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армія РФ (13443) масове вбивство (72) воєнні злочини (1565)

"Ну мы троих расстреляли. Ну а что", - російські окупанти здійснили військовий злочин - вбили трьох цивільних українців. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Радник голови МВС Антон Геращенко опублікував запис перемовин російських окупантів, у якому він розповідає про скоєння злочину - розстріл цивільних українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

"За це ми будемо палити й випалювати!  На цьому записі солдат РФ розповідає, що вчора на них у лісі вийшли цивільні українці.

Солдати РФ їх ​​спочатку розділили, обшукали, а потім вирішили розстріляти. Його дружина питає, чому українців просто не полонили.

Фігурант відповів, що полонених немає можливості утримувати, нічим годувати, і вони їх розстріляли, бо українці могли б розповісти, де перебувають солдати РФ, здати позицію. Розповісти скільки у них мінометів та машин", - підкреслив Геращенко.

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Він зазначив: "Голі тіла цих нещасних українців із мішками на голові лежать у лісі, десь у Бородянському районі. Після нашої Перемоги ми знайдемо та поховаємо їхні останки з належними почестями. А тебе погань, ми знайдемо! Ми знаємо хто ти, і ти відповісиш разом із усіма ублюдками, які розстріляли трьох беззахисних, захоплених у заручники, українців!"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+70
Значит пора заканчивать брать в плен эту дичь
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08.03.2022 00:34
+55
а мы их пирожками кормим... 2тыс я думаю достаточно дабы своих поменять, остальных всех расстреливать по тихому!!!!!!!
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08.03.2022 00:34
+38
Не знали, говорите, на учениях, говорите?
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08.03.2022 00:37
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Значит пора заканчивать брать в плен эту дичь
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08.03.2022 00:34 Відповісти
однозначно, пока эти твари не успели руки вверх поднять
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08.03.2022 01:12 Відповісти
а мы их пирожками кормим... 2тыс я думаю достаточно дабы своих поменять, остальных всех расстреливать по тихому!!!!!!!
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08.03.2022 00:34 Відповісти
Ходять слухи за масові зґвалтування і вбивства жінок,на окупованих територіях.Це ж москалі,вони завжди такими були.
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08.03.2022 00:34 Відповісти
я думаю это больше к позору чеченского народа относится-и то скорее всего в обкуренном виде
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08.03.2022 00:36 Відповісти
сатаниэль лорд Москалі такі самі.
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08.03.2022 00:40 Відповісти
Как расстрел мирных украинских жителей русскими кафирами можно отнести к позору всего чеченского народа? Что же вы не как не угомонитесь то?
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08.03.2022 02:33 Відповісти
позор чеченского народа-это кадыровцы,а не чеченцы
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08.03.2022 15:00 Відповісти
теперь это работа наших "Моссад"
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08.03.2022 00:34 Відповісти
блендер на 500 ват мне нада и телек. ****** орки.
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08.03.2022 00:35 Відповісти
Зачем вам машина блендер, если дорог кока-колы нет?(с)
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08.03.2022 00:38 Відповісти
Горіти в пеклі і тобі і твоїй куриці
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08.03.2022 00:35 Відповісти
Не знали, говорите, на учениях, говорите?
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08.03.2022 00:37 Відповісти
Зброю масово по паспорту потрібно роздавати.При чому всім,а не тільки військовим,щоб не було геноцидів і окупованих територій.Я дуже переживав за південь.Там можуть бути масові вбивства.
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08.03.2022 00:39 Відповісти
Это даже не человеческие отбросы. Это тупо некая биосубстанция, к которой понятие гуманизм априори не может применяться.
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08.03.2022 00:39 Відповісти
Все что нужно знать нашим бойцам, по поводу гуманного отношения к пленным оркам! Будь они прокляты во веки веков во всех поколениях! Клянусь парни, без пайка, на своих харчах пошел бы вертухаем в лагерь военнопленных! Доктор Менгеле им показался бы Айболитом в сравнении со мной.
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08.03.2022 00:39 Відповісти
так спокійно розповідає про розстріли наче не цивілбних вбивають, а диких качок. ***, ніякої пощади цим нелюдам!
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08.03.2022 00:40 Відповісти
досить полонених
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08.03.2022 00:40 Відповісти
Пусть самки их рожают мертворожденных полуразложившихся чертей!
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08.03.2022 00:42 Відповісти
Це покоління втрачене для людської цивілізації. І не одне. Більше 100 млн нЕлюдів- що людству з цим робити я х/з.
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08.03.2022 00:42 Відповісти
вот такую мразь - в плен на брать!!!
расстреливать на месте
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08.03.2022 00:42 Відповісти
Вони усі таки
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08.03.2022 00:51 Відповісти
Пора их на шкварки пускать
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08.03.2022 00:43 Відповісти
