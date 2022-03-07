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Під Києвом збито 2 ворожі літаки. Наш льотчик-ас збив ракету "Калібр" у повітрі. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Внаслідок нальоту на Київ ввечері 7 березня росіяни втратили 2 літаки. Також у повітрі була збита ракета "Калібр".

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він зазначив: "ППО ПС ЗСУ о 20:30 збили над Києвом літак ВКС РФ. О 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак".

Радник голови МВС Антон Геращенко також написав: "Під Обуховим годину тому наш льотчик-ас збив крилату ракету "Калібр" ракетою повітря-повітря!

Це найвищий пілотаж! Наш льотчик-Герой зберіг зараз десятки, а може, сотні життів українців.

Боєголовка ракети впала в поле за 5 км від Обухова і вибухнула в полі. На місце виїхали місцеві жителі та надіслали мені фото вирви від вибуху. Уявіть собі, скільки горя було б, якби ця фашистська ракета вибухнула у місті?!"

Під Києвом збито 2 ворожі літаки. Наш льотчик-ас збив ракету Калібр у повітрі 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+115
Летчик конечно красава
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07.03.2022 21:37
+36
Sharp`s


В Киеве отработала украинская система ПВО. Наши защитники сбили все вражеские ракеты. Ни один район не подтверждает попадание по столичным объектам инфраструктуры или ОПК.
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07.03.2022 21:40
+29
нашему асу надо памятник отлить в бронзе и установить в Киеве вместо арки дружбы народов
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07.03.2022 21:42
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Уточнення : смерть Расєйской *********.
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08.03.2022 03:33 Відповісти
привид Києва
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07.03.2022 21:50 Відповісти
Геращ мели що завгодно, але добре що знищили цю гидоту
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07.03.2022 21:50 Відповісти
Я даже боюсь представить что было бы с рашистскими летунами если бы НАШИМ АСАМ подогнали хотя бы десяток стареньких F-16
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07.03.2022 21:52 Відповісти
Я вам даже больше скажу, американская армия смела бы рашистов за несколько дней. Поэтому непонятно чего так боятся амеры
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07.03.2022 21:53 Відповісти
Ядерную бомбу боятся, давно понятно всем
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07.03.2022 21:55 Відповісти
Тому що мабуть перша армія світу має такі ж недоліки як і полегла на третину в Україні друга (( Можна багато говорити про свою велич , мати саме краще у світі озброєння і драпати обхезаним із Афганістану під пострілами калашів
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07.03.2022 21:57 Відповісти
Американцы не драпали из Афганистана, а уходили добровольно, они свои задачи там решили 10 лет назад, когда грохнули Бин Ладена, и так сильно задержались.
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07.03.2022 22:32 Відповісти
Значить відео евакуації з кабульського аеропорту - фейк ? Ну ну ((
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07.03.2022 22:50 Відповісти
Нет, не фейк. Но это ***** не американцев, а афганского правительства, которое сдалось талибам без боя. Тут не надо путать причину и следствие. Не американцы ушли потому что пришли талибы, а талибы пришли потому что американцы решили уйти. Пока американцы не надумали уходить, талибы там сидели как мышь под веником.
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07.03.2022 22:56 Відповісти
Так чого ж тоді американці цей пройоб не змогли виправити і успішно завершити евакуацію цивільних , кинувши їх у аеропорту ? Та щось у тому "пройобі " і з датами теж по моєму не склалося ((
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07.03.2022 23:00 Відповісти
Бо вони не супермени, щоб вирішувати всі чужі пройоби?..
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07.03.2022 23:17 Відповісти
Американцы к тому моменту свои войска из Афганистана вывели. Надо было их вводить по новой? К тому же эвакуация гражданских вообще не планировалась. Эти гражданские должны были не бежать, а работать на своих местах, пока афганские военные занимались талибами. Но эти военные сдались талибам без боя. Ошибка американцев только в том, что они не плюнули на этот сраный афган в 2012 и не свалили домой, а пытались сделать из них приличную страну. Но не в коня оказался корм.
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07.03.2022 23:17 Відповісти
А де ж розвідка , де моделювання ситуації .....мабуть таки :Тому що мабуть перша армія світу має такі ж недоліки (( на цьому все , любіть армію США, а я люблю їхню зброю - бо вона таки класна ! Хвала святим Джавеліну і Стінгеру )) Ні і хоч не американський але ..... Байрактар акбар ! ( хай не образяться на мене мусульмани )
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07.03.2022 23:25 Відповісти
Моделирование не учитывает много чего, и самого главного - человеческого фактора. Моделирование показывало, что кацапы должны были взять Киев за три дня, если брать чисто количественные показатели, но что то пошло не так. Так и в Афганистане была многочисленная, хорошо обученная и вооруженная армия, которая по идее могла противостоять талибам годами, если не десятилетиями. Но она оказались с гнилым нутром, и проявилось это только тогда, когда американцы ушли, а талибы начали наступление.
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07.03.2022 23:36 Відповісти
+
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08.03.2022 00:55 Відповісти
Бо Байден вирішив пришвидшити процес.
І відбулася неузгодженість дій американських політиків, військ та спец.служб - вони практично перестали фінансувати афганський уряд за півроку до виведення (нехай там більшість розкрадалася... але ж центральний уряд за ті гроші купував лояльність регіонів! ).

