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НАТО не готове рухатися до закриття неба над Україною, - посол США при Альянсі Сміт

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

НАТО не готове рухатися до закриття неба над Україною, - посол США при Альянсі Сміт

Постійний представник США в НАТО Джуліана Сміт заявила, що Альянс не буде рухатися вперед із питанням закриття неба над Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Наша мета зараз - фактично зупинити війну. Ми не хочемо розширювати цей конфлікт за межі України, і тому зараз колективний сигнал НАТО полягає в тому, що НАТО не готове просуватися вперед із забороненою для польотів зоною", - сказала вона.

Водночас, додала Сміт, зараз члени НАТО роблять кроки, щоб надати потужну підтримку Україні та оцінити її безпекові потреби в режимі реального часу.

Вона також зазначила, що Альянс вживає заходів для захисту своїх членів.

"Ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО. НАТО готове до цього і вже вживає заходів для посилення свого східного флангу", - сказала Сміт.

Також читайте: Зеленський - Заходу: Чекаємо рішення. Або закривайте небо над Україною, або дайте нам літаки і ППО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
Як вони вже заїбали
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07.03.2022 23:04
+11
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07.03.2022 23:08
+9
Імпотенти. Ваше населення вже не вірить, що ви самі себе здатні захистити.
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07.03.2022 23:06
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Як вони вже заїбали
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07.03.2022 23:04 Відповісти
сцикуни!
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07.03.2022 23:14 Відповісти
має бути як в Югославіїї - ордер на закриття неба має видати ООН, а окремі країни НАТО бути субпідрядниками закриття
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08.03.2022 00:36 Відповісти
Імпотенти. Ваше населення вже не вірить, що ви самі себе здатні захистити.
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07.03.2022 23:06 Відповісти
Україна - член НАТО? Так отож... Це не міжнародна організація захисту миру в у сьому світі, а БЛОК країн, котрі об'єднали зусилля заради власної безпек!!! Коли вже це дійде - хрін його знає...
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07.03.2022 23:09 Відповісти
Що "отож"‽ Вони сцять нам літаки дати чи серйозне ППО.
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07.03.2022 23:10 Відповісти
1.Вони нам щось винні чи мають якісь зобов'язання? 2.А звідки така впевненість, що не дають? Чи мають кричати про це на весь світ? 3. Щодо ППО - натомість у нас є дороги, навіщо ж ППО?!
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07.03.2022 23:17 Відповісти
В нас є ППО- і не замість, а разом з дорогами. Цього не бачать лише ті, в кого мізки знівечені партійною пропагандою.
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07.03.2022 23:34 Відповісти
Якщо так, то чому вище Ви пишете саме про потребу ППО? ))) Все ж чудово, чи не так?.. От тільки з 2019 року армією толком ніхто не займався, і не треба розповідати казки (Затрахамія ще й скоротити пропонувала)! Справа не в партійності чи ще в чомусь, а в справедливості. Заради справедливості маю також сказати, що Зеленський тримається досить непогано.
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07.03.2022 23:40 Відповісти
Прочитайте ще раз та УСІ слова.
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07.03.2022 23:44 Відповісти
Я прочитал. И? Напомню - "если мы будем финансировать армию, мы не сможем строить дороги".
Идём от обратного - если вы не финансируете армию, у вас не будет ни дорог, ни армии, ни страны. Я вроде логично мыслю?
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08.03.2022 00:59 Відповісти
Ще один неграмотний та з логікою 7-річної дитини.
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08.03.2022 09:14 Відповісти
Спасибо. Я и так понял ваш уровень интеллекта.
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08.03.2022 13:31 Відповісти
Кісткою?
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08.03.2022 13:36 Відповісти
В смысле? У вас мозг только костный? Печаль
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08.03.2022 13:44 Відповісти
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Leon Renk bcc9a743 сподобався ваш коментар в теміБільшість пілотів відмовляються бомбити Україну, РФ залучає курсантів, - Геращенко



Не істери, попий водички в спамі.