Ось бачите, як все просто - взяли і розстріляли. А ви, *****, все про їбану Гаагу ниєте. Ніззя, ми нє такіє... Та йдіть *****, толерасти срані. Цю кацапську падаль треба кінчати на місці. Якщо вбив когось під час бою - просто кулю в голову. Якщо вбив беззбройну цивільну людину - повільно різати і шматувати, щоб срав кров'ю.
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08.03.2022 00:43 Відповісти
Не на камеру і не патякати. Ми вище за них
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08.03.2022 01:24 Відповісти
Більшість москалів такі.Ви почитайте,коментарі в соц мережах.
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08.03.2022 00:43 Відповісти
Показать это каждому бойцу. Никаких, накуй, пленных
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08.03.2022 00:44 Відповісти
Наш взвод переглянув це, повірте, нехай моляться чмирі, будуть помирати повільно і в муках.
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08.03.2022 06:28 Відповісти
Вот почему я говорю - такую фашистскую страну как рашка нужно рубить под корень вместе с ее обитателями. Украинцев призываю - не нужно за Украину умирать, за Украину нужно убивать, убивать и еще раз убивать.
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08.03.2022 00:44 Відповісти
о чем же говорили израиль и орки... хм. кто дал карт-бланш. да и гааги не будет. запахло крутым договорняком.
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08.03.2022 00:47 Відповісти
Як на мене - МЕНІ ***** НА ВСІ ТІ "КОНВЕНЦІЇ": я буду при змозі максимально калічити виродків(до стану обшкварених сліпоглухонімих "самоварів"), а як не вдасться -просто вбивати без НАЙМЕНШИХ СУМНІВІВ чи вагань! Що би ви робили -коли б на вас кинувся б скажений звір із наміром порвати вас на шмаття?? Оте саме треба робити з цими недоістотами: ця рашистська нечисть НЕ МАЄ ПРАВА ЖИТИ(у полоні) після усіх їх нелюдських звірств!!!
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08.03.2022 00:48 Відповісти
Шановні громадяни України, зараз ********** вляпався у велику купу гівна намагаючись покорити нас. Зважаючи на дуже велику підлість, підступність та ненависть до нас, треба його розбити повністю. Ці тварини не рахують життя власних солдат, ввійдіть в курс історії, та почитайте за війни, які вони розв'язали за своє існування, наприклад польську, чи фінську, інші, та співвідношення загинутих. Нехай нас не візьме почуття ейфорії із-за співвідношення загинутих. Зараз коли в нас є колосальна підтримка усього світу, ми повинні згуртуватися та дотиснути сатану не даваючи шансу на затягнення та послаблення. Інакше ця тварюка з пекла не дасть жити нам, усій Европі та Заходу.
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08.03.2022 00:50 Відповісти
І ще, зараз повномасштабна війна тільки почалася і як би не хотілося нам її швидко закінчити, ми повинні набратися терпіння. Ще будуть жертви, але тримаймося, не даємо спуску, доки потвори не почали масово гвалтувати наших жінок та дітей. Подивіться хоча б на Балканський конфлікт. Зараз відбувається боротьба не на життя, а на смерть.
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08.03.2022 01:15 Відповісти
Тупой валенок, и самка его... уже извесны их фио и адреса. Жизнь в ожидании, что за тобой прийдут. И это хуже, чем сразу здохнуть.
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08.03.2022 00:55 Відповісти
Обычные кацапы. Они такими были и пять лет назад, и пятьдесят пять.....
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08.03.2022 01:03 Відповісти
I 500 рокiв тому...
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08.03.2022 22:54 Відповісти
Його захерячити три!!! раза! Відрубати праву,ліву руку,обидві ноги в жопу вставити блендер,покрутити! А потім самкі його той б/у блендер вставити в рота!
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08.03.2022 01:05 Відповісти
Люди это Геноцид! Русских нацистов в плен не брать!
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08.03.2022 01:06 Відповісти
так вони вели себе в чеченські війни в чечні. Вони вбивали и занимались марадерством . Було просто дико, як можна було тягти до дому залиті людською кровью і смертю речи, користуватися ними. Це в них принцип життя такий, заробляти на чужих смертях та крові.потім Грузія 2008 коли грузини знимали цей весь сором, як вони зі счастливими рожами і сміючись тягли з магазина ящики з солодкою водою. Це не люди, це стадо примитивних дикунів.
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08.03.2022 01:06 Відповісти
Смысл в этом посте?! Запугать или вызвать отвращение и злость?! Надо второе, а значить такой текст пришли орки, ограбили, увидили мирное население и убили, всех убили безжалостно, потрму, что их, как они "думают" заметили. Они нас не щадят. Увидели - или обходите или закидывайте коктейлями с разных сторон, убив часовых тихо и незаметно или жгите леса с ними со всех, особенно с подветряных сторон
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08.03.2022 01:16 Відповісти
Бракує слів ....😶
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08.03.2022 01:17 Відповісти
Зашел на страницу пропагандона соловья. И там узнал что ликвидирован террорист и просто никчёмный петух, приемник моторолы - воха(он же володька жога), главный петух в петушином формировании именуемым себя "спарта". Жаль что меня заблокировали в вк, и больше нет сим карт, что бы зарегистрироваться. Сколько выразительных высказываний можно сейчас написать в их официальной группе.
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08.03.2022 01:39 Відповісти
где та дура, которая кормила "бедных мальчиков"??
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08.03.2022 02:09 Відповісти
Кока-колы не будет?! Ох@еть! Какая беда у мокшанцев, колы не будет и макдональдса. Вот у..*****.
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08.03.2022 02:11 Відповісти
На нашу землю прийшли виродки роду людського, нелюди.

