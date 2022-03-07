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Якщо Європа не може сьогодні відмовитися від нафти та газу з РФ, вона може зробити дещо інше, не менш болюче для Росії, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Якщо Європа не може сьогодні відмовитися від нафти та газу з РФ, вона може зробити дещо інше, не менш болюче для Росії, - Кулеба

Якщо Європа не відмовиться від російських енергоносіїв, то вона може зробити дещо інше, не менш болюче для РФ.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, європейці можуть дуже багато речей зробити.

"Якщо вони прямо сьогодні не можуть відмовитися від російських нафти і газу, це не означає, що вони не можуть зробити щось інше. Не менш болюче для Росії. І ми знаємо, що це. Ми вже їм сказали, що це. Ми уважно стежимо за їхініми діями", - наголосив глава МЗС.

Також читайте: Готовий до серйозної розмови із Лавровим, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+29
Максим Мирович@MirovichMedia



Бен Ладен взорвал два дома, после чего был объявлен международным террористом и уничтожен мировым сообществом.
Но если бы он собрал армию в 200.000 человек и разрушил ракетами тысячи домов - то его бы приглашали на саммиты и вели с ним переговоры.
Я правильно понял?
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07.03.2022 22:37
+14
Клюй їх, Кулеба- вони на все це ставлення заслуговують!
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07.03.2022 22:32
+8
У Бін Ладена не було ядерноі зброі... Гопнік за ядерною бомбою якісно відрізняється від гопніка з ножем. Нажаль таке життя.
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07.03.2022 22:43
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Клюй їх, Кулеба- вони на все це ставлення заслуговують!
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07.03.2022 22:32 Відповісти
Нарешті Кулеба пропонує конструктив, а не просто клює як решта пернатих
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08.03.2022 00:26 Відповісти
Ви дипломат? Чи звідки інфа про роботу Кулеби?
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08.03.2022 00:33 Відповісти
Я просто прочитав статтю) А що вони щось там "заслуговують" за щось ніде ніякої інформації не знайшов.
Тим більше, що вже є новина від ЄС про "Ми домовилися про поетапну відмову від імпорту російського газу, нафти та вугілля"
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08.03.2022 00:59 Відповісти
Тобто ви адепт Порошенко. Не цікавить.
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08.03.2022 01:01 Відповісти
Може тебе і життя не зацікавить? ЄС - це Європейський Союз. Ви зебіли не виправні...
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08.03.2022 01:03 Відповісти
Не надо устраивать срач сейчас война
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08.03.2022 10:13 Відповісти
Хлопцам из Боярки. Есть у Вас там такой сепар : Девяткин Олег. Проследите за этой тварью.
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07.03.2022 22:33 Відповісти
Коли ж ця Європа роздуплиться і перестане міняти собі памперси. Х... ло-це "z"ero, нуль моль і т. д.
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07.03.2022 22:35 Відповісти
Максим Мирович@MirovichMedia



Бен Ладен взорвал два дома, после чего был объявлен международным террористом и уничтожен мировым сообществом.
Но если бы он собрал армию в 200.000 человек и разрушил ракетами тысячи домов - то его бы приглашали на саммиты и вели с ним переговоры.
Я правильно понял?
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07.03.2022 22:37 Відповісти
У Бін Ладена не було ядерноі зброі... Гопнік за ядерною бомбою якісно відрізняється від гопніка з ножем. Нажаль таке життя.
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07.03.2022 22:43 Відповісти
у СССР была тоже ядерная зброя и армия посильней нынешней Рассеи .Но тем не менее СССР быстро опустили в нищету и развалили.
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07.03.2022 22:53 Відповісти
Росія - наслєднік СРСР, і армія РФ - то копія арміі СРСР. Пригадайте подіі на Даманському, як саму сильну армію світу поставили раком дикуни з Китаю, просто почитайте про політичні наслідки.

