Байден, Шольц, Макрон та Джонсон підтвердили рішучість підвищувати втрати Росії за вторгнення в Україну
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Лідери західного світу домовились продовжувати санкційний таск на Росію.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у твіттері президента США.
"Президент Байден провів сьогодні захищений відеодзвінок з президентом Макроном, канцлером Шольцом і прем’єр-міністром Джонсоном. Лідери підтвердили свою рішучість продовжувати підвищувати витрати Росії за її неспровоковане та невиправдане вторгнення в Україну.
Вони також підкреслили свою відданість продовженню надання безпекової, економічної та гуманітарної допомоги Україні. Крім того, вони обговорили останні відносини з президентами України та Росії", - відзначається у повідомленні.
Топ коментарі
+13 Roman Rjevskiy
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+4 Семен Шкаралупа
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+2 Баритон Саша
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Байден назвав імпортовані рашкованських нафту та дизель кривавими.
50% американців згодні платити за бензин дорожче
30% відсотків експорту рашки - нафта
Ду-май-те !
20 тыс. противотанковых и 2 тыс. зенитных ракет
это мало ?
Это не байка: СМИ нашли киевлянку, сбившую вражеский дрон банкой консервации Женщина рассказала, что это произошло на рассвете. Она сидела на балконе и курила. "Смотрю, что-то медленное плывет. Сначала подумала, ворону подбили. А потом услышала жужжание", - сказала она.
Призналась, что до этого ни разу не видела дроны вблизи. Впрочем, услышав звук, поняла: перед ней точно не птица.
В квартире нашлось бы что-нибудь более подходящее, чтобы запустить во вражеское устройство. Но в тот момент подумала, что пока забежит в комнату и вернется, потеряет время - дрон может скрыться. В то же время банки с консервацией стояли под ее стулом.
Поэтому Елена схватила одну банку и изо всех сил запустила: "Пожалуй, от страха. Потому что я испугалась. А что если оттуда начнут обстреливать меня! Как же жаль тех помидоров... Не знаю, откуда взялись байки об огурцах".
"Это были помидоры со сливой, мои любимые. Литровая банка", - уточнила Елена.
Украина должна создать свой военный союз с Польшей, Турцией, странами Балтии, Азербайджаном.. Украина сейчас борется за мир в Европе..
единственное, Турция может претендовать на Крым после деоккупации.. турция тоже бредит восстановлением бывшей османской империи..
поэтому, Украина, даже после своей Победы над мордором, должна оставаться сильной и боеспособной.
И закрытые проливы-тоже по доктрине монтре,а не из любви к украине.
Санкции не ввели и не введут 100 процентов