Київводоканал: інформація про брак хлору для знезараження питної води - фейк
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У мережі розповсюджується інформація, що через несправність у логістиці припиняються поставки хлору до столичного водоканалу і якість питної води погіршується, однак у профільному відомстві спростовують цю інформацію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Київводоканалу у фейсбуці.
"Ще раз наголошуємо, що Київводоканал має достатні запаси реагентів, щоб здійснювати знезараження води відповідно до вимог ДСанПіН. Також нагадуємо, що вже 40% води у Києві знезаражується без участі хлору, більш сучасними реагентами", - сказано в повідомленні.
Також підприємство закликає не довіряти фейкам та орієнтуватись лише на офіційні джерела інформації - зокрема сайт, фейсбук та телеграм-канал КМДА, а також сайт і фейсбук Київводоканалу.
Будь ласка, зачекайте...
Лякають нас якістю нашої води, коли у половині Рашці та у Криму, така "вода", що ми би побоялися нею квіти поливати!
А вони нічого, п'ють таке...