08.03.2022 13:32 Відкрити на форумі 9



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08.03.2022 13:51 Відповісти
О как. Подляковский новорег спамами раскидался?
Бегом на ветку с Зе, там договорняки с кацапами нужно оправдать.
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08.03.2022 13:55 Відповісти
Чи вони нам винні - таки винні , бо не думаю що якби не було тиску США і ще декого , то Україна відмовилася б повністю від усього ядерного арсеналу . Так , нам і нахрін не були потрібні МБР але тактичні ядерні заряди ой як би нам не завадили , а нас заставили не просто все огульно віддати , навіть сировину ядерну відібрали до останнього грама . Сьогодні нас обстрілюють крилатими ракетами , які ми віддали рашці по договору до якого нас всі ці голуби миру колись привели (( То вони нам нічого не винні ? Їхня "невинність " приведе невдовзі до того , що ядерною зброєю обзавестися стане модним трендом , бо тепер ніхто у світі не буде себе відчувати у безпеці ((
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08.03.2022 00:22 Відповісти
Авжеж , "об"єднали" (( США організувало і фінансувало щоб вата далі на захід не полізла , потім як відмили і відгодували Європу там появився гонор про власну значимість (( Вийди США із тієї нати , вони як миші сірі розбіжаться ((
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08.03.2022 00:14 Відповісти
Це називається "поматросили - и бросили". Нє_уй було манити тими натами, раз сцикуни на повірку виявились. Це просто ПОЗОР!
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08.03.2022 07:05 Відповісти
Підкажіть, де і коли НАТО когось "манили"? З фактами тільки. Це, вибачте, Україна як щось в ополонці від берега до берега плавала: за Кучми "НАТО нам нє нада", за Ющенка - майже ПДЧ, за Зека - "НАТО не на часі", за Порошенка - НАТО в Конституції, зараз - Затрахамія вже там висловилось також в стилі "НАТО не на часі, треба щось інше шукати". А тепер скажіть об'єктивно - як би Ви ставились до такого потенційного "надійного та цілеспрямованого" учасника? Хто РЕАЛЬНО хотів (Литва, Естонія, Польща і т.д.) давно вже в НАТО, то може варто не на них гавкати, а на себе критично подивитись???
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08.03.2022 08:47 Відповісти
Вибач, не час зараз такі розборки влаштовувати. Це просто в спам.
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08.03.2022 08:49 Відповісти
І де тут розборки? Голі факти, на жаль.
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08.03.2022 09:13 Відповісти
Я живу 20 років у Німеччині. Мені байдуже, що думають інші. Я не маю сумніву, що якщо теоретично Росія нападе на Німеччину, то німецька армія розхєрачить російську в ун момент. І особисто від мене нічого не будуть очікувати. Тут не керуються лозунгами. У спецслужбах лише теоретично можуть бути зрадники.
Більшість виконує свою роботу. Просто і без геройства.
Але це не каже про те, що в німців немає серця, чи вони не чутливі. Усі, кого я знаю, співчувають, цікавляться, один колишній колега, з яким я працював більше 5 років тому, зателефонував і спитав, чи добре у моїх рідних. Колега моєї доньки сказала, що вони з чоловіком порахували і якщо хтось з наших рідних потребує на притулок, вони готові прийняти їх.
В наше місто вже прибувають біженці з України.
І в Німеччині вже не одна тисяча.
В мене одне прохання - не робіть негативних поспішних висновків відносно тих, хто хоч чимось допомагає Україні.
І ще - КРАЇНИ ЄВРОПИ допомагають Україні не тому, що у політиків України "красиві очі"
, а тому що українці, працюючі у Європі ЗАРОБИЛИ ТАКИЙ РЕЙТИНГ.
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08.03.2022 00:07 Відповісти
