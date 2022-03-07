Під Києвом збито 2 ворожі літаки. Наш льотчик-ас збив ракету "Калібр" у повітрі. ФОТОрепортаж
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Внаслідок нальоту на Київ ввечері 7 березня росіяни втратили 2 літаки. Також у повітрі була збита ракета "Калібр".
Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Він зазначив: "ППО ПС ЗСУ о 20:30 збили над Києвом літак ВКС РФ. О 21:10 в околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак".
Радник голови МВС Антон Геращенко також написав: "Під Обуховим годину тому наш льотчик-ас збив крилату ракету "Калібр" ракетою повітря-повітря!
Це найвищий пілотаж! Наш льотчик-Герой зберіг зараз десятки, а може, сотні життів українців.
Боєголовка ракети впала в поле за 5 км від Обухова і вибухнула в полі. На місце виїхали місцеві жителі та надіслали мені фото вирви від вибуху. Уявіть собі, скільки горя було б, якби ця фашистська ракета вибухнула у місті?!"
Будь ласка, зачекайте...
І відбулася неузгодженість дій американських політиків, військ та спец.служб - вони практично перестали фінансувати афганський уряд за півроку до виведення (нехай там більшість розкрадалася... але ж центральний уряд за ті гроші купував лояльність регіонів! ).
Якщо коротко, американці недооцінили важливість корупції в забезпеченні функціонування створеної ними ж держави )))
А у Харкові були Гепа і Допа!
А никогда голову не посещала мысль о том, что Киев еще с 60-х годов был окружён системами ПВО? И не только Киев.
Я не один год был военным, имеющим отношение к ПВО. Поэтому, когда вы пытаетесь сделать из порошенка - мессию, то это просто смешно.
Наши возможности ПВО и авиации натовцам тоже хорошо известны. Они поняли, что мы отобъемся своими силами, если будем вводить наши установки ПВО в действие постепенно, не все сразу, а главное что наши имеют отличное целеуказание от союзников.
Крылатую ракету собьет любой истребитель, ОСОБЕННО если пилот точно знает ее координаты и курс, какая бы она не была низколетящая.
Немного цинично звучит, помятуя Харьков и Чернигов, но это мое ИМХО