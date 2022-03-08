За добу 7 березня збито 3 ворожі літаки та 1 вертоліт. З початку війни - 52 літаки та 69 вертольотів, - Повітряні сили ЗСУ

Командування Повітряних сил ЗСУ відзвітувало за роботу протягом 7 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці командування.

У повідомленні зазначається: "12 доба війни, а українська протиповітряна оборона досі ефективно знищує російського окупанта в повітрі. Чимало крилатих ракет, випущених росіянами з різних напрямків, не досягають цілей саме завдяки ППО держави. А сьогодні, одна із "крилатих" була перехоплена ракетою, випущеною з українського винищувача.

Так, саме з того винищувача, які, за заявами російського військового керівництва, давно всі знищені. А вони існують, бо вони – Привиди! І довели це минулої ночі, знищивши у повітряному бою поблизу столиці одразу два ворожі винищувачі. Третій – у цьому ж бою, збили зенітні ракетні війська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під Києвом збито 2 ворожі літаки. Наш льотчик-ас збив ракету "Калібр" у повітрі. ФОТОрепортаж

Надзвичайно успішно на кількох стратегічних напрямках відпрацювала ударна авіація Повітряних Сил. Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м спалили кілька колон ворожої техніки.

Іще протягом доби сьомого березня є відомості про збиття одного ворожого гелікоптера та трьох винищувачів. Один із них на Харківщині збив військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України, решту два – під Києвом, збиті зенітним ракетним підрозділом та винищувачем авіації Повітряних Сил ЗС України.

Таким чином, можна підбити попередні підсумки дванадцятої доби в повітряному протистоянні нашої системи протиповітряної оборони з російсько-фашистськими військами.

Йдеться про ППО усіх складових Сил оборони України, від Повітряних Сил – до територіальної оборони. Збито десятки крилатих та балістичних ракет окупанта, 52 бойових літака, 69 вертольотів та інші малорозмірні цілі.

Закриваємо небо самі і NATO запрошуємо! Слава полеглим Героям в боротьбі за Україну!"