****** лицемірні боші і їхні підбошники!
Скільки відсотків українців мають втекти з Україні туди до вас, щоб захиститись від кацапських бомб і крилатих ракет, щоб не вмирати під уламками будівель?! Що має залишитись від України?
Ой, як добре співчувати розбомбленим жінкам і дітям!
Ой, як гонорово їм присилати якусь там матеріальну допомогу, присилати якусь їжу! Це ж так можна заглушити свою совість!
А чому б не допомогти захисту українських жінок, дітей, стариків від кацапських бомб і ракет?
Чому б не закрити небо від тих бомб і ракет, щоб ці жінки, діти, старики не були вбиті цими бомбами і ракетами?! Адже є чим захистити!
Аж ревуть, але не хочуть. Бо цинізмом і лицемірством просякнуті наші "партнери" не менше, ніж кацапи фантомом вялікодержавної величі та ненавистю до України і всіх інших своїх сусідів.
Йдіть наші "помічнички" у напрямку руху "роSSійського ваєнного *******"!
І не треба писати - "ми вам же допомогаємо"! Так-так, допомогаєте. Коли спрагла людина прохає її напоїти, ви робите їй красиву зачіску!
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08.03.2022 04:02 Відповісти
Шановний Владе! Я розумію, що в розпачі, за таких трагічних обставин, можна написати, сказати те, що, обдумавши, ніколи б не зробив. В Біблії в Екклезіаста 8:21,22 написано: "..не бери близько до серця всього, що говорять люди, інакше можеш почути, як твій слуга проклинає тебе. Адже ТИ ДОБРЕ ЗНАЄШ у своєму серці, що САМ багато разів проклинав інших".
Я вважаю, що стан людей, які зараз образливо пишуть про європейців та європейські крїни, європейці прекрасно розуміють, бо знають Біблію. І розуміють, що таким чином російська пропаганда могла б скористатись, щоб вбити клин між Україною та іншими країнами.
Розумієте Ви, що станеться коли, як Ви написали, Ваші "помічники" пішли у напрямку, куди Ви постали Путіна?
Якщо б жоден біженець з України не мав можливості нікуди виїхати?
І Європа , Америка, Англія, не тільки зараз почала допомагати Україні.
Десятки років, мільйони доларів та євро. Тільки багато з них було розворовано владою самої України.
І становище, в якому опинилась Україна, таке в більшості тому, що в усіх гілках керівництва багато зрадників.
Якщо тут є військові експерти, я міг би з ними це питання обсудити.
Але краще це не робити, щоб не дати загарбнику зайвих важелів.
І як Ви вважаєте, повинні, наприклад, німці зробити, щоб "закрити небо" над Україною?
Повинні дати наказ своїм повітряним силам збивати російські літаки? - Це призведе до третьї Світової Війни.
Скільки тоді загине в Україні людей, якщо Путін застосує ядерну зброю? Про інші країни я не кажу.
Чи може, Ви мали на увазі, що німці чи американці будуть ракетами збивати все у небі над Україною? А не припускаєте Ви, що від таких дій , тобто, від німецької чи американської ракети є вірогідність, що постраждають громадяни України?
Чи це не дасть привод Путіну все насправді казати, що американці винні у смертях українців?
Поміркуйте хоч над цим, будь ласка.
Я молюся за усіх, хто живе в Україні, за всіх, хто вимушено залишив її.
Важко підібрати слова, які б в цей важкий час змогли насправді втішити. Мабудь, насправді може втішити слова з Біблії про те, що Бог бачить все. І що САМЕ Він встановить мир на землі, а не це буде досягнуте зусиллями людей. А всі, хто коїть зло, будуть знищені. Бог також запевняє нас в тому, що він відшкодує всю шкоду, заподіяну людьми. І навіть воскресить тих, хто помер, чи загинув. Ці пророцтва записані в Ісайя 2:4, Михея 4:3, Откровіння 21: 4.
Бажаю Вам та Вашим рідним та друзям, наскільки можливо, отримівати захист Бога, та не втрачати розсудливість.
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08.03.2022 05:22 Відповісти
Лицемірам навіть відповідати гидко. Особливо тим, хто своє лицемірство обгрунтовує релігією.
