"Скучили за попівським бєспрєдєлом?" Журналіста побили в Лаврі за питання про війну

У Києво-Печерській Лаврі побили журналіста Слідство.Інфо Дмитра Реплянчука за питання про війну.

Про це повідомила журналістка Анна Бабінець, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, журналісти поїхали робити репортаж до Києво-Печерської лаври і поцікавилися у митрополита Павла його ставленням до війни.

"За це чоловік зі свити Павла почав лупцювати ціпком нашого журналіста", - розповіла журналістка.

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"Ціпок зламався, Діма відбувся синцями. Як кажуть, рускій мір ін екшн", - зазначила Бабінець.