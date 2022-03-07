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США можуть відмовитися від імпорту російської нафти без участі європейських країн, – Reuters

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США можуть відмовитися від імпорту російської нафти без участі європейських країн, – Reuters

За даними Reuters, адміністрація президента США Джо Байдена після вторгнення РФ в Україну готова ввести заборону на імпорт російської нафти до США без участі союзників у Європі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За даними джерел, планують, що у понеділок Байден проведе відеоконференцію з лідерами Франції, Німеччини та Сполученого Королівства, оскільки його адміністрація і далі домагається їхньої підтримки щодо заборони імпорту. Також, як повідомили джерела, Білий дім веде переговори з лідерами Конгресу, які працюють над прискореним ухваленням закону про заборону російського імпорту.

Співрозмовник сказав агентству, що остаточного рішення ще не ухвалено, але найімовірніше, якщо це відбудеться, то заборону введуть лише США.

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Німеччина – найбільший покупець російської сирої нафти – відкинула плани заборонити імпорт енергоресурсів, пише Reuters. Канцлер країни Олаф Шольц сказав 7 березня, що ФРН прискорює реалізацію своїх планів щодо використання альтернативних джерел енергії, але не може відразу зупинити імпорт енергії з РФ.

Автор: Володимир Янченко
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Та, скільки ж можна пугать. Коли ви вже відмовитись?
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07.03.2022 23:02 Відповісти
Коли ти запропонуєш альтернативу. Чи вони повинні всю свою економіку обвалити?
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07.03.2022 23:06 Відповісти
Фінансовий і інвестиційний ринки надчутливі. Одне вагоме слово, одна публікація в поважному ЗМІ може за тиждень обанкротити велику корпорацію, різко понизити рейтинг країни на ринках.
А це мільярди доларів за мить.
На фондових ринках рахунок взагалі іде на секунди.
Так, що очікуваність часто приносить більше шкоди тим, проти кого грають, ніж потім сама реальність.
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07.03.2022 23:26 Відповісти
могут , но не хотят . Хотели бы , давно бы обвалили цену на нефть до нуля , как это было не так давно , когда арабы раздавали нефть чуть ли не даром и Раха через неделю бы сдулась , а Трампнаш им это делать запретил .
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07.03.2022 23:03 Відповісти
Та правильно, США стараються втягнути Німеччину, котра фінансує пуйла в особливо великих розмірах. Якщо б нагнули і Німеччину, то пуйлу (фінансовий) гаплик настане в кілька раз швидше.

Проти теж працює про-Ізраїльске лоббі, воно не має аж такого впливу на Байдена, як на Трампа, але все ж дуже сильне. Змусили навіть Джонсона підтримати німців (хоч все про що йдеться - короткочасне зростання ціни на нафту і газ).
Вони дуже зацікавлені, бо нафто-газове ембарго Заходу проти кацапів автоматично означає, що доходи Ірану раптово зростуть, що створює загрозу для Ізраїля як напряму, так і через заангажованість Ірану в Сирії.
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08.03.2022 00:13 Відповісти
осмелюсь вам заметить что нефть есть не только в Иране . И даже дешевле чем в Иране .
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08.03.2022 00:20 Відповісти
Не тільки, але йдеться про можливі причини такої значної допомоги кацапні зі сторони Ізраїлю на протязі останнього тижня. Друга - ядерний шантаж (пуйло, Асад...) 5-6 днів тому, але навряд чи він стосується даного питання.
Можете назвати більш вагомі причини? Уважно слухаю.
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08.03.2022 02:14 Відповісти
Байден... Вроде дед старый, но памятник ему при жизни в Украине поставить должны. Никто так бункерного в очко не окунал ещё.
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07.03.2022 23:07 Відповісти
Украина должна помочь западным барыгам отказаться от фашистской нефти - взорвать все трубопроводы и сказать, что это был русский самолет
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07.03.2022 23:13 Відповісти
 
 