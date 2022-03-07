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Зеленський про переговори з РФ у Білорусі: Кожен день боротьби та спротиву створює для України кращі умови та сильну позицію
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський прокоментував переговори делегацій України та РФ у Білорусі.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відбувся третій раунд переговорів у Білорусі. Хотілося б сказати, третій і фінальний, але ми реалісти, тому будемо говорити, будемо наполягати на переговорах, поки не знайдемо спосіб сказати нашому народу: "Ось як ми прийдемо до миру", - сказав президент.
За словами Зеленського, кожен день боротьби та спротиву створює для України кращі умови та сильну позицію.
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8 березня сполучення по основних станціях виглядатимуть наступним чином:
✅Київ:
01:00 - «Інтерсіті+» Дарниця - Харків
01:56 - №16 Рахів - Харків
04:02 - №002 Костянтинівка - Івано-Франківськ
04:21 - №260 Ворохта - Київ
06:23 - №114, 142 Львів - Лиман
07:00 - №722 Дарниця - Харків
07:00 - №732 Дарниця - Дніпро
08:00 - №705 Дарниця - Львів
12:06 - №45 Ужгород - Лиман
13:34 - №114/142 Лиман - Львів
14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ
14:25 - №769 Київ - Кам'янець-Подільський
15:02 - №55 Київ - Рахів
17:00 - №743 Київ - Львів
17:12 - №13 Київ - Солотвино
17:42 - №792 Київ - Кременчук
17:42 - №790 Київ - Кропивницький
18:30 - №81 Київ - Ужгород
19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ
19:48 - №95 Київ - Рахів
20:05 - №29 Київ - Ужгород
20:12 - №49 Київ - Трускавець
20:21 - №59 Київ - Чоп
20:21 - №57 Київ - Ворохта
21:07 - №38 Київ - Запоріжжя
21:15 - №105 Київ - Одеса
21:22 - №97 Київ - Ковель
22:03 - №149 Полтава - Чернівці
22:10 - №17 Харків - Ужгород
22:22 - №7 Київ - Чернівці
22:37 - №91 Київ - Львів
22:47 - №46 Ужгород - Лиман
23:46 - №771 Київ - Хмельницький
✅Харків:
04:11 - №114, 142 Лиман - Львів
07:15 - ІС+ Харків - Львів
08:00 - ІС+ Харків - Львів
08:20 - №138 Хмельницький - Лиман
09:15 - №090 Одеса - Лиман
09:40 - № 229/230 Харків - Ужгород
10:30 - №796 Дніпро - Бахмут
11:00 - № 207/208 Харків - Львов
12:00 - № 239/240 Харків - Тернопіль
12:36 - №46 Лисичанськ - Ужгород
14:00 - ІС+ Харків - Львів
14:39 - №114, 142 Львів - Лиман
15:00 - №219 Харків - Львів
15:09 - №17 Харків - Ужгород
17:00 - №723 Харків - Львів
19:27 - №796 Харків - Дніпро
20:15 - №021 Харків - Трускавець
21:43 - №7 Харків - Одеса
22:40 - №45 Ужгород - Лисичанськ
22:46 - №090 Лисичанськ - Одеса
✅Запоріжжя:
07:59 - №088 Ковель - Запоріжжя
07:59 - №086 Львів - Запоріжжя
08:16 - №38 Київ - Запоріжжя
12:20 - №223 Запоріжжя - Львів
14:00 - №227 Запоріжжя - Ковель
14:45 - №004 Запоріжжя - Ужгород
16:05 - №068 Запоріжжя - Львів
16:05 - №088 Запоріжжя - Ковель
21:38 - №038 Запоріжжя - Київ
22:26 - №070 Львів - Запоріжжя
✅Дніпро
05:00 - №38 Київ - Запоріжжя
06:23 - №796 Дніпро - Харків
12:00 - №201 Дніпро - Львів
14:00 - №732 Дніпро - Львів
15:00 - №212 Дніпро - Трускавець
16:39 - №6 Запоріжжя - Ужгород
✅На додачу до графікових сполучень заплановані евакуаційні рейси з
Кривого Рога:
10:30 - №915/916 Кривий Ріг - Хелм
14:00 - №222/221 Кривий Ріг - Львів
19:08 - №229/230 Кривий Ріг - Ужгород
20:00 - №206/205 Кривий Ріг - Чоп
✅Одеси:
22:32 - №238/237 Одеса - Ужгород
Евакуаційні електрички курсуватимуть:
•на ділянці Харків - Полтава - Кременчук;
•з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;
•з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву.
Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.
✅Міжнародні евакуаційні рейси:
№ 950 Львів - Хрубешув о 00:01;
№ 7603/7604 Львів - Пшемисль о 00:40;
№ 7605/7606 Львів - Пшемисль о 05:27;
№ 952 Львів - Хрубешув о 07:10;
№ 35/36 Львів - Пшемисль о 07:10;
№ 7607/7608 Львів - Пшемисль о 08:52;
№ 908/907 Дніпро - Хелм о 08:00
№ 7614/7615 Кривий Ріг - Хелм о 10:30;
№ 911/912 Дніпро - Хелм о 10:30;
№ 902/901 Запоріжжя - Хелм об 11:00;
№ 7609/7610 Львів - Пшемисль о 12:12;
№ 7616/7617 Львів - Хелм о 14:00;
№ 7611/7612 Львів - Пшемисль о 15:40;
№ 67/68 Київ - Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
№ 7601/7602 Львів - Пшемисль о 19:55;
№ 7618/7619 Львів - Хелм о 20:30;
№ 7620/7621 Львів - Хелм о 23:55.
Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.
То не треба поспішати з переговорами - краще продовжити створювати кращі умови та сильні позиції.