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ППО (1813) літак (1980) вертоліт (708) повітряний простір України (13)

За добу 7 березня збито 3 ворожі літаки та 1 вертоліт. З початку війни - 52 літаки та 69 вертольотів, - Повітряні сили ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За добу 7 березня збито 3 ворожі літаки та 1 вертоліт. З початку війни - 52 літаки та 69 вертольотів, - Повітряні сили ЗСУ

Командування Повітряних сил ЗСУ відзвітувало за роботу протягом 7 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці командування. 

У повідомленні зазначається: "12 доба війни, а українська протиповітряна оборона досі ефективно знищує російського окупанта в повітрі. Чимало крилатих ракет, випущених росіянами з різних напрямків, не досягають цілей саме завдяки ППО держави. А сьогодні, одна із "крилатих" була перехоплена ракетою, випущеною з українського винищувача.

Так, саме з того винищувача, які, за заявами російського військового керівництва, давно всі знищені. А вони існують, бо вони – Привиди! І довели це минулої ночі, знищивши у повітряному бою поблизу столиці одразу два ворожі винищувачі. Третій – у цьому ж бою, збили зенітні ракетні війська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під Києвом збито 2 ворожі літаки. Наш льотчик-ас збив ракету "Калібр" у повітрі. ФОТОрепортаж

Надзвичайно успішно на кількох стратегічних напрямках відпрацювала ударна авіація Повітряних Сил. Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м спалили кілька колон ворожої техніки.

Іще протягом доби сьомого березня є відомості про збиття одного ворожого гелікоптера та трьох винищувачів. Один із них на Харківщині збив військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України, решту два – під Києвом, збиті зенітним ракетним підрозділом та винищувачем авіації Повітряних Сил ЗС України.

Таким чином, можна підбити попередні підсумки дванадцятої доби в повітряному протистоянні нашої системи протиповітряної оборони з російсько-фашистськими військами.

Йдеться про ППО усіх складових Сил оборони України, від Повітряних Сил – до територіальної оборони. Збито десятки крилатих та балістичних ракет окупанта, 52 бойових літака, 69 вертольотів та інші малорозмірні цілі.

Закриваємо небо самі і NATO запрошуємо! Слава полеглим Героям в боротьбі за Україну!"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
Шановні громадяни України, зараз ********** вляпався у велику купу гівна намагаючись покорити нас. Зважаючи на дуже велику підлість, підступність та ненависть до нас, треба його розбити повністю. Ці тварини не рахують життя власних солдат, ввійдіть в курс історії, та почитайте за війни, які вони розв'язали за своє існування, наприклад польську, чи фінську, інші, та співвідношення загинутих. Нехай нас не візьме почуття ейфорії із-за співвідношення загинутих. Зараз коли в нас є колосальна підтримка усього світу, ми повинні згуртуватися та дотиснути сатану не даваючи шансу на затягнення та послаблення. Інакше ця тварюка з пекла не дасть жити нам, усій Европі та Заходу.
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08.03.2022 00:53
+10
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08.03.2022 00:55
+4
Вони враховані в загальній статистиці.
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08.03.2022 01:02
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Шановні громадяни України, зараз ********** вляпався у велику купу гівна намагаючись покорити нас. Зважаючи на дуже велику підлість, підступність та ненависть до нас, треба його розбити повністю. Ці тварини не рахують життя власних солдат, ввійдіть в курс історії, та почитайте за війни, які вони розв'язали за своє існування, наприклад польську, чи фінську, інші, та співвідношення загинутих. Нехай нас не візьме почуття ейфорії із-за співвідношення загинутих. Зараз коли в нас є колосальна підтримка усього світу, ми повинні згуртуватися та дотиснути сатану не даваючи шансу на затягнення та послаблення. Інакше ця тварюка з пекла не дасть жити нам, усій Европі та Заходу.
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08.03.2022 00:53 Відповісти
"бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в авации"
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08.03.2022 00:57 Відповісти
І ще, зараз повномасштабна війна тільки почалася і як би не хотілося нам її швидко закінчити, ми повинні набратися терпіння. Ще будуть жертви, але тримаймося, не даємо спуску, доки потвори не почали масово гвалтувати наших жінок та дітей. Подивіться хоча б на Балканський конфлікт. Зараз відбувається боротьба не на життя, а на смерть.
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08.03.2022 01:13 Відповісти
Літаків вже на шостий десяток.
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08.03.2022 00:54 Відповісти
А ті 30 гелікоптерів, що на аеродромі сьогодні розхерачили?
Чи вони "не в счет"?
Чи нема "візуального підтвердження"?
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08.03.2022 00:55 Відповісти
Вони враховані в загальній статистиці.
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08.03.2022 01:02 Відповісти
это подаётся статистика "збито", а 30 входит в статистику "знищено", бо на землі.
Подтверждение не только визуальное, но и пальпаторное.
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08.03.2022 01:33 Відповісти
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08.03.2022 00:55 Відповісти
Ну і Слава Україні і її відважним Героям!
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08.03.2022 01:08 Відповісти
так Польша і не відмовлялась,вона просто хоче заміну отримати від США,а янки шось жлобають їм тих ф16 що в пустелі стоять...
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08.03.2022 01:40 Відповісти
літачки скорочують відрив в загальному заліку.
будемо вболівати далі...

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08.03.2022 07:25 Відповісти
почти 60 самолетов...и это только за 2 недели...орки просто е....ые. Ничему не учатся. При таком темпе потерь, придется скоро, придуркам, на метлах, летать.
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08.03.2022 08:17 Відповісти
 
 