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09.03.2022 21:17 Відповісти
В тому, що я написав, ні краплі лицемірства. Треба приймати до уваги факти, а не почуття.
І думати - чим інші країни допомогали, що надавали і що зараз продовжують, а не думати про те, чого не дали.
І тоді видно буде те, що зараз інші країни дають багатьом українцям те, чого власна їх держава не давала ніколи.
Що мільйони українців за кордоном отримували те, чого не отримували від своєї.
Те, що на чужбині до них краще ставлення, ніж у власній країні.
Продовжувати?
Так хто є справжнім лицеміром?
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09.03.2022 21:50 Відповісти
Вбиті українці на совісті США... Адже США дає зелене світло росіянам і далі нас бомбити.
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07.03.2022 23:06 Відповісти
От чушь не неси, а? У нас за последнии три года, в ПВО - достижения какие? Сдали каналы поставки ЗИПов кацапам, а ещё что?
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08.03.2022 01:02 Відповісти
та ваша мета до фені Путлєру!! Вже їх священик читає проповіді де натякає на загарбання молдови та Грузії
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07.03.2022 23:06 Відповісти
Суки перепугані.
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07.03.2022 23:07 Відповісти
НАТО це США,а решта країн,то придаток до США.
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07.03.2022 23:07 Відповісти
Реально так.
А юридично приймають рішення всі.
Я взагалі не розумію, як в разі чого, вони збираються мобілізовуватись? Та вони поки прийдуть до консенсусу, турбуватись, чи воювати, Путін від білоруського Бресту дійде танками до французьського Бресту.
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07.03.2022 23:33 Відповісти
Сергей Осадчий bf081de4 США може на всіх надавати.Москалі не такі сильні.Вони нікуди дійте не можуть.
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07.03.2022 23:44 Відповісти
На жаль ( сьогодні - для нас), США ще в кінці 80х склали із себе булаву "світового жандарма" - вартового демократії і проголосили нову свою доктрину геополітики.
Так що - надавити - ....
От як би вернути кінець 70х - початок 80х - даю 100% гарантії, що в нашому небі вже б давно ревіли двигуни авіації США.
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07.03.2022 23:52 Відповісти
Це потрібно,щоб був совок.А москальщина по силі не совок.
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08.03.2022 00:02 Відповісти
Не в тому річ. США добровільно втратили право свого вірішального голосу.
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08.03.2022 00:19 Відповісти
Сергей Осадчий bf081de4 Ну то замість них,Китай буде світовим поліцейським.Хтось же має ним бути.
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08.03.2022 00:22 Відповісти
Цікава думка
Але Китай не є країною розвиненої демократії, скоріше навпаки. Хочеш, щоб він накерував?
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08.03.2022 00:26 Відповісти
Звісно ні.Я до того веду,що крім США немає нікого.А вони здулися.
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08.03.2022 00:30 Відповісти
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08.03.2022 00:34 Відповісти
Щойно декілька авіаударів по Сумах.
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07.03.2022 23:07 Відповісти
Обосрались.
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07.03.2022 23:07 Відповісти
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07.03.2022 23:08 Відповісти
Глупости, не армия в россии слабая а Вооружённые силы Украины сильные. Российская армия воюет так как дает ей воевать Армия Украины.

