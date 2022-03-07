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Львів (2079) переселенці (515)

У Львові знайшли прихисток 200 тисяч людей, але ми на межі можливостей, – Садовий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Львові знайшли прихисток 200 тисяч людей, але ми на межі можливостей, – Садовий

Львівський міський голова Андрій Садовий заявив, що спроможності міських закладів забезпечити житлом вимушених переселенців вичерпуються

"Сьогодні Львів став прихистком для 200 тисяч людей, які переїхали до Львова, ховаючись від бомбардувань і ракетних обстрілів. Люди, які поселилися у нас, отримують гарячу їжу, необхідні речі, і ми повністю облаштовуємо їх побут, і надаємо все, чим вони повинні бути забезпечені, - повідомляє пресслужба Львівської міської ради інформує Цензор.НЕТ.

А це надзвичайно велике навантаження на місто Львів, і на сьогодні ми знаходимося на межі наших можливостей.

Нам потрібні великі палатки, щоб можна було надати підтримку людям, потрібно, щоб ці палатки були обладнані відповідними засобами санітарії, і щоб там можна було готувати їжу. Спільно з фахівцями освіти, культури ми будемо напрацьовувати окремі програми, щоб ці діти, які у нас знаходяться, мали максимально облаштований побут".

Садовий звернувся до міжнародних організацій і закликав надати допомогу місту.

За його словами, міська влада зуміла залучити вже близько 440 закладів культури й освіти та 85 релігійних громад для надання прихистку вимушеним переселенцям.

Міський голова Львова вважає, що відомі люди мусять приїжджати до міста та допомогати в психологічній реабілітації людей та публічною підтримкою, адже вимушені переселенці "пережили одні з найскладніших днів у своєму житті".

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Топ коментарі
+3
Я русский военный младшего звена
И для русских побед меня мать родила
Мне говорил наш министр Шойгу
Что НАТО поставить я раком смогу
Он говорил, что задача фигня
Что Киев возьмем мы легко за два дня
Поставим тут все на колени, но
Нас ********* здесь в говно!...
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07.03.2022 22:28
+2
Там в Трускавці порожніх готелів...
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07.03.2022 22:41
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Я русский военный младшего звена
И для русских побед меня мать родила
Мне говорил наш министр Шойгу
Что НАТО поставить я раком смогу
Он говорил, что задача фигня
Что Киев возьмем мы легко за два дня
Поставим тут все на колени, но
Нас ********* здесь в говно!...
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07.03.2022 22:28 Відповісти
Хлопцам из Боярки. Есть у Вас там такой сепар : Девяткин Олег. Проследите за этой тварью.
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07.03.2022 22:28 Відповісти
Не плохо наваривает...
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07.03.2022 22:38 Відповісти
Не, то просто рубь упал, а в баксах даже дешевле выходит, бо баксов уже нема
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07.03.2022 23:11 Відповісти
Я со Львова, и знаешь - ты ******* как дышишь, а дышишь ты часто...
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07.03.2022 22:41 Відповісти
У Львові різні ціни, від 5к і до ...важко визначити. Але точно не від 80к
https://www.olx.ua/uk/nedvizhimost/kvartiry/dolgosrochnaya-arenda-kvartir/lvov/?search%5Border%5D=filter_float_price%3Aasc
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07.03.2022 23:06 Відповісти
я уже посмотрел, спасибо. на эмоциях написал, так как этой семье нет смысла врать, приехали на днях и такая инфа пришла. никого не хотел обижать
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07.03.2022 23:11 Відповісти
а образив... Як для такого давнього форумчанина- нульове вибачення.
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08.03.2022 10:58 Відповісти
У нас тут тоже в центре много беженцев, если сюда орки дойдут, не дай Бог, то все на запад хлынут, так что 200 тысяч это еще ничего.
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07.03.2022 22:34 Відповісти
Сьогодні мене запитав російськомовний 20 річний біженець з Харкова, який втратив дім, "кто такой Степан Бандера"
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07.03.2022 22:37 Відповісти
брешеш як Садовий?
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07.03.2022 22:55 Відповісти
Ig Shu, ти курва їб...а, йди нах..!
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08.03.2022 07:43 Відповісти
тобі там так добре, що популяризуєш напрямок?
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08.03.2022 10:34 Відповісти
в області можна розмістити, по селах.
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07.03.2022 22:37 Відповісти
Там в Трускавці порожніх готелів...
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07.03.2022 22:41 Відповісти
Садовий, коли ще ти не було сміттєвим провокатором, а я спробував сало в шоколаді у незабутній "Ляльці", місто не налічувало 1млн. разом із студентами... Минув час, протягнули воду, але статистичні дані- сильно не змінились в силу відсутності метро чи інших "пижиків"... 200тисяч переселенців- це менше чим студентів із тимчасовою пропискою на той час та оскільки, теперішні абітурієнти роз'їхались, автоматично все й вирівнялось.
Просто ти, паскуда, що прагне вже не грошей (наколядувало ж вже), а використаний Гордон, що прагне величі оплесків та окриків "браво!". Отримаєш "Ганьба", але не потонеш, бо такі як ти- спливають завжди на поверхню...
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07.03.2022 22:51 Відповісти
 
 