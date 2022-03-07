Зеленський про переговори з РФ у Білорусі: Кожен день боротьби та спротиву створює для України кращі умови та сильну позицію

Президент Володимир Зеленський прокоментував переговори делегацій України та РФ у Білорусі.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбувся третій раунд переговорів у Білорусі. Хотілося б сказати, третій і фінальний, але ми реалісти, тому будемо говорити, будемо наполягати на переговорах, поки не знайдемо спосіб сказати нашому народу: "Ось як ми прийдемо до миру", - сказав президент.

За словами Зеленського, кожен день боротьби та спротиву створює для України кращі умови та сильну позицію.

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