Якщо коротко, американці недооцінили важливість корупції в забезпеченні функціонування створеної ними ж держави )))
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08.03.2022 01:52 Відповісти
Краще не уявляй бо можеш бути гірко розчарованим ((
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07.03.2022 21:54 Відповісти
літаки рузге за 40 років у всіх конфліктах не збили жодного Ф. рузге спихало на низький клас чужих пілотів. Остання зафіксована зустріч була в Індії, де 7 Мігів вилетіли знищити пару Ф, всі були збиті ракетами Повітря повітря. Після цього індуси відмовились від закупів всіх видів озброень. І ще, в 1944 році, брити збили 45 відсотків фау 1 літаками. Тільки що Ю.Швець повідомив, що відмова Польщу від поставки ліфтаків фейк кацапи зламали сайт канцелярії премьєра і швидко поширили. Збройні сили Польщі та України давно вже не коментують військові справи, особливо після того як деякі слуги та жопники фурерка почали шастати аеропортами і рознюхувати відомості. зараз на львівській митниці щось щурі шарудять.
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07.03.2022 22:27 Відповісти
Так може причина у ракеті а не крилі до якого вона прикріплена ?
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07.03.2022 23:02 Відповісти
дело не в самолетах, а в пилотах, в первую очередь, и в системе наведения и ракетах воздух-воздух. а железо нам союзники подогнали то, что надо, судя по последним событиям
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08.03.2022 01:14 Відповісти
Коцапи жидко серуться 😁✊🇺🇦
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07.03.2022 21:54 Відповісти
эта **** крылая пролетела над головой...но взрыва не услышал...полетела тварь на обухов...дякую тебе летчик!
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07.03.2022 21:54 Відповісти
***** собі! (с)
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07.03.2022 22:02 Відповісти
👍👏🇺🇦✊✌️
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07.03.2022 22:06 Відповісти
Этих летунов надо ещё за Сирию утилизировать. Ничего человеческого в них нет. Только деньги считать умеют. Надеюсь ни один к своим ***** матерям не вернется. Только в гробах. По кускам. Горелым.
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07.03.2022 22:13 Відповісти
Харькову и сумма бы такую ПВО..
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07.03.2022 22:20 Відповісти
Для Києва ППО придбав Порошенко.
А у Харкові були Гепа і Допа!
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07.03.2022 22:29 Відповісти
Порошенко придбав ППО в епіцентрі?
А никогда голову не посещала мысль о том, что Киев еще с 60-х годов был окружён системами ПВО? И не только Киев.
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07.03.2022 22:36 Відповісти
"Бил да сплил" (( До 2014 року систему ППО довели до недієздатного стану , хтось тут писав що у антенах локаторів дерева повиростали (( А історію з клістронами не забув ? Можеш тут пополам розірватися доводячи зворотне , але життєдіяльність київської ППО відновили у 2014 році за власні кошти Порошенка ! Я розумію що визнати той факт , що у тому що Київ і досі тримається більш менш у плані ППО є велика доля заслуги того кого ви "баригою на крові " називаєте для таких як ти малоприємно (( але визнай і сприйми як те що збулося .
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07.03.2022 23:11 Відповісти
Слава, не стоит так сильно напрягаться, чтобы сказочку о порошенко натянуть на глобус. Это проканает для деток, ну пятилетнего возраста.
Я не один год был военным, имеющим отношение к ПВО. Поэтому, когда вы пытаетесь сделать из порошенка - мессию, то это просто смешно.
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08.03.2022 00:50 Відповісти