Ставитися до них, як до людей - небезпечно для життя.
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08.03.2022 02:17 Відповісти
Лицемерные мрази!!!
Телик,блендер, Макдональдс ее интересует, а вот то что все это "заработано" на крови простых украинских людей ни ее,ни его не волнует.
Говорите заблудились? На учение ехали и не знали? А 52$ в день за что получали ведь все знали?
Они даже не скрывают что все это должно было закончится за 7-10 дней.
Что бы ты тварь получила письмо о том что твой "добытчик ТВ и блендера" пропал без вести, и ты не смогла бы взять ни копейки.
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08.03.2022 03:16 Відповісти
ДА ПРОСТО ВСЕХ РОССИЯН НАДО УБИВАТЬ БЕЗ ВСЯКИХ ЭМОЦИЙ !!!
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08.03.2022 03:30 Відповісти
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08.03.2022 03:34 Відповісти
Щоб вони всі, всі, всі гнили живцем і смерть чекали як полегшення.
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08.03.2022 05:56 Відповісти
твари. в плен не брать.
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08.03.2022 06:29 Відповісти
Та щоб їхні родини хтось перестріляв.
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08.03.2022 06:53 Відповісти
На заметку ВСУ
Первые слова для любого пленного орка: Слова: "Не знал, думал едем на учения" автоматически приводят к дырке 9 мм. в голове.
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08.03.2022 08:45 Відповісти
Просто треба з розумом тепер діяти на окупованих територіях. Зачисткою і контролем лісів навколо Києва зара будуть займатися групи гру і кадировці, а досвід антипартизанки в них ще по Чечні немалий. Щоб їм адекватно протистояти там потрібні аналогічні антидиверсійні групи, важливим є наявність снайперів, зенітних і противотанкових засобів, знання місцевості. Рускі також аналізують відео з цивільними і роблять відповідні висновки, час коктейлів молотова і мирного блокування доріг думаю закінчився.
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08.03.2022 09:20 Відповісти
Щось подумав що це схоже на оперативну гру фсб, в одному записі і визнання мародерства і масових вбивств, можливо хочуть викликати нашу жорстокість до полонених, з метою подальшого звинувачення в порушенні міжнародних конвенцій.
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08.03.2022 09:27 Відповісти
Такий аналіз шкідливий для нас .Краще помовч.
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08.03.2022 09:48 Відповісти
Пусть она пьет тархун или буратино. А он пусть за свои поступки удобряет землю
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08.03.2022 10:31 Відповісти
Вони повинні жахатись взагалі одяґати форму і підписувати контракти з їхньою армією тому що можуть відправити в Україну. А як цього досягти:просто українці не повинні брати полонених, треба знищувати бажано всіх, особливо спеців: пілотів літаків і гвинтокрилів й т. п.
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08.03.2022 18:52 Відповісти
 
 