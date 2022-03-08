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Путін має намір "знищити й тероризувати" Україну, - постпред США в ООН

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Путін має намір

Через дії путіна росія тільки слабшає, вважає американський дипломат

Постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що путін має намір "знищити і тероризувати Україну", повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, "світ повинен бути готовий до дуже довгого і дуже важкого шляху".

"Якщо останні два тижні нам щось і показали, так це те, що український народ не збирається здаватися. І багато самі росіяни, в тому числі багато російські солдати, не хочуть цієї війни. Ми тижнями попереджали Москву, що, врешті-решт, росія стане слабшою, а не сильнішою, розв'язавши цю війну. Це вже підтверджується. Питання в тому, скільки руйнувань готовий завдати президент путін через цю величезну помилку", - говорить дипломат.

Томас-Грінфілд заявила, що США "обурені повідомленнями про напади Москви, що завдають шкоди цивільному населенню України в її неспровокованій і невиправданій війні проти українського народу", і висловила зростаючу стурбованість захистом цивільних осіб у цьому конфлікті, особливо жінок і дівчаток, а також літніх людей і людей з обмеженими можливостями.

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Топ коментарі
+9
Як санкції запрацюють на повну, йому вже не до нас буде.
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08.03.2022 00:07
+8
Нащо нам до масквабаду? В нас своїх дебілів досхочу...
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08.03.2022 00:15
+7
Томас-Грінфілд заявила, що США "обурені повідомленнями про напади Москви, що завдають шкоди цивільному населенню України в її неспровокованій і невиправданій війні проти українського народу", і висловила зростаючу стурбованість захистом цивільних осіб у цьому конфлікті, особливо жінок і дівчаток, а також літніх людей і людей з обмеженими можливостями. Джерело: https://censor.net/ua/n3322652


А дітей хлопчиків? Знову якоюсь дурістю смердить.Ви вже і так скотилися,через ці гендерні псевдо рівності.
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08.03.2022 00:11
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Як санкції запрацюють на повну, йому вже не до нас буде.
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08.03.2022 00:07 Відповісти
Я бы тоже хотел этого. Но проблема санкций вообще, а тем более в рф в другом
Главное - Они действуют не мгновенно. Начнут только через 2-3 недели, а когда начнут душить не ясно.
Основное - не будет международных платежей и полетов заграницу и зарубежных автомобилей - а много ли людей в рф вообще имеют загранпаспорт( около 30% населения) и были заграницей? Многие ли имеют авто, выпущенное после 2000 года?
Цены?! Так они и так все время у них растут. Те кто жили за чертой бедности, а это 15% населения - для них ничего не изменится, они как не ели, так и не будут есть. А они поддержат его до конца.
Нефть и газ в ближайшей перспективе будут покупать, худо-бедно но будут. Значит на базовый минимум им будет. И на поддержание конфликта хватит. Чем беднее будет периферия, тем больше желающих будет ехать и погибать в Украину, чтобы прокормить семью.
Так что тут только дворцовый переворот спасет, народ нихуа не сделает - а будет наоборот поддерживать царя. "Если бы не он, то эта бы война была у нас"
Ну и не забывайте про посевные, которые у нас местами скорее всего не пройдут, а значит этот рынок рф может забрать тоже себе
Главное, чтобы как можно меньше украинцев погибло, а остальное мы восстановим, а на парашу мне пох, кто у них там будет и что у них там будет. пусть варятся в своем болоте сами.
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08.03.2022 00:27 Відповісти
Йой, Ви про дещо забули: великі закордонні заводи закриваються, й зариваються вже. А це мільйони безробітних вже завтра. Я вже не враховую те, що закрилося вже вчора: всілякі торговельні центри і так далі: люди вже без роботи.
Ціни вже виросли, як мінімум пропорційно курсу долара. Паніка скрізь.
На посівну в русні є всього 10 відсотків картоплі, та 40 відсотків пшениці, решту треба купляти. В кого купляти будуть, враховуючи, що той, хто їм щось продасть потрапить під санкції сам? Багато охочих буде, як гадаєте?
Нафту й газ най в них купують, але знов питання -- в кого і що купувати, через обмеження?
А на кацапстан і мені покласти, але чим гірше буде їм, тим скоріше закінчиться війна.
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08.03.2022 01:22 Відповісти
Вони натякають, що ми повинні дійти до Москви !!!? І там стати в ту багнюку!!!? То ми вам потім випишемо , кругленький рахунок
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08.03.2022 00:11 Відповісти
Вже пішли розмови, що може закінчитися протекторатом України над рашкою.
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08.03.2022 00:13 Відповісти
Нащо нам до масквабаду? В нас своїх дебілів досхочу...
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08.03.2022 00:15 Відповісти
І що - годувати 140 мільйонів виродків?
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08.03.2022 07:31 Відповісти
Томас-Грінфілд заявила, що США "обурені повідомленнями про напади Москви, що завдають шкоди цивільному населенню України в її неспровокованій і невиправданій війні проти українського народу", і висловила зростаючу стурбованість захистом цивільних осіб у цьому конфлікті, особливо жінок і дівчаток, а також літніх людей і людей з обмеженими можливостями. Джерело: https://censor.net/ua/n3322652


А дітей хлопчиків? Знову якоюсь дурістю смердить.Ви вже і так скотилися,через ці гендерні псевдо рівності.
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08.03.2022 00:11 Відповісти
Я куєю, як вони переживають за Засрашку? - Може не варто так перейматись?
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08.03.2022 00:11 Відповісти
Це вони тільки зараз зрозуміли?
А коли у 1993р. РФ прийняла закон, яким українське місто Севастополь, було оголошено "російською територією" цього ще було недостатньо для розуміння?
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08.03.2022 00:14 Відповісти
У украинцев другие планы - уничтожить путина и рашку в частности.
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08.03.2022 00:19 Відповісти
А Лінда, я бачу, швидка дівчинка. Так диви ще за два тижня знайде якусь фоточку з фронту і зможе сама відповісти на своє запитання.
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08.03.2022 00:29 Відповісти
А так небо закрыть над Украиной у него,США желания не появилось?????Тогда возможно меньше и пришлось в ОЧЕРЕДНОЙ раз волноваться о детя и женщинах или меньше волноваться..
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08.03.2022 00:51 Відповісти
Шановні громадяни України, зараз ********** вляпався у велику купу гівна намагаючись покорити нас. Зважаючи на дуже велику підлість, підступність та ненависть до нас, треба його розбити повністю. Ці тварини не рахують життя власних солдат, ввійдіть в курс історії, та почитайте за війни, які вони розв'язали за своє існування, наприклад польську, чи фінську, інші, та співвідношення загинутих. Нехай нас не візьме почуття ейфорії із-за співвідношення загинутих. Зараз коли в нас є колосальна підтримка усього світу, ми повинні згуртуватися та дотиснути сатану не даваючи шансу на затягнення та послаблення. Інакше ця тварюка з пекла не дасть жити нам, усій Европі та Заходу.
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08.03.2022 00:52 Відповісти
Якщо, путін має намір "знищити і тероризувати Україну", то про що ми з ним домовляємось? Чи постійний представник США збрехала?
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08.03.2022 01:02 Відповісти
"висловила зростаючу стурбованість" ось так! Це вже не просто якась там буденна стурбованість.
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08.03.2022 04:41 Відповісти
 
 