Одним словом российскую армию немного переоценили а Украинскую Армию катастрофически недооценили.
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07.03.2022 23:13 Відповісти
Стингеры небо очистят.
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07.03.2022 23:09 Відповісти
РЛС не стає і потрібна злагодженість з оператором стінгера.
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07.03.2022 23:38 Відповісти
Неграмотные партизаны афганцы поставили раком СССР с помощью стингеров. И Украина поставит. У нас в России самолётов много, но лётчиков считанные десятки. И скоро они кончатся. РЛС стингеру не нужны. Чистого неба Украине.
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08.03.2022 00:01 Відповісти
Я там був в 85-86. Вертушки, транспортники, інколи СУ-25 (це вже свято для них), а про крилаті ракети навіть мови не було. Та й не застосовували їх у горах.
Щоб стінгером збити крилату ракету, потрібна РЛС глибокого виявлення. Щоб загодя підготуватись і чекати на трєкторії руху.
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08.03.2022 00:13 Відповісти
Ракеты почти кончились (их всего было 400-500 штук). Летчиков 40 у бункерного осталось "классных" (остальные все мясо). И ещё вертолётчиков голов 140. За пару недель всех утилизируют.
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08.03.2022 00:17 Відповісти
Твоїми би вустами та мед пити.... військового потенціалу в мордорі ще достатньо.
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08.03.2022 00:33 Відповісти
В том то и дело что нет. Это всё дутое фуфло а не армия.
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08.03.2022 00:35 Відповісти
Чого ж тоді НАТО його так боїться?
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08.03.2022 00:41 Відповісти
Кнопка.
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08.03.2022 00:44 Відповісти
То армія РФ - це просто фейк (до речі цей фейк вбиває тисячі мирних українців, поки ми с тобою сперечаємось), а ядерна зброя виходить тоді на найвищому рівні разом із старими українськими носіями?
Щось пазл не складається.
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08.03.2022 01:01 Відповісти
если Украина не защитит нато, то нато придёт каюк.
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07.03.2022 23:11 Відповісти
З якого переляку? Гуманітарку вишлем. Зі зброєю, як розчухаємось, допоможемо (по собівартості).
Ну і ... це вже обов'язково.... стурбованість і неприпустимість.
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08.03.2022 00:44 Відповісти
Слабый, близорукий, склерозный запад
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07.03.2022 23:12 Відповісти
Чому кожне фото спаленого будинку чи розбомбленого дитсадка уточнюється, що це не військовий об'єкт? Військовий бомбити МОЖНА? Не виправдовуйтесь невійськовими об'єктами. Нехай кацапи виправдовуються, з якого перепою їм можна вирішувати, що бомбити на нашій землі.
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07.03.2022 23:13 Відповісти
Вьетнам, Ирак , Иран , Сирия , Югославия , Ливия , Афганистан ........ везде были готовы . Как только дело коснулось Украины ...... вот вам ружьё воюйте сами . Трэш какой то .
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07.03.2022 23:15 Відповісти
У нас передали, что Украина успешно сбивает рю лiтаки Великобриьанскими ракетами(сегодня минус 2 самолёта) . А что, если закроют небо, кадзабы сохранят свои самолёты, а при открытом небе потеряют все.
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07.03.2022 23:16 Відповісти
виходить, якщо європейська країна не в нато, то її населення можна бомбити.
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07.03.2022 23:16 Відповісти
Друзі пізнаються в біді
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07.03.2022 23:22 Відповісти
Вот сейчас показывает экс британского военного спец отряда чего-то там, приехал в Украину. Он говорит, что они сами управляют техникой.
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07.03.2022 23:22 Відповісти
Как я понимаю, Запад много не трепятся, но действует. Хотя и не скрывают, по крайней мере иностранным журналистам всё говорят открыто.
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07.03.2022 23:25 Відповісти
Не переживайте, Украина с Богом выиграет и восстановит свои законные территории да ещё, как победителю, ей отойдут несколько рю регионов. Забирайте Ростовскую обл и Краснодарский Край, чтоб у них не было выхода в Чёрное и Азовское моря. Незай загорают на Баренцовым.
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07.03.2022 23:37 Відповісти
Щоб вимагати від НАТО закриття неба- треба бути членом НАТО. Правда, тоді і вимагати не прийшлось би.
Малі країни Балтії живуть собі спокійно, оскільки вони в НАТО. А Україна сильно страждає, оскільки не в НАТО.
НАТО це спокій і мир.
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07.03.2022 23:42 Відповісти
Закройте хотя бы на Западной Украиной, где не идут бои. Это во первых будет первый шаг, сдвиг с мертвой точки. Потом расширять на зеленые коридоры.
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07.03.2022 23:51 Відповісти
Саме після косово путін став розробляти плани агресії. Не було б косово - хто знає як воно пішло б ? В косово НАТО закрило небо, хоч це теж могло б поширити конфлікт за межи косово. В 19 ст москалі вже воювали в сербії, і могли б повторити це в 20 ст. Себто позиція наших шановних партнерів по НАТО непереконлива. Хіба українці менше європейці ніж косовари ? Якщо косовари взагалі європейці.
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07.03.2022 23:51 Відповісти
Нужно было вступать а НАТО ещё по Ющенко. А не прыгать с полакатами-ЯНКИ ГОУ ХОМ- И войны никакой бы не было.
А сейчас бессмысленно обижаться на них. Они помогают чем могут.
Может ***** только и ждёт этого. Чтобы у него развязались руки и он нажал на кнопку. И поверьте в первую очередь прилетит в Украин
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07.03.2022 23:58 Відповісти
Може-не може! За-ли! А нас при Ющу туди хтось брав?
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08.03.2022 07:15 Відповісти
Брав. Самі відморозились. Із кожного поганого рота лилися оті помиї про нтовский сапог та амірікаци прийдуть та зроблять нас рабами
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08.03.2022 17:39 Відповісти
Знаєте, така логіка нагадує жертви отому змію з казок - давайте віддавати йому щороку по 10 дівчат та хлопців, щоб не попалив село. А зібратися і дати ***** - то нє, страшно.