Відносно розпаду СРСР... Мені здається СРСР був сам по собі нежиттєздатний, США лише наблизило той розпад. Те ж саме зараз з РФ, занадто велика відстань між простими людьми і верхушкою, і і дуже несправедливий перерозподіл природньоі ренти. Тому теж завалиться, питання лише "коли"?
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07.03.2022 23:03 Відповісти
тогда просто реально включили санкции , отключили СВИФТ и ввели эмбарго на энергоносители . Сейчас Америка и Германия просто делают вид что вводят санкции , но при этом сами же их благополучно и обходят .Их на этом ловили не раз , но они продолжают делать то же самое .
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07.03.2022 23:05 Відповісти
Так и рашку опустят, причем намного быстрее, чем совок, но аккуратно, без резких движений.
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07.03.2022 23:05 Відповісти
ваши слова , да Богу в уши ..
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07.03.2022 23:07 Відповісти
Ссср запад не собирался разваливать, наоборот до конца помогал. И уговаривал республики сохранить союз, то что ты пишешь это руспропаганда...
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08.03.2022 04:45 Відповісти
У Бен Ладена не було ядерних ракет. Заради спасіння кількох тисяч українців ніхто не буде ставити під удар мільярди людей.
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07.03.2022 22:44 Відповісти
у СССР была ядерная зброя . Где сейчас СССР ?
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07.03.2022 22:54 Відповісти
там само, де і ракєтний пояс маскви, - в брухті
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07.03.2022 22:55 Відповісти
Подвесил интригу.
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07.03.2022 22:38 Відповісти
да... сидим на газовой игле рашки...
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07.03.2022 22:45 Відповісти
Раз война, то пора бы взорвать газопроводы в Европу. Нужен только приказ.
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07.03.2022 22:47 Відповісти
oi , ploho zakonchite s svoim naduvanijem shchok.
Kstati chto eto chudo, chto oslik dumajet chto nashi oplodismenti i poderzhka im, kak vjalikim ljudja . nea, eto otnoshenije i podderzhka narodu Ukraini i pokazivajet cherez simvol i ne vazhno kto bi predstavil etot simvol

Ne vazhno kto korolj, vazhno chto on korolj.
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07.03.2022 22:49 Відповісти
Так тут попахивает крылатой фразой , я не трус но я боюсь... А иначе сказать по нашему . ***** держит Европу за яйца .....
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07.03.2022 22:49 Відповісти
Обезьяну с гранатой действительно боятся. Тем более, что граната ядерная. Ну ничего, обезьяну аккуратно усыпят, гранату отберут.
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07.03.2022 23:08 Відповісти
podderzhivajet za jaica i podshmakivaja sosjot - nu eto normaljno, ruskije sosuni ili pitarasi pogolovno.
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08.03.2022 01:00 Відповісти
В Україні є технології які можуть дозволити відмовитись від хижатського знищення нафти та газу. Та нема Державної вертикалі влади, щоб ними скористатись. Внутрішній і зовнішній ворог в Україні готовий сконати заради крадених капіталів.
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07.03.2022 23:38 Відповісти
Европа кричит о гуманитарном кризисе отвлекая внимание на последствия, а причина в многолетнем финансированиии преступного режима кремлёвских орков, в беспринципности барыжного капитала, в мещанстве и слабоумии большинства!
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08.03.2022 06:53 Відповісти
ОТПРАВЬТЕ КТО-НИБУДЬ НА СТРАНИЦУ КУЛЕБЕ !!!!!!

1. Никто закрывать небо не будет, т.к. в ответ Путин может начать ядерную войну.
2. Отказ от покупки расийской нефти существыенно по ней ударит, но ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОКУПКИ прямо пока не реально - наличе долговремнных контрактов, удар по избирателю-потребителю за счёт рост цен и т.д. и т.п..... НО!
Идея заключается в том, чтобы ЗАПАД ввёл ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ МАРКИРОВКУ "данный продукт содержит нефтепродукты (результаты переработки нефтепродуктов) расийского происхождения" а потребитель в цивилизованных странах САМОСТОЯТЕЛЬНО решает - покупать их или нет. Если хотя-бы 15% откажутся.... Ну как типа "содержит/ не содержит ГМО". Даже если они будут год жевать разработку нормативных документов на эту тему - сам факт такого обсуждения на уровне правительств явно заметно повлияет если не на потребление, то на перспективу потребленитя расийской нефти.

Вопрос в том, как эту идею донести?
Пишите популярным блогерам, своим депутатам, на телеканалы, петицию Зеленскому, хоть тушкой, хоть чучелом!
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08.03.2022 11:01 Відповісти
 
 