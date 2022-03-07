США можуть відмовитися від імпорту російської нафти без участі європейських країн, – Reuters
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За даними Reuters, адміністрація президента США Джо Байдена після вторгнення РФ в Україну готова ввести заборону на імпорт російської нафти до США без участі союзників у Європі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
За даними джерел, планують, що у понеділок Байден проведе відеоконференцію з лідерами Франції, Німеччини та Сполученого Королівства, оскільки його адміністрація і далі домагається їхньої підтримки щодо заборони імпорту. Також, як повідомили джерела, Білий дім веде переговори з лідерами Конгресу, які працюють над прискореним ухваленням закону про заборону російського імпорту.
Співрозмовник сказав агентству, що остаточного рішення ще не ухвалено, але найімовірніше, якщо це відбудеться, то заборону введуть лише США.
Німеччина – найбільший покупець російської сирої нафти – відкинула плани заборонити імпорт енергоресурсів, пише Reuters. Канцлер країни Олаф Шольц сказав 7 березня, що ФРН прискорює реалізацію своїх планів щодо використання альтернативних джерел енергії, але не може відразу зупинити імпорт енергії з РФ.
Будь ласка, зачекайте...
А це мільярди доларів за мить.
На фондових ринках рахунок взагалі іде на секунди.
Так, що очікуваність часто приносить більше шкоди тим, проти кого грають, ніж потім сама реальність.
Проти теж працює про-Ізраїльске лоббі, воно не має аж такого впливу на Байдена, як на Трампа, але все ж дуже сильне. Змусили навіть Джонсона підтримати німців (хоч все про що йдеться - короткочасне зростання ціни на нафту і газ).
Вони дуже зацікавлені, бо нафто-газове ембарго Заходу проти кацапів автоматично означає, що доходи Ірану раптово зростуть, що створює загрозу для Ізраїля як напряму, так і через заангажованість Ірану в Сирії.
Можете назвати більш вагомі причини? Уважно слухаю.