Якщо мета ***** натиснути кнопку, то що йому заважає зробити це зараз? Після ядерного удару все одно ні перед ким виправдовуватися не доведеться, так чи інакше до суду вже не буде кому його притягнути. А якщо знищення усього не на меті - то що заважає НАТО хоча б закрити небо?
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08.03.2022 15:22 Відповісти
Потому, что ему нужна Украина.
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08.03.2022 17:41 Відповісти
То готуй ))
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07.03.2022 23:59 Відповісти
Швець ідею був підкінув цікаву. Забезпечити гарантію коридорів американськими літаками, ось вам і закрите небо
https://www.youtube.com/watch?v=yegO3fhxt_w
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08.03.2022 00:04 Відповісти
Іншими словами нато кинуло Україну напроізволяще.
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08.03.2022 00:17 Відповісти
Оружием,ПВО и самолётами помогите и можете дальше сцать в памперсы. В противном случае калибры будут летать по вашим домам и мирному населению.
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08.03.2022 00:19 Відповісти
У этого НАТО отсутствует к сожаление обыкновенный кодекс человеческой морали ,которая НЕ поддаётся каким то уставам,законам,правилам ..Человеческая мораль прежде всего НЕ имеет каких то границ,в которых заключены определенные люди,страны .Человеческая мораль основана на любви и помощи к ближнему..Если у тебя есть сила ,возможность ,то почему не помочь тому ,кто слабее тебя ,но все равно продолжает мужественно бороться с мировым злом..Если отсутсвует простая человеческая мораль,лично я перестаю доверять этим людям ,потому что буду не уверена ,что в беде они мне помогут ,не бросят ,не скажут «вот в моем законе написано ….»Мне кажется ,что Украина должна выработать определенную умную дистанцию к нато и не очень хотеть,стать членом альянса ,подождать пока ее они сами пригласят..уверена все получится..
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08.03.2022 01:36 Відповісти
Дайте Польше F ки и они нам передадут советские сушки и миги.Они боятся,что останутся без авиопарка.
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08.03.2022 09:24 Відповісти
Авиа
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08.03.2022 10:26 Відповісти
 
 