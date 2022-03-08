Кулеба про ембарго на російську нафту і газ: буде, але поки без європейців
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Міністр закордонних справ України Дмитро заявив, що заборона на імпорт нафти і газу з Росії буде введена. Однак поки без європейців, оскільки вони ще не знайшли заміну російським енергоносіям.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Кулеби.
"(Ембарго на російську нафту і газ - ред.) буде, але поки без європейців. Вони не знайшли альтернативи. Ми зараз будемо за цим уважно стежити", - сказав Кулеба.
За його словами, якщо Україна побачить, що Європа реально шукає альтернативу газу і нафти з Росії, то поставиться до цього з розумінням. Однак якщо європейці таким чином виправдовують своє небажання відмовитися від російських енергоносіїв, то тоді "у нас із ними буде "серйозна заруба" на цю тему".
Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон працює зі своїми союзниками в Європі над вивченням можливості заборони імпорту російських енергоносіїв.
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