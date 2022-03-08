УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15831 відвідувач онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 734 1
газ (2584) нафта (704) санкції (6830) ембарго (164) Кулеба Дмитро (3156) Блінкен (936)

Кулеба про ембарго на російську нафту і газ: буде, але поки без європейців

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Кулеба про ембарго на російську нафту і газ: буде, але поки без європейців

Міністр закордонних справ України Дмитро заявив, що заборона на імпорт нафти і газу з Росії буде введена. Однак поки без європейців, оскільки вони ще не знайшли заміну російським енергоносіям.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Кулеби.

"(Ембарго на російську нафту і газ - ред.) буде, але поки без європейців. Вони не знайшли альтернативи. Ми зараз будемо за цим уважно стежити", - сказав Кулеба.

За його словами, якщо Україна побачить, що Європа реально шукає альтернативу газу і нафти з Росії, то поставиться до цього з розумінням. Однак якщо європейці таким чином виправдовують своє небажання відмовитися від російських енергоносіїв, то тоді "у нас із ними буде "серйозна заруба" на цю тему".

Читайте також: Повне ембарго російської нафти та газу зупинить вбивства українських дітей та не стане потрясінням для Заходу, - ДТЕК

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон працює зі своїми союзниками в Європі над вивченням можливості заборони імпорту російських енергоносіїв

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС поки не відмовиться від російських енергоносіїв, - Шольц
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пану Кулебе пора уже начинать процедуру возбуждения уголовных дел в МУС против некоторых коррумпированных европейских личностей за пособничество стране террористу и оккупанту .
показати весь коментар
08.03.2022 00:26 Відповісти
 
 