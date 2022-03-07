НАТО не готове рухатися до закриття неба над Україною, - посол США при Альянсі Сміт
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Постійний представник США в НАТО Джуліана Сміт заявила, що Альянс не буде рухатися вперед із питанням закриття неба над Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Наша мета зараз - фактично зупинити війну. Ми не хочемо розширювати цей конфлікт за межі України, і тому зараз колективний сигнал НАТО полягає в тому, що НАТО не готове просуватися вперед із забороненою для польотів зоною", - сказала вона.
Водночас, додала Сміт, зараз члени НАТО роблять кроки, щоб надати потужну підтримку Україні та оцінити її безпекові потреби в режимі реального часу.
Вона також зазначила, що Альянс вживає заходів для захисту своїх членів.
"Ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО. НАТО готове до цього і вже вживає заходів для посилення свого східного флангу", - сказала Сміт.
Будь ласка, зачекайте...
Идём от обратного - если вы не финансируете армию, у вас не будет ни дорог, ни армии, ни страны. Я вроде логично мыслю?
Leon Renk bcc9a743 сподобався ваш коментар в теміБільшість пілотів відмовляються бомбити Україну, РФ залучає курсантів, - Геращенко
Не істери, попий водички в спамі.
08.03.2022 13:32 Відкрити на форумі 9
Бегом на ветку с Зе, там договорняки с кацапами нужно оправдать.
Не істери, попий водички в спамі.
08.03.2022 13:56 Відкрити на форумі 12
Більшість виконує свою роботу. Просто і без геройства.
Але це не каже про те, що в німців немає серця, чи вони не чутливі. Усі, кого я знаю, співчувають, цікавляться, один колишній колега, з яким я працював більше 5 років тому, зателефонував і спитав, чи добре у моїх рідних. Колега моєї доньки сказала, що вони з чоловіком порахували і якщо хтось з наших рідних потребує на притулок, вони готові прийняти їх.
В наше місто вже прибувають біженці з України.
І в Німеччині вже не одна тисяча.
В мене одне прохання - не робіть негативних поспішних висновків відносно тих, хто хоч чимось допомагає Україні.
І ще - КРАЇНИ ЄВРОПИ допомагають Україні не тому, що у політиків України "красиві очі"
, а тому що українці, працюючі у Європі ЗАРОБИЛИ ТАКИЙ РЕЙТИНГ.
Скільки відсотків українців мають втекти з Україні туди до вас, щоб захиститись від кацапських бомб і крилатих ракет, щоб не вмирати під уламками будівель?! Що має залишитись від України?
Ой, як добре співчувати розбомбленим жінкам і дітям!
Ой, як гонорово їм присилати якусь там матеріальну допомогу, присилати якусь їжу! Це ж так можна заглушити свою совість!
А чому б не допомогти захисту українських жінок, дітей, стариків від кацапських бомб і ракет?
Чому б не закрити небо від тих бомб і ракет, щоб ці жінки, діти, старики не були вбиті цими бомбами і ракетами?! Адже є чим захистити!
Аж ревуть, але не хочуть. Бо цинізмом і лицемірством просякнуті наші "партнери" не менше, ніж кацапи фантомом вялікодержавної величі та ненавистю до України і всіх інших своїх сусідів.
Йдіть наші "помічнички" у напрямку руху "роSSійського ваєнного *******"!
І не треба писати - "ми вам же допомогаємо"! Так-так, допомогаєте. Коли спрагла людина прохає її напоїти, ви робите їй красиву зачіску!
Я вважаю, що стан людей, які зараз образливо пишуть про європейців та європейські крїни, європейці прекрасно розуміють, бо знають Біблію. І розуміють, що таким чином російська пропаганда могла б скористатись, щоб вбити клин між Україною та іншими країнами.
Розумієте Ви, що станеться коли, як Ви написали, Ваші "помічники" пішли у напрямку, куди Ви постали Путіна?
Якщо б жоден біженець з України не мав можливості нікуди виїхати?
