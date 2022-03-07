Українців просять не поширювати інформацію про те, де і коли вони чують вибухи
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Українців просять не поширювати інформацію про вибухи - а саме про те, де, коли і що саме вони почули.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Управління держохорони.
"Вночі після вибухів утримайтесь, будь ласка, від панічного розповсюдження різноманітними месенджерами та соціальними мережами інформації про те де, коли і що ви чули чи чуєте", - говориться в повідомленні.
У відомстві пояснили, що таким чином можна інформувати ворога про позиції українських військовослужбовців та локації систем ППО.
"Звертаємо вашу увагу, що поки ви чуєте роботу ППО, дороги, будинки і мости будуть цілими", - додали в управлінні.
Топ коментарі
+6 вова хутин
показати весь коментар07.03.2022 22:31
+5 Алексей Технолог
показати весь коментар07.03.2022 22:50
+3 Нинель Драган
показати весь коментар07.03.2022 23:23
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Будь ласка, зачекайте...
Вибухи, тим більше вночі, тим більше у повітрі, чути за 5 кілометрів і дальше.
І коли я пишу, що у Києві вибухнуло, то це може бути і на Лівому березі і на Святошин.
Тим більше, що я НЕ пишу, де у Києві я сам знаходжусь.
А многие любят еще сказать где и как сильно слышно было....
В іншому разі, я із розумної людини перетворюся на вату.
Невже така діарея в мережу доповісти!!