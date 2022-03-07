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Київ (13826) мародерство (313) МВС (2875) диверсія (274)

У Києві за добу виявили 49 осіб, яких підозрюють у зв'язках із диверсантами

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

У Києві за добу виявили 49 осіб, яких підозрюють у зв'язках із диверсантами

У Києві всього в понеділок було перевірено майже 10 тис. людей, з яких виявили 49 осіб, які можуть бути причетними до диверсійно-розвідувальних груп.

Про це йдеться у зведеній інформації від МВС станом на вечір 7 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Столичні правоохоронці перевірили за добу 9 952 особи. Серед них виявлено 49 осіб, які можуть бути причетні до діяльності диверсійно-розвідувальних груп", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, столичні поліцейські виявили двох мародерів.

З усіма затриманими проводяться процесуальні дії.

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Топ коментарі
+8
по закону военного времени
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07.03.2022 21:49
+6
Сьогодні диверсанта бойко також перевіряла тероборона. Нажаль не застрелили.
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07.03.2022 21:55
+5
Матьєвоіті опзж в повному складі лавра , Почаїв аж кишить ...
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07.03.2022 22:01
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по закону военного времени
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07.03.2022 21:49 Відповісти
не, это будет фонд для восстановления страны - будут разбирать завалы и убирать строительный мусор
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07.03.2022 21:51 Відповісти
Пані, а Ви готові жити в тій споруді, що збудують ці криворукі істоти? Сподіваюся Ви бачили на фото "істінниє рассєйскіє **#ня"?

Все, що в мОскві є пристойного збудоване не кацапами (турки, українці ...)
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07.03.2022 22:04 Відповісти
А ви не прочитали, що пані написала? Спробуйте ще.
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07.03.2022 22:14 Відповісти
Кого, мародерів?
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07.03.2022 21:52 Відповісти
"З усіма затриманими проводяться процесуальні дії". У нас війна, чи як?
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07.03.2022 21:50 Відповісти
Хлопцам из Боярки. Есть у Вас там такой сепар : Девяткин Олег. Проследите за этой тварью.
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07.03.2022 22:27 Відповісти
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07.03.2022 21:52 Відповісти
до хера ж... матьих!
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07.03.2022 21:52 Відповісти
Скоріше за все всіх відпустити. Пояснювати чому?
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07.03.2022 21:55 Відповісти
в Лаврі ?
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07.03.2022 21:55 Відповісти
Сьогодні диверсанта бойко також перевіряла тероборона. Нажаль не застрелили.
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07.03.2022 21:55 Відповісти
Нещодавно знайшов це відео, де ТрО просить кремлівського уйобка сказати "путін - *****".
https://m.youtube.com/watch?v=dZ9o7zykUYM
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07.03.2022 22:05 Відповісти
Ничего не меняется. Как была у сэрэсэра тактика массового заброса слабоподготовленных агентов, Так и осталось
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07.03.2022 21:56 Відповісти
Матьєвоіті опзж в повному складі лавра , Почаїв аж кишить ...
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07.03.2022 22:01 Відповісти
в урановые шахты их потом надо, на восстановление ядерного потенциала
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07.03.2022 22:11 Відповісти
 
 