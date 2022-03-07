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Українців просять не поширювати інформацію про те, де і коли вони чують вибухи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українців просять не поширювати інформацію про те, де і коли вони чують вибухи

Українців просять не поширювати інформацію про вибухи - а саме про те, де, коли і що саме вони почули.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Управління держохорони.

"Вночі після вибухів утримайтесь, будь ласка, від панічного розповсюдження різноманітними месенджерами та соціальними мережами інформації про те де, коли і що ви чули чи чуєте", - говориться в повідомленні.

У відомстві пояснили, що таким чином можна інформувати ворога про позиції українських військовослужбовців та локації систем ППО.

"Звертаємо вашу увагу, що поки ви чуєте роботу ППО, дороги, будинки і мости будуть цілими", - додали в управлінні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб просить українців не зливати в мережу інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
Хлопцам из Боярки. Есть у Вас там такой сепар : Девяткин Олег. Проследите за этой тварью.
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07.03.2022 22:31
+5
Багато невігласів пишуть з ввімкнутою геолокацією. Так що не вважайте себе розумнішим за спецслужби- це точно не так.
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07.03.2022 22:50
+3
Вас просят, сделайте как просят. Без логических рассуждений.
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07.03.2022 23:23
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Хлопцам из Боярки. Есть у Вас там такой сепар : Девяткин Олег. Проследите за этой тварью.
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07.03.2022 22:31 Відповісти
Ну це вже схоже на параною.
Вибухи, тим більше вночі, тим більше у повітрі, чути за 5 кілометрів і дальше.
І коли я пишу, що у Києві вибухнуло, то це може бути і на Лівому березі і на Святошин.
Тим більше, що я НЕ пишу, де у Києві я сам знаходжусь.
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07.03.2022 22:40 Відповісти
Ну примерную деслокацию то можно определить
А многие любят еще сказать где и как сильно слышно было....
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07.03.2022 22:46 Відповісти
Ну "сильно бахнуло" і "далеко-близко" для стінгера, стріли, бука та с-300 - дуже різні поняття.
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07.03.2022 23:00 Відповісти
Багато невігласів пишуть з ввімкнутою геолокацією. Так що не вважайте себе розумнішим за спецслужби- це точно не так.
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07.03.2022 22:50 Відповісти
Когда первый раз было слышно выстрелы ПВО, в телеге местные жители провели перекличку и чуть ли не точное место дислокации указали. Так что лучше об этом вообще не писать.
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07.03.2022 23:07 Відповісти
Навіщо "город городити" без впевненості у результаті, коли можна просто подзвонити Шуфричу і наказати поїхати та сфотографувати позицію ППО?
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07.03.2022 23:25 Відповісти
Возможно потому, что позицию ПВО можно узнать только после того, как она отстрелялась? Я, например, узнал, что она была недалеко от меня, когда чуть окна ночью не вылетели. Само собой, что уже местоположение они поменяли - больше я не слышал выстрелов с такого расстояния. Ну а "фотографов" нужно сначала п-ть, а потом узнавать, с какой целью снимают.
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07.03.2022 23:32 Відповісти
Вас просят, сделайте как просят. Без логических рассуждений.
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07.03.2022 23:23 Відповісти
Як розумна людина, я не можу не міркувати і не піддавати сумнівам потрапляючу до мене інформацію.
В іншому разі, я із розумної людини перетворюся на вату.
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07.03.2022 23:29 Відповісти
Зачем спорить? Для вас является новостью, что нельзя сообщать о местонахождении и перемещении военной техники? Если накроют ПВО в Киеве, то киевлянам не позавидуешь. У паРаши есть спутники, есть беспилотники. Но Киев большой, они не могут отслеживать его полностью. А вот если сами киевляне укажут район пуска, то это значительно облегчит им задачу.
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07.03.2022 23:39 Відповісти
за зелю голосовали?))
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08.03.2022 00:32 Відповісти
Та хто ж заважає мислити? Ви собі мисліть, але зробіть, будь ласка, як вас просять. Адже це не шкодить ні вашій свободі, ні вашому життю, ні вашому праву на думку.
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08.03.2022 02:15 Відповісти
Прислуховуюсь і чую, десь там на Уралі вибухи....
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07.03.2022 23:00 Відповісти
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08.03.2022 04:13 Відповісти
Скільки можна просити упродовж одинадцяти діб!!!
Невже така діарея в мережу доповісти!!
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08.03.2022 00:19 Відповісти
Не треба вказувати конкретне місце , час, та інші конкретні дані - шо допоможуть ворогу скорегувати вогонь. Особливо не треба викладати "відоси(чи фотки) бабахів зі свого вікна" ше й з геотегами. Прибережіть це для Суду в Гаазі: там все це ДУУ-УЖЕ згодиться, чим більш буде підтверджених доказів - тим більша ***** параші!
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08.03.2022 00:36 Відповісти
Да прям! Не меліть дурниць!
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08.03.2022 04:11 Відповісти
 
 