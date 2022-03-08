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Обійшла Іран і Північну Корею: проти Росії введено найбільшу кількість санкцій у світі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Обійшла Іран і Північну Корею: проти Росії введено найбільшу кількість санкцій у світі

Росія стала об'єктом 2778 нових санкцій за 10 днів

Всього за 10 днів після вторгнення в Україну Росія обійшла Іран і Північну Корею і стала країною, на яку поширюється найбільша кількість санкцій, - повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

За даними глобальної бази даних з відстеження санкцій, в результаті сплеску дій, зроблених США і європейськими союзниками починаючи з 22 лютого, росія стала об'єктом 2778 нових санкцій.

Загальна кількість санкцій щодо країни збільшилася до більш ніж 5530. Це більше, ніж має Іран, який зіткнувся з 3616 санкціями протягом десятиліття, в основному за свою ядерну програму і підтримку тероризму, Сирії, що зіткнулася з 2608 санкціями, Північної Кореї - 2077, Венесуели, М'янми і Куби - 651, 510 та 208 відповідно.

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Топ коментарі
+12
вата стояковая ) ей нравятся полезные санкции )
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08.03.2022 00:29
+9
Розробляйте ембарго. Саудiти та Емiрати пiдтримають. Можна навiть Iрану послабити крошки...
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08.03.2022 00:31
+7
Это победа!!!!!!!!
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08.03.2022 00:31
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вата стояковая ) ей нравятся полезные санкции )
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08.03.2022 00:29 Відповісти
Їй подобається бути "впереди планеты всей"
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08.03.2022 00:38 Відповісти
ну хоть где-то первые
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08.03.2022 00:30 Відповісти
Это победа!!!!!!!!
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08.03.2022 00:31 Відповісти
Розробляйте ембарго. Саудiти та Емiрати пiдтримають. Можна навiть Iрану послабити крошки...
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08.03.2022 00:31 Відповісти
Всех переиграли согласно хитроумному плану величайшего политика современности, победителю половцев и печенегов и собирателю земли руССкой!111 Шо там по курсу ****** кста?
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08.03.2022 00:32 Відповісти
с 30 процентным налогов посчитать то 208
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08.03.2022 00:39 Відповісти
Торги зупинили після 155... тому важко сказати. А чорнуха більша
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08.03.2022 08:57 Відповісти
Эти санкции должны быть вечными и навсегда, пока параша не развалится на 10 улусов!!!!
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08.03.2022 00:36 Відповісти
Як порахував?
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08.03.2022 00:39 Відповісти
Главное чтобы они действовали и очень скоро…
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08.03.2022 00:37 Відповісти
Единственная санкция которая подействует быстрее всего это эмбарго на нефть и газ.Это будет крах конкретный и без поворотный. ко всему что уже им ввели и вводят
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08.03.2022 00:44 Відповісти
судя по тому, что нарезной батон у них стоит уже 50 грн., все идет по плану ))
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08.03.2022 00:52 Відповісти
Вяликие должны быть всегда первыми - с экономикой,социальным развитием,уровнем жизни и технологиями не получилось - ну хоть по количеству санкций
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08.03.2022 00:44 Відповісти
отрицательный рост, ёпта.....
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08.03.2022 00:49 Відповісти
Semyon Skrepetsky

@screpancy

Путен все таки гений, за несколько дней уничтожил росею, раскатал армию, угробил экономику и отпетушил всех скрепцов. О таком не мечтал ни Наполеон, ни Гитлер.
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08.03.2022 00:47 Відповісти
То агент Госдєпа з позивним Окурок
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08.03.2022 08:59 Відповісти
Встали с колен, уроды...
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08.03.2022 00:47 Відповісти
Шановні громадяни України, зараз ********** вляпався у велику купу гівна намагаючись покорити нас. Зважаючи на дуже велику підлість, підступність та ненависть до нас, треба його розбити повністю. Ці тварини не рахують життя власних солдат, ввійдіть в курс історії, та почитайте за війни, які вони розв'язали за своє існування, наприклад польську, чи фінську, інші, та співвідношення загинутих. Нехай нас не візьме почуття ейфорії із-за співвідношення загинутих. Зараз коли в нас є колосальна підтримка усього світу, ми повинні згуртуватися та дотиснути сатану не даваючи шансу на затягнення та послаблення. Інакше ця тварюка з пекла не дасть жити нам, усій Европі та Заходу.
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08.03.2022 00:48 Відповісти
одна з санкцій - теперка навіть в заголовках статей росія пишеться з малої літери
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08.03.2022 00:52 Відповісти
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08.03.2022 00:54 Відповісти
Головна "санкція" для параші ше попереду : повний розвал **********, громадянська війна із масовими погромами кацападлів усіма тими "дагами" та іншими представниками поневолених недоімперією народів, розруха, голод, страждання, смерть і відчай! Цю санкцію вони вже ніяк не обійдуть! 🤬
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08.03.2022 00:54 Відповісти
Нє... було б добре, щоб ********* проіснував цілим ще років зо 5, щоб заліз в середні віки, а вже потім розвалився, щоб не змогли відновитися швидко
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08.03.2022 09:02 Відповісти
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08.03.2022 00:56 Відповісти
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08.03.2022 01:01 Відповісти
 
 