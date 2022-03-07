Проєкт рішення: Євросоюз відмовляється від імпорту російського газу, нафти та вугілля
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Лідери Європейського союзу на саміті, що відбудеться цього тижня, домовляться про поетапну відмову від імпорту російських енергоресурсів
"Ми домовилися про поетапну відмову від імпорту російського газу, нафти та вугілля", - так дослівно звучить проєкт заяви лідерів ЄС, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
Однак така відмова буде складною для країн Єврозони, оскільки ЄС купує у Росії 45 відсотків газу, що імпортується, також росія покриває близько третини потреб у нафті і майже половину – у вугіллі.
Топ коментарі
+26 Eight Wonder 56eae116
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+19 Влад Воланд
показати весь коментар07.03.2022 23:02
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Тоді точно ХАНА путіну 100%
Це був би останній цвях в гріб пуйла. В такому випадку, якщо його не вб"ють свої на протязі кількох днів - кацапстану залишиться тільки шлях Пн.Кореї.
россияне в 1991-м.: А сколько у тебя на книжке сгорело?
россияне в 2022-м: а сколько у тебя на мастер кард сгорело?
Рішення Європарламенту - обов'язкове для Єврокомісії
І ОЦЕ - було би справжнє ДІЛО, це було би конкретно ***** по мошонці.
а це 30% імпорту