Действительно,даже если Порошенко и улучшил ПВО Киева за свой счет,то думал он в первую очередь о своей безопасности.Аналог ситуации,организация обороны Днепра Коломойским и спонсирование добробатов.Ибо Беня думал в первую очередь о спасении своего бизнеса,который бы отобрали или расхерачили кацапы.
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08.03.2022 05:30 Відповісти
А вам не однаково яка мета переслідувалася коли результатом цієї мети захищають і вас у тім числі ? Так , вони хотіли захистити себе - в результаті нині героїчно бореться з ворогом столиця і стійко тримається Дніпро ! Так би думали усі - можливо б те що відбулося і не сталося , але ж ми три роки дороги для кацапських танків будували ! Я буду тільки радий якщо наші мільярдери та мультимільйонери усі об"єднаються щоб захистити своє майно - читайте Україну та профінансують негайно ППО для усієї держави , бо як збережуть свої підриємства , то іще зароблять , а не збережуть то втратять усе ! Досить їм вже по австріях та швейцаріях тишком нишком сидіти - допомагайте тим хто вам ваші статки заробив !
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08.03.2022 09:45 Відповісти
Андрій ! Напружуєтеся саме ви , намагаючися у цей час комусь щось довести усупереч фактам . Я не був війсковим у частині ППО , але з моїх вікон вона була як на долоні і у 2012 році вона опустіла , а військовослужбовці були звільнені ; до мене прийшов працювати колишній військовий, що розповів як вони Буки вивозили у Крим у якусь тилову частину , а там не розуміючи для цього це робиться розставляли їх по смітниках без ніякого догляду (( з 2014 частина відновлена з початком агресії військові їб@ шать ворога )) Для зрадників України - не шукайте місця розташування наших військових - ми їх не видамо !
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08.03.2022 09:33 Відповісти
нажаль на всіх не вистачає((
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07.03.2022 22:29 Відповісти
УМНИЦА
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07.03.2022 22:26 Відповісти
да дайте уже хохлам томагавки. ****** такой мир где нет справедливости!
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07.03.2022 22:31 Відповісти
Немісцевим на замітку. За хохла тут і до війни по морді можна було отримати, а зараз і бронежилет певно нідочого.
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07.03.2022 22:50 Відповісти
Лётчик - настоящий профи! Ещё бы самолётов побольше...
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07.03.2022 22:39 Відповісти
мое мнение такое. Идет массовое нытье "Дайте ПВО, дайте авиацию, нас бомбят, убивают". Наши союзники в НАТО имеют в наличии разведовательные средства (самолеты ДРЛО, наземные, морские радары, космос), которые видят и отслеживают в небе над Европой любую летучую мышь или детеныша журавля, только что ставшего на крыло, вплоть до Уральских гор в реальном режиме времени.
Наши возможности ПВО и авиации натовцам тоже хорошо известны. Они поняли, что мы отобъемся своими силами, если будем вводить наши установки ПВО в действие постепенно, не все сразу, а главное что наши имеют отличное целеуказание от союзников.
Крылатую ракету собьет любой истребитель, ОСОБЕННО если пилот точно знает ее координаты и курс, какая бы она не была низколетящая.
Немного цинично звучит, помятуя Харьков и Чернигов, но это мое ИМХО
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08.03.2022 00:21 Відповісти
ХЙЛО !!! ПДР НИЗКОРОСЛЫЙ !!! ВЫЛАЗЬ ИЗ БУНКЕРА И УМРИ УЖЕ !!!
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08.03.2022 00:33 Відповісти
Русофашістів-на кіл.
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08.03.2022 05:43 Відповісти
Про ситуацію із закритим небом. Нічого не буде, поки "рішали" ведуть сепаратні переговори на умовах та території агресора
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08.03.2022 10:15 Відповісти
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