І Європа , Америка, Англія, не тільки зараз почала допомагати Україні.
Десятки років, мільйони доларів та євро. Тільки багато з них було розворовано владою самої України.
І становище, в якому опинилась Україна, таке в більшості тому, що в усіх гілках керівництва багато зрадників.
Якщо тут є військові експерти, я міг би з ними це питання обсудити.
Але краще це не робити, щоб не дати загарбнику зайвих важелів.
І як Ви вважаєте, повинні, наприклад, німці зробити, щоб "закрити небо" над Україною?
Повинні дати наказ своїм повітряним силам збивати російські літаки? - Це призведе до третьї Світової Війни.
Скільки тоді загине в Україні людей, якщо Путін застосує ядерну зброю? Про інші країни я не кажу.
Чи може, Ви мали на увазі, що німці чи американці будуть ракетами збивати все у небі над Україною? А не припускаєте Ви, що від таких дій , тобто, від німецької чи американської ракети є вірогідність, що постраждають громадяни України?
Чи це не дасть привод Путіну все насправді казати, що американці винні у смертях українців?
Поміркуйте хоч над цим, будь ласка.
Я молюся за усіх, хто живе в Україні, за всіх, хто вимушено залишив її.
Важко підібрати слова, які б в цей важкий час змогли насправді втішити. Мабудь, насправді може втішити слова з Біблії про те, що Бог бачить все. І що САМЕ Він встановить мир на землі, а не це буде досягнуте зусиллями людей. А всі, хто коїть зло, будуть знищені. Бог також запевняє нас в тому, що він відшкодує всю шкоду, заподіяну людьми. І навіть воскресить тих, хто помер, чи загинув. Ці пророцтва записані в Ісайя 2:4, Михея 4:3, Откровіння 21: 4.
Бажаю Вам та Вашим рідним та друзям, наскільки можливо, отримівати захист Бога, та не втрачати розсудливість.
І думати - чим інші країни допомогали, що надавали і що зараз продовжують, а не думати про те, чого не дали.
І тоді видно буде те, що зараз інші країни дають багатьом українцям те, чого власна їх держава не давала ніколи.
Що мільйони українців за кордоном отримували те, чого не отримували від своєї.
Те, що на чужбині до них краще ставлення, ніж у власній країні.
Продовжувати?
Так хто є справжнім лицеміром?
А юридично приймають рішення всі.
Я взагалі не розумію, як в разі чого, вони збираються мобілізовуватись? Та вони поки прийдуть до консенсусу, турбуватись, чи воювати, Путін від білоруського Бресту дійде танками до французьського Бресту.
Так що - надавити - ....
От як би вернути кінець 70х - початок 80х - даю 100% гарантії, що в нашому небі вже б давно ревіли двигуни авіації США.
Але Китай не є країною розвиненої демократії, скоріше навпаки. Хочеш, щоб він накерував?
Одним словом российскую армию немного переоценили а Украинскую Армию катастрофически недооценили.
Щоб стінгером збити крилату ракету, потрібна РЛС глибокого виявлення. Щоб загодя підготуватись і чекати на трєкторії руху.
Щось пазл не складається.
Ну і ... це вже обов'язково.... стурбованість і неприпустимість.
Малі країни Балтії живуть собі спокійно, оскільки вони в НАТО. А Україна сильно страждає, оскільки не в НАТО.
НАТО це спокій і мир.
А сейчас бессмысленно обижаться на них. Они помогают чем могут.
Может ***** только и ждёт этого. Чтобы у него развязались руки и он нажал на кнопку. И поверьте в первую очередь прилетит в Украин
Якщо мета ***** натиснути кнопку, то що йому заважає зробити це зараз? Після ядерного удару все одно ні перед ким виправдовуватися не доведеться, так чи інакше до суду вже не буде кому його притягнути. А якщо знищення усього не на меті - то що заважає НАТО хоча б закрити небо?
https://www.youtube.com/watch?v=yegO3fhxt_w