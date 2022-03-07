У Львові знайшли прихисток 200 тисяч людей, але ми на межі можливостей, – Садовий
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Львівський міський голова Андрій Садовий заявив, що спроможності міських закладів забезпечити житлом вимушених переселенців вичерпуються
"Сьогодні Львів став прихистком для 200 тисяч людей, які переїхали до Львова, ховаючись від бомбардувань і ракетних обстрілів. Люди, які поселилися у нас, отримують гарячу їжу, необхідні речі, і ми повністю облаштовуємо їх побут, і надаємо все, чим вони повинні бути забезпечені, - повідомляє пресслужба Львівської міської ради інформує Цензор.НЕТ.
А це надзвичайно велике навантаження на місто Львів, і на сьогодні ми знаходимося на межі наших можливостей.
Нам потрібні великі палатки, щоб можна було надати підтримку людям, потрібно, щоб ці палатки були обладнані відповідними засобами санітарії, і щоб там можна було готувати їжу. Спільно з фахівцями освіти, культури ми будемо напрацьовувати окремі програми, щоб ці діти, які у нас знаходяться, мали максимально облаштований побут".
Садовий звернувся до міжнародних організацій і закликав надати допомогу місту.
За його словами, міська влада зуміла залучити вже близько 440 закладів культури й освіти та 85 релігійних громад для надання прихистку вимушеним переселенцям.
Міський голова Львова вважає, що відомі люди мусять приїжджати до міста та допомогати в психологічній реабілітації людей та публічною підтримкою, адже вимушені переселенці "пережили одні з найскладніших днів у своєму житті".
Будь ласка, зачекайте...
И для русских побед меня мать родила
Мне говорил наш министр Шойгу
Что НАТО поставить я раком смогу
Он говорил, что задача фигня
Что Киев возьмем мы легко за два дня
Поставим тут все на колени, но
Нас ********* здесь в говно!...
https://www.olx.ua/uk/nedvizhimost/kvartiry/dolgosrochnaya-arenda-kvartir/lvov/?search%5Border%5D=filter_float_price%3Aasc
Просто ти, паскуда, що прагне вже не грошей (наколядувало ж вже), а використаний Гордон, що прагне величі оплесків та окриків "браво!". Отримаєш "Ганьба", але не потонеш, бо такі як ти- спливають завжди на поверхню...