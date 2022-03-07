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Байден, Шольц, Макрон та Джонсон підтвердили рішучість підвищувати втрати Росії за вторгнення в Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Лідери західного світу домовились продовжувати санкційний таск на Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у твіттері президента США.

"Президент Байден провів сьогодні захищений відеодзвінок з президентом Макроном, канцлером Шольцом і прем’єр-міністром Джонсоном. Лідери підтвердили свою рішучість продовжувати підвищувати витрати Росії за її неспровоковане та невиправдане вторгнення в Україну.

Вони також підкреслили свою відданість продовженню надання безпекової, економічної та гуманітарної допомоги Україні. Крім того, вони обговорили останні відносини з президентами України та Росії", - відзначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден проведе відеоконференцію з Макроном, Шольцом та Джонсоном щодо ситуації в Україні

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13


Это не байка: СМИ нашли киевлянку, сбившую вражеский дрон банкой консервации Женщина рассказала, что это произошло на рассвете. Она сидела на балконе и курила. "Смотрю, что-то медленное плывет. Сначала подумала, ворону подбили. А потом услышала жужжание", - сказала она.

Призналась, что до этого ни разу не видела дроны вблизи. Впрочем, услышав звук, поняла: перед ней точно не птица.

В квартире нашлось бы что-нибудь более подходящее, чтобы запустить во вражеское устройство. Но в тот момент подумала, что пока забежит в комнату и вернется, потеряет время - дрон может скрыться. В то же время банки с консервацией стояли под ее стулом.

Поэтому Елена схватила одну банку и изо всех сил запустила: "Пожалуй, от страха. Потому что я испугалась. А что если оттуда начнут обстреливать меня! Как же жаль тех помидоров... Не знаю, откуда взялись байки об огурцах".

"Это были помидоры со сливой, мои любимые. Литровая банка", - уточнила Елена.
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07.03.2022 23:09
+4
А зброя звідки? А легіон іноземний? А гроші? А мітинги простих і не дуже людей на підтримку, що також додає впевненості?
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07.03.2022 23:17
+2
Чим, піздежом?
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07.03.2022 23:09
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Чим, піздежом?
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07.03.2022 23:09 Відповісти
Ти не правий. Так, могли би більше, але як що відняти від результату то що вони зробили, то писати сьогодні а ні ти ні я вже би не змогли.
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07.03.2022 23:23 Відповісти
Думаю і ти правий, але, наразі цього, дуже замало. Перед ними ми чесні-відмовились від практично жодної важкої зброї. А де захист?
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07.03.2022 23:36 Відповісти
Нафтовим ембарго !

Байден назвав імпортовані рашкованських нафту та дизель кривавими.
50% американців згодні платити за бензин дорожче

30% відсотків експорту рашки - нафта

Ду-май-те !
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07.03.2022 23:38 Відповісти
а в КНР потрібна нафта та газ?
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08.03.2022 00:50 Відповісти
слова подтверждаются действиями .Но пока что кроме слов реальных действий и не видно .
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07.03.2022 23:09 Відповісти
А зброя звідки? А легіон іноземний? А гроші? А мітинги простих і не дуже людей на підтримку, що також додає впевненості?
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07.03.2022 23:17 Відповісти
они к сказанному вами никакого отношения не имеют .Это работа оппозиции и простого народа .
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07.03.2022 23:22 Відповісти
Ну то так само і "дарагіє расіянє" не мають "ніякого відношення" до війни, це все *****.
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07.03.2022 23:28 Відповісти
Шртришок:

20 тыс. противотанковых и 2 тыс. зенитных ракет

это мало ?
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07.03.2022 23:41 Відповісти


Это не байка: СМИ нашли киевлянку, сбившую вражеский дрон банкой консервации Женщина рассказала, что это произошло на рассвете. Она сидела на балконе и курила. "Смотрю, что-то медленное плывет. Сначала подумала, ворону подбили. А потом услышала жужжание", - сказала она.

Призналась, что до этого ни разу не видела дроны вблизи. Впрочем, услышав звук, поняла: перед ней точно не птица.

В квартире нашлось бы что-нибудь более подходящее, чтобы запустить во вражеское устройство. Но в тот момент подумала, что пока забежит в комнату и вернется, потеряет время - дрон может скрыться. В то же время банки с консервацией стояли под ее стулом.

Поэтому Елена схватила одну банку и изо всех сил запустила: "Пожалуй, от страха. Потому что я испугалась. А что если оттуда начнут обстреливать меня! Как же жаль тех помидоров... Не знаю, откуда взялись байки об огурцах".

"Это были помидоры со сливой, мои любимые. Литровая банка", - уточнила Елена.
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07.03.2022 23:09 Відповісти
Запрещают нефть-матушку да газ-батюшку.
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07.03.2022 23:14 Відповісти
балаболы продажные.. пошли они нах..
Украина должна создать свой военный союз с Польшей, Турцией, странами Балтии, Азербайджаном.. Украина сейчас борется за мир в Европе..
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07.03.2022 23:15 Відповісти
никого не хочу обидеть -но турция даже санкции не ввела
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07.03.2022 23:24 Відповісти
Турция дала оружие Украине, и вообще она естественный союзник против раши..

единственное, Турция может претендовать на Крым после деоккупации.. турция тоже бредит восстановлением бывшей османской империи..

поэтому, Украина, даже после своей Победы над мордором, должна оставаться сильной и боеспособной.
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07.03.2022 23:29 Відповісти
турция не дала оружие,а ПРОДАЛИ частные фирмы и то скорее всего по недоработке РФ на дипломатическом фронте вначале,скорее всего больше не продадут-вот так примерно.
И закрытые проливы-тоже по доктрине монтре,а не из любви к украине.
Санкции не ввели и не введут 100 процентов
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07.03.2022 23:43 Відповісти
хорошо. пзрк, гранатомёты, санкции.
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07.03.2022 23:38 Відповісти
ох, шо ві панімаєте ув санкціях...

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07.03.2022 23:39 Відповісти
 
 