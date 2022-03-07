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Якщо Путін не боїться зустрічі із Зеленським, то хай сядуть і переговорять, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Володимиром Путіним.
Про це глава МЗС заявив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Я це ще раз скажу Лаврову. Наш президент не боїться нічого. В тому числі прямої зустрічі з Путіним. Якщо Путін теж не боїться, хай сядуть, поговорять", - сказав міністр.
Раніше повідомлялось, що глави МЗС Туреччини, України та РФ зустрінуться в Анталії 10 березня.
Пізніше Кулеба підтвердив цю інформацію.
Топ коментарі
+20 Welle
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- Это когда полковник КГБ сосёт
у капитана КВН!
***** пообіцяло китайцям весь врожай 2022 української пшениці.
Чалий підтвердив.
Новий голодомор тим, кого не вб"ють?..
Западный мир так и не смог усвоить прописную истину, описанную Астольфом де Кюстином: россия создана из лжи. Всё русское - ложь. История, идеология - фальсификация от начала и до конца. Население России - рабы без рода и племени. Ваньки, родства не помнящие, потому что не знают.
Буде многабукв,але дуууже цікаво! Погнали!(з ТГ)
❗️В России начинается внутренняя грызня по поводу катастрофы в Украине
Путин поручил начальнику контрольно-ревизионного управления Администрации президента Дмитрию Шальковуначальнику Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, Генеральному прокурору Игорю Краснову и первому заместителю директора ФСБ Сергею Королёву провести тщательную проверку средств, выделяемых на подрывную деятельность в Украине и формирование «пятой колонны» в 2014-2022 гг Под подозрение в хищении средств попадают люди, отвечавшие за украинское направление: бывший помощник президента Владислав Сурков, бывший руководитель управления по культурным и общественным связям с ближним зарубежьем генерал Владимир Чернов, его преемник на этом посту Игорь Маслов, начальник 5-й Службы ФСБ генерал Сергей Беседа, глава Россотрудничества Евгений Примаков, бывшие кураторы украинского направления при Минэкономразвития Михаил Бабич и Яна Лантратова, нынешний министр иностранных дел Абхазии финал Ардзинба и другие.Считается, что данная группа лиц «освоила» около 5 млрд долларов, полностью провалив всю работу и скармливая Путину откровенную дезинформацию, на основе которой он и принял решение вводить войска.Выделяемые средства якобы шли на финансирование сети пророссийских активистов, организацию круглых столов, агитационную работу, а на самом деле попросту разворовывались. Путин откровенно верил, что потраченные средства пошли на создание мощной сети оппозиционно настроенных лиц, которые только и ждали время, когда придут русские и освободят их из-под гнета «фашистов». В сознании Путина существовали инициативные группы по созданию новых «народных республик», агентура в среде националистов и т.д.
Данная новость - особо тревожный сигнал для Виктора Медведчука, который, "освоил" на те же цели не менее 1 млрд долларов.Якщо це правда, то це ор до неба! 😂Тобто, якби не сруська жадібність, брехливість, підлабузництво до начальства і вроджена непереборна тяга до халяви, то цього жахіття МОГЛО Б НЕ БУТИ! Ну, побачимо. Якщо ця інфа якось підтвердиться, УЯВІТЬ ТІЛЬКИ СОБІ, ЯКИМИ ФАРБАМИ ЗАГРАЄ ВЕСЬ ЦЕЙ *******! На світовій арені, в очах упоротої ЗаРусьУсрусь, в голові у *****! Бо ТАКОГО ПОЗОРІЩА ще історія не знала! 🤣🤣🤣
Слава Україні! Слава ЗСУ! 🇺🇦💪💞
И репарации должен будет заплатить
вона поки-що не на часі.
Не бачиш, що Путін боїться зустрічатися навіть зі своїми найближчими та довіреними помічниками!
У нього крайня стадія псіхопатологічної параної.
пока существует московия, она никогда не отцепится от Украины..
что, по мнению кулебы, маньяк кабаев должен сказать Зеленскому?
они поговорят, и Зеленский от имени народа Украины все простит мордору, разрушевшего пол Украины?
может Зеленский ещё кабаеву его кровавые руки пожмет?
кабаев террорист, а Зеленский хочет его легитимизировать..
народ Украины и ЗСУ сильно против этого..
С терористами , ты путина ядерным террористом назвал не договариваются.
Зе-порадуйся международным наградам, и не суйся в дела военных.
Дмитре, спустіться на землю. ******* війна це зіткнення технологій, від яких Україна відмовилась. Повірила, що її захистять дурні злочинці, олігархи.
Але якщо США не допоможе отримати Україні перемогу над зовнішнім і внутрішнім ворогом, об'єднані РФ і Китай здолають США, ЕС, Європу, Азію, Африку... На Землі буде єдиний концентраційний фашистській табір рабів.
Слава Українським Героям. Швидко, розумно, впевнено знищим путінських фашистів на своїй землі. Світ нам допоможе.