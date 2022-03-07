Радіаційний фон на Запоріжжі не несе загрози здоров'ю населення, - голова ОДА

Радіаційний фон у Запорізької області залишається без змін і не перевищує характерний для цієї території природний фон.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух із посиланням на Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Радіаційний фон на території Запорізької області залишається без змін та не несе загрозу життю та здоров'ю населення", - мовиться у дописі.

Так, станом на 17:00 гамма-фон в Енергодарі становив 9,4 - 9.8 мкР/год, у Запоріжжі - 12 мкР/год. Він є таким, що не перевищує властивий для цих територій природний фон.

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Як повідомляв УНІАН, Запорізька АЕС наразі перебуває під повним контролем російських окупантів. На станції працює український персонал, який забезпечує роботу ядерних об'єктів. Поміж іншого працівники станції усувають наслідки обстрілів.