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Київводоканал: інформація про брак хлору для знезараження питної води - фейк

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Київводоканал: інформація про брак хлору для знезараження питної води - фейк

У мережі розповсюджується інформація, що через несправність у логістиці припиняються поставки хлору до столичного водоканалу і якість питної води погіршується, однак у профільному відомстві спростовують цю інформацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Київводоканалу у фейсбуці.

"Ще раз наголошуємо, що Київводоканал має достатні запаси реагентів, щоб здійснювати знезараження води відповідно до вимог ДСанПіН. Також нагадуємо, що вже 40% води у Києві знезаражується без участі хлору, більш сучасними реагентами", - сказано в повідомленні.

Також підприємство закликає не довіряти фейкам та орієнтуватись лише на офіційні джерела інформації - зокрема сайт, фейсбук та телеграм-канал КМДА, а також сайт і фейсбук Київводоканалу.

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Откуда в Киев идёт вода кстати? Пейте бутилированную. Эти козлы бункерного могут воду отравить.
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08.03.2022 00:05 Відповісти
Кацапи у своему репертуарі:
Лякають нас якістю нашої води, коли у половині Рашці та у Криму, така "вода", що ми би побоялися нею квіти поливати!
А вони нічого, п'ють таке...
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08.03.2022 00:07 Відповісти
 
 