"Ну мы троих расстреляли. Ну а что", - російські окупанти здійснили військовий злочин - вбили трьох цивільних українців. АУДIО
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Радник голови МВС Антон Геращенко опублікував запис перемовин російських окупантів, у якому він розповідає про скоєння злочину - розстріл цивільних українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
"За це ми будемо палити й випалювати! На цьому записі солдат РФ розповідає, що вчора на них у лісі вийшли цивільні українці.
Солдати РФ їх спочатку розділили, обшукали, а потім вирішили розстріляти. Його дружина питає, чому українців просто не полонили.
Фігурант відповів, що полонених немає можливості утримувати, нічим годувати, і вони їх розстріляли, бо українці могли б розповісти, де перебувають солдати РФ, здати позицію. Розповісти скільки у них мінометів та машин", - підкреслив Геращенко.
Він зазначив: "Голі тіла цих нещасних українців із мішками на голові лежать у лісі, десь у Бородянському районі. Після нашої Перемоги ми знайдемо та поховаємо їхні останки з належними почестями. А тебе погань, ми знайдемо! Ми знаємо хто ти, і ти відповісиш разом із усіма ублюдками, які розстріляли трьох беззахисних, захоплених у заручники, українців!"
Будь ласка, зачекайте...
машинаблендер, если дорог кока-колы нет?(с)
расстреливать на месте
Ставитися до них, як до людей - небезпечно для життя.
Телик,блендер, Макдональдс ее интересует, а вот то что все это "заработано" на крови простых украинских людей ни ее,ни его не волнует.
Говорите заблудились? На учение ехали и не знали? А 52$ в день за что получали ведь все знали?
Они даже не скрывают что все это должно было закончится за 7-10 дней.
Что бы ты тварь получила письмо о том что твой "добытчик ТВ и блендера" пропал без вести, и ты не смогла бы взять ни копейки.
Первые слова для любого пленного орка: Слова: "Не знал, думал едем на учения" автоматически приводят к дырке 9 мм. в голове.