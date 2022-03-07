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Після російських авіаударів у Житомирі та Черняхові сталися пожежі на нафтобазах. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Житомирі та Черняхові (Житомирська область) внаслідок двох авіаударів РФ сталися пожежі на нафтобазах.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє ДСНС.

"7 березня близько 20:20 внаслідок двох авіаударів сталося влучання в нафтобази у м. Житомир та смт Черняхів", - відзначається у повідомленні.

 У Житомирі виникло загорання резервуару ємністю 10 м. куб. Попередньо жертв та постраждалих немає.

У смт Черняхів сталося загорання двох напівпорожніх резервуарів, їхня ємність уточнюється. З поруч розташованих приватних житлових будинків проведено евакуацію мешканців. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Пізніше у ДСНС відзначили: "Станом на 21:30 у м. Житомир пожежу локалізовано. Триває гасіння двох резервуарів ємністю по 10 тис. м. куб. Всього на території нафтобази 9 резервуарів. Підрозділи ДСНС готуються до пінної атаки. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 30 осіб та 7 од. техніки ДСНС.

У смт Черняхів горить два напівпорожніх резервуари ємністю по 2 тис. м. куб. Всього на території нафтобази 17 резервуарів. Відстань до житлових будинків близько 500-600 м. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 24 особи та 5 од. техніки ДСНС"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
Пєтухі прокляті ці кацапи, а не люди.
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07.03.2022 21:48
+6
калибру корегувальники не потрібні.він запускається вже запролграмований на конкретну ціль
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07.03.2022 21:53
+2
10 кубів це не база а заправка,ракета яка попала в десятки а може і в сотні разів дорожча ніж нанесена шкода.
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07.03.2022 22:16
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Пєтухі прокляті ці кацапи, а не люди.
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07.03.2022 21:48 Відповісти
Можна їх якось захистити обваловуванням землею або мішками з піском? Бо кацапи по ним будуть й далі Калібрами гатити...
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07.03.2022 21:49 Відповісти
Тероборона взагалі не патрулює такі об'єкти для виявлення коригувальника?
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07.03.2022 21:49 Відповісти
калибру корегувальники не потрібні.він запускається вже запролграмований на конкретну ціль
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07.03.2022 21:53 Відповісти
Наш старался перехватить,но не получилось видимо.
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07.03.2022 22:15 Відповісти
Если бьют управляемыми ракетами и бомбами им корректировщик не надо-у кацапстана сеть военных спутников и на некоторых ракетах управление по типу джипиес
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07.03.2022 22:03 Відповісти
Відстань до житлових будинків близько 500-600 м - что это за такая відстань до нафтових резервуарів, хто це таке дозволив?
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07.03.2022 21:55 Відповісти
10 кубів це не база а заправка,ракета яка попала в десятки а може і в сотні разів дорожча ніж нанесена шкода.
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07.03.2022 22:16 Відповісти
Московія. Бункер. Путіну

КРОВ'Ю Б ТИ СРАВ, КАЛІКА!

Слава Україні! - Героям Слава!
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07.03.2022 22:23 Відповісти
Виродки падлючі !

Нищите наші міста !
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07.03.2022 22:23 Відповісти
"Дякуємо" нато за те,що вони нічого не роблять.
показати весь коментар
08.03.2022 00:28 Відповісти
 
 