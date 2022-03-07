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Окупанти заявили про готовність відкрити гумкоридори для населення п'яти міст

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти заявили про готовність відкрити гумкоридори для населення п'яти міст

Російські окупанти заявляють, що готові відкрити гуманітарні коридори для евакуації населення Києва, Харкова, Маріуполя, Сум та Чернігова о 10.00 8 березня

Російське державне видання "РИА Новости" повідомляє, нібито російське міністерство оборони оголошує "режим тиші" з 10 години 8 березня для виходу населення з п'яти міст України, інформує Цензор.НЕТ.

Ані маршруту коридорів, ані механізмів забезпечення припинення вогню не опублікували.

Читайте також: "Ця нечисть стріляє по місцях, де мали виходити люди": Окупанти знову зірвали "зелений коридор" для жителів Маріуполя. ВIДЕО
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Топ коментарі
+12
Эти все коридоры в сторону России. Чтоб взять людей в заложники. Россия - фашизм и терроризм.
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07.03.2022 23:14
+10
Брешуть.Вони або візьмуть людей в полон,або будуть обстрілювати.Як можна вірити тим,хто дітей вбиває?
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07.03.2022 23:18
+8
Основные города для захвата, не видитесь!!!
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07.03.2022 23:16
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Опять двадцать пять.
Наша песня хороша, начинай сначала.
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07.03.2022 23:14 Відповісти
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07.03.2022 23:24 Відповісти
У даному випадку правильно було б писати "хєрурга".
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08.03.2022 01:13 Відповісти
Йловаск не забыли часом
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07.03.2022 23:26 Відповісти
Эти все коридоры в сторону России. Чтоб взять людей в заложники. Россия - фашизм и терроризм.
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07.03.2022 23:14 Відповісти
Основные города для захвата, не видитесь!!!
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07.03.2022 23:16 Відповісти
видитесь, не видитесь, а после срабатывания ударного кумулятивного ядра NLAW над башней сверхдержавной бронетехники.. Хотел сумничать, срифмовать "обосритесь", а потом подумал, что обсираться там будет уже некому и нечем
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07.03.2022 23:32 Відповісти
Рашисты бомбят, вынуждают мирное население бежать, открывают зеленые коридоры и под их прикрытием заползают в город - такая тактика была в Грозном и Алеппо
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07.03.2022 23:17 Відповісти
Відповідь має бути одна - а ми готові вас усіх знищити!
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07.03.2022 23:18 Відповісти
Брешуть.Вони або візьмуть людей в полон,або будуть обстрілювати.Як можна вірити тим,хто дітей вбиває?
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07.03.2022 23:18 Відповісти
*******. Бо москалі завжди пи%дять.
Вони взагалі шляхи відходу в сторону територій контрольованих ЗСУ мінують.
Бо то не армія а зборище підарасів у поганому значенні того слова.
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07.03.2022 23:18 Відповісти
Кацапи, напевно, у вуха ********** - їм було чітко сказано, что коридори в кацапстан і бульбостан неприйнятні....
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07.03.2022 23:19 Відповісти
Кацапи зїбіться нахер тай коридорів не потрібно
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07.03.2022 23:20 Відповісти
гуманитарный коридор для эвакуации из Киева? Ползаю по полу от смеха. Так наши могут объявить о коридоре с москвы для эвакуации в Воркуту
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07.03.2022 23:21 Відповісти
Потім всіх соберуть в колони і розхерачуть. Знімуть відео і скажуть, що це Українська армія, вірніше "бендеревци". Коридори от кацапов ми вже проходили
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07.03.2022 23:24 Відповісти
Нема віри кацапу!
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07.03.2022 23:27 Відповісти
Значит придумали очередную подляну гниды фашистские. Скорее всего или пойдут в наступление под прикрытием беженцев или обстреляют опять колоны беженцев и обвинят в етом ЗСУ
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07.03.2022 23:28 Відповісти
По телеку
беда в Изюме и Иванкове
и там и там стреляют людей, нет связи, воды, еды, лекарств.
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07.03.2022 23:30 Відповісти
Швець добру ідею підкинув був: Най американці цей коридор забезпечать своїми літаками. Ось і маємо закрите небо
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07.03.2022 23:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yegO3fhxt_w
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07.03.2022 23:41 Відповісти
Вже відкривали коридор в 14 році. Знаємо.
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07.03.2022 23:51 Відповісти
Хоч не виводьте людей одночасно з цих міст - може бути пастка . Перше місто деяка кількість людей стоп далі друге місто так саме і стоп ... Хоча може взагалі ніякого режиму тиші не буде , бо то є кацапи ...
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08.03.2022 00:10 Відповісти
А что Киеву коридор нужен..
Ну ну.... Нбанутое кацапье. Надеюсь никто не поведется на ****** орков.
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08.03.2022 00:14 Відповісти
******
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08.03.2022 00:15 Відповісти
Бойтесь данайцев, плоды приносящих...
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08.03.2022 00:28 Відповісти
ВСІ зелені коридори від рашистів були пасткою: і давно Іловайськ, і щойно Маріуполь, і тут вище люди про Сирію вже написали те ж.

Враховуючи наказ їхній розстрілювати цивільних людей... думаю, більш безпечно в ті коридори не йти.
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08.03.2022 01:20 Відповісти
 
 