістка Анна Бабінець, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, журналісти поїхали робити репортаж до Києво-Печерської лаври і поцікавилися у митрополита Павла його ставленням до війни.
"За це чоловік зі свити Павла почав лупцювати ціпком нашого журналіста", - розповіла журналістка.
"Ціпок зламався, Діма відбувся синцями. Як кажуть, рускій мір ін екшн", - зазначила Бабінець.
Топ коментарі
+60 Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар07.03.2022 21:37
+38 Gyro
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+38 Ned Stark
показати весь коментар07.03.2022 21:38
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Ще скажи, 'давайтє нє зліть путіна.'
напиши еще слезное письмо пуйлу и извинись за то, что Украина напала на азиопский Мордор, его рашистскую паРашу.
С каких пор рашка тв нужны поводы?
А козачки и агенты рашки в центре Киева - это серьёзное упущение сбу.
В інтерв'ю виданню "Главком" Баканов розповів, що вірить у Бога і є парафіянином храму чоловічого монастиря РПЦ на Печерську.
"Ходжу до Свято-Введенського монастиря (Київ, вул. Московська, 42 - "Н"). Цей храм належить до Московського патріархату, якого насправді не існує і який вигадали політики для поділу на своїх і чужих, цинічно використовуючи віру в політичних ігрищах", - сказав Баканов.
"Я вважаю, що "армія, мова, віра"- це маніпуляція, спрямована на те, щоб розділяти і володарювати.
https://novynarnia.com/2019/11/14/bakanov-rpc/
Тому не слід нічому дивуватися, якщо СБУ керує такий покидьок!
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а нахера він до сектантів без прутка арматури і без кастета пішов?
Історично-культурна пам'ятка національного значення
НАМ ЩЕ НЕ ВИСТАЧАЛО РЕЛІГІЙНИХ СВАРОК ЩОБ ПАРАША ВЕРЕЩАЛА ПРО ГРОМАДЯНСЬКУ ВІЙНУ НА РЕЛІГІЙНІЙ ПОЧВІ
після війни тихесенько і ніжно Лавру відіжмемо.
не вистачало на рівному місці давати раші козири в лапи
поки триває суд в ГААЗІ -
не вистачало на рівному місці давати раші козири в лапи
де я напичсала про виправдовування геноциду?
з глузду з"їхали?
а те, що пан Валерий Коломиец 6a8f7b0f замість того, щоб просчитати написане мною, що тема релігії не на часі, почав тикати в мене геноцидом
перепрошую, дрібна драчка в лаврі не є геноцид
ви обидвоє чогось вирішили переплутати поняття?
чи ви обидвоє пара з ольгіно?
я написала, що піднімати тему релігії не на часі поки війна та їде суд в Гаазі. бо це в Гаазі може бути використано як привід для звинувачення України в громадянській війні на релігіцйному підгрунті.
А спільноті тільки релігійного розбрату бракує
Читайте гілку перед тим, як звинувачувати людей у всілякій херні
вважаєте