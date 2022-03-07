США можуть відмовитися від імпорту російської нафти без участі європейських країн, – Reuters

За даними Reuters, адміністрація президента США Джо Байдена після вторгнення РФ в Україну готова ввести заборону на імпорт російської нафти до США без участі союзників у Європі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За даними джерел, планують, що у понеділок Байден проведе відеоконференцію з лідерами Франції, Німеччини та Сполученого Королівства, оскільки його адміністрація і далі домагається їхньої підтримки щодо заборони імпорту. Також, як повідомили джерела, Білий дім веде переговори з лідерами Конгресу, які працюють над прискореним ухваленням закону про заборону російського імпорту.



Співрозмовник сказав агентству, що остаточного рішення ще не ухвалено, але найімовірніше, якщо це відбудеться, то заборону введуть лише США.

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Німеччина – найбільший покупець російської сирої нафти – відкинула плани заборонити імпорт енергоресурсів, пише Reuters. Канцлер країни Олаф Шольц сказав 7 березня, що ФРН прискорює реалізацію своїх планів щодо використання альтернативних джерел енергії, але не може відразу зупинити імпорт енергії з РФ.