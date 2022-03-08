Путін має намір "знищити й тероризувати" Україну, - постпред США в ООН
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Через дії путіна росія тільки слабшає, вважає американський дипломат
Постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що путін має намір "знищити і тероризувати Україну", повідомляє Цензор.НЕТ.
За її словами, "світ повинен бути готовий до дуже довгого і дуже важкого шляху".
"Якщо останні два тижні нам щось і показали, так це те, що український народ не збирається здаватися. І багато самі росіяни, в тому числі багато російські солдати, не хочуть цієї війни. Ми тижнями попереджали Москву, що, врешті-решт, росія стане слабшою, а не сильнішою, розв'язавши цю війну. Це вже підтверджується. Питання в тому, скільки руйнувань готовий завдати президент путін через цю величезну помилку", - говорить дипломат.
Томас-Грінфілд заявила, що США "обурені повідомленнями про напади Москви, що завдають шкоди цивільному населенню України в її неспровокованій і невиправданій війні проти українського народу", і висловила зростаючу стурбованість захистом цивільних осіб у цьому конфлікті, особливо жінок і дівчаток, а також літніх людей і людей з обмеженими можливостями.
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Главное - Они действуют не мгновенно. Начнут только через 2-3 недели, а когда начнут душить не ясно.
Основное - не будет международных платежей и полетов заграницу и зарубежных автомобилей - а много ли людей в рф вообще имеют загранпаспорт( около 30% населения) и были заграницей? Многие ли имеют авто, выпущенное после 2000 года?
Цены?! Так они и так все время у них растут. Те кто жили за чертой бедности, а это 15% населения - для них ничего не изменится, они как не ели, так и не будут есть. А они поддержат его до конца.
Нефть и газ в ближайшей перспективе будут покупать, худо-бедно но будут. Значит на базовый минимум им будет. И на поддержание конфликта хватит. Чем беднее будет периферия, тем больше желающих будет ехать и погибать в Украину, чтобы прокормить семью.
Так что тут только дворцовый переворот спасет, народ нихуа не сделает - а будет наоборот поддерживать царя. "Если бы не он, то эта бы война была у нас"
Ну и не забывайте про посевные, которые у нас местами скорее всего не пройдут, а значит этот рынок рф может забрать тоже себе
Главное, чтобы как можно меньше украинцев погибло, а остальное мы восстановим, а на парашу мне пох, кто у них там будет и что у них там будет. пусть варятся в своем болоте сами.
Ціни вже виросли, як мінімум пропорційно курсу долара. Паніка скрізь.
На посівну в русні є всього 10 відсотків картоплі, та 40 відсотків пшениці, решту треба купляти. В кого купляти будуть, враховуючи, що той, хто їм щось продасть потрапить під санкції сам? Багато охочих буде, як гадаєте?
Нафту й газ най в них купують, але знов питання -- в кого і що купувати, через обмеження?
А на кацапстан і мені покласти, але чим гірше буде їм, тим скоріше закінчиться війна.
А дітей хлопчиків? Знову якоюсь дурістю смердить.Ви вже і так скотилися,через ці гендерні псевдо рівності.
А коли у 1993р. РФ прийняла закон, яким українське місто Севастополь, було оголошено "російською територією" цього ще було недостатньо для розуміння?