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Проєкт рішення: Євросоюз відмовляється від імпорту російського газу, нафти та вугілля

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Проєкт рішення: Євросоюз відмовляється від імпорту російського газу, нафти та вугілля

Лідери Європейського союзу на саміті, що відбудеться цього тижня, домовляться про поетапну відмову від імпорту російських енергоресурсів

 "Ми домовилися про поетапну відмову від імпорту російського газу, нафти та вугілля", - так дослівно звучить проєкт заяви лідерів ЄС, інформує Цензор.НЕТ  з посиланням на Reuters.

Однак така відмова буде складною для країн Єврозони, оскільки ЄС купує у Росії 45 відсотків газу, що імпортується, також росія покриває близько третини потреб у нафті і майже половину – у вугіллі.

Читайте також: ЄС має повністю позбавитися залежності від нафти та газу з РФ, – фон дер Ляйєн
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Топ коментарі
+26
Это решение, самая болезненная санкция.
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07.03.2022 23:02
+21
Пухнастий українобот 🇺🇦⚓️@UaArtem

россияне в 1991-м.: А сколько у тебя на книжке сгорело?
россияне в 2022-м: а сколько у тебя на мастер кард сгорело?
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07.03.2022 23:02
+19
Давно пора.
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07.03.2022 23:02
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Давно пора.
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07.03.2022 23:02 Відповісти
Поэтапный)))
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07.03.2022 23:13 Відповісти
Та хоч поетапний, головне щоб реальний а не віртуальний

Тоді точно ХАНА путіну 100%
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07.03.2022 23:31 Відповісти
Это решение, самая болезненная санкция.
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07.03.2022 23:02 Відповісти
Навіть сам проект - вже удар.
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07.03.2022 23:27 Відповісти
Дай бог, щоб пройшло (хоч шанси малі - тут не тільки Німеччина проти, але й Британія - через Джонсона).

Це був би останній цвях в гріб пуйла. В такому випадку, якщо його не вб"ють свої на протязі кількох днів - кацапстану залишиться тільки шлях Пн.Кореї.
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08.03.2022 00:17 Відповісти
Як раз Британія не проти... у них немає залежності від Козломатушки. Вони з Норвегією працюють
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08.03.2022 08:49 Відповісти
Залежності немає, правда. Але Джонсон вчора дуже поспішився підтримати Німеччину, що для Європи це неможливо... Чому? Майже напевно, що через Ізраїльске лоббі... Іншу причину важко знайти.
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08.03.2022 10:31 Відповісти
Пухнастий українобот 🇺🇦⚓️@UaArtem

россияне в 1991-м.: А сколько у тебя на книжке сгорело?
россияне в 2022-м: а сколько у тебя на мастер кард сгорело?
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07.03.2022 23:02 Відповісти
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07.03.2022 23:03 Відповісти
Ой что-то я сомневаюсь, но если так - писец котенку
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07.03.2022 23:03 Відповісти
опять растянут на 10 лет, хотя есть технологии практически мгновенной замены рашистского газа - за счет добычи собственных сланцев. Например их полно во Франции и Германии. Но сланцы в ЕС табу тема -потому что они дадут столько много газа, что все забудут про ветряки. Идеология
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07.03.2022 23:04 Відповісти
Вопрос когда.....
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07.03.2022 23:05 Відповісти
Якщо ахмєтка не закриє шахти України то ми і самі Європі можемо експортувати.
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07.03.2022 23:05 Відповісти
Уголь углю рознь.
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07.03.2022 23:11 Відповісти
Это атомная бомба по уже горящей экономике
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07.03.2022 23:05 Відповісти
Этот поэтапный отказ растянется на годы.
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07.03.2022 23:09 Відповісти
Ну и прекрасно, говорят, что ожидание смерти хуже самой смерти (с)
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07.03.2022 23:14 Відповісти
Меня в этой истории волнует Украина, а не их ожидание.
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07.03.2022 23:15 Відповісти
Остановка газопровода не остановит танки к сожалению...
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07.03.2022 23:21 Відповісти
Байрактар...
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08.03.2022 08:50 Відповісти
Евросоюзу раньше надо было думать и предусмотреть любые варианты . Но коррупция сделала своё дело и кроме озабоченности ЕС уже ничего сделать против Рахи не может .
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07.03.2022 23:12 Відповісти
через 40 років росія могла б опинитися в повній дупі якби не путін, він знайшов туди найкоротший шлях
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07.03.2022 23:13 Відповісти
Депутати Європарламенту (Євросоюзу) допомагають уряду ЄС (Єврокомісії), збираючи підписи на на рішення про запровадження ембарго країнами ЄС на касапські нафту та газ (повідомив депутат Європарламенту Андреас Кубілюс, колишній радник Прем'єра України).
Рішення Європарламенту - обов'язкове для Єврокомісії

І ОЦЕ - було би справжнє ДІЛО, це було би конкретно ***** по мошонці.
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07.03.2022 23:13 Відповісти
чем быстрее слезут с иглы страны-бензолоколонки, тем им лучше, ещё и нам должны останутся за это решение
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07.03.2022 23:20 Відповісти
Ото ж бо, що проект!... Бо русифіковані німеція та угрія - ПРОТИ!
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07.03.2022 23:26 Відповісти
Україна зможе відмовитися від дизельки з Білорусі ?
а це 30% імпорту
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08.03.2022 00:10 Відповісти
Життя Українців найдорожче ніж енергоресурси з московіі для ЄС!!
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08.03.2022 00:16 Відповісти
Побачимо фінальний документ і механізм його реалізації - тоді будем коментувати... А поки це лише "проект". Будем сподіватись на щось дійсно "пекельне"(хоч за обгрунтованою звичкою бере великий в тому сумнів..)
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08.03.2022 00:17 Відповісти
Вам верить,себя *******. Небо уже закрыли,или может самолёты с ПВО дали?
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08.03.2022 00:21 Відповісти
А ТАКЖЕ ЯГЕЛЯ, РЕПЫ И БОЯРЫШНИКА !)
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08.03.2022 00:56 Відповісти
 
 