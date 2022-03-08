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Путін вербує іноземних найманців для війни з Україною, – Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін вербує іноземних найманців для війни з Україною, – Пентагон

У США підтверджують інформацію про можливе залучення РФ іноземних найманців для участі у війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на CNN.

"У нас є докази, які заслуговують на увагу і які підтверджують цю історію, що вони (РФ - ред.) насправді намагаються завербувати іноземних бойовиків", - заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

За словами Джона Кірбі "Попри понад 150 000 російських військовослужбовців, військове просування вглиб України зупинено, особливо на півночі. В такій ситуації містер Путін визнав за потрібне спробувати залучити іноземних бійців для цієї його війни".

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Вперше про можливу участь іноземних найманців на боці РФ повідомила Wall Street Journal. За її інформацією, Росія вже організувала канал постачання бойовиків з Сирії для їхньої подальшої участі у війні проти України.

"Оцінка американської влади свідчить, що Росія, яка діє в Сирії з 2015 року, останніми днями наймає там вояк зі сподіваннями, що їхній досвід вуличних боїв дозволить взяти Київ", - розповідає видання про дані, що є в уряді США.

Також джерела WSJ стверджують, що частина цих бойовиків вже у Росії та проходять тренування перед відправкою до України.
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Топ коментарі
+18
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08.03.2022 01:01
+17
Смерть кацапії!
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08.03.2022 00:59
+15
)) накладіть санкції, усім хто погодився та пропонував: статус террориста + довічний термін !
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08.03.2022 01:02
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Смерть кацапії!
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08.03.2022 00:59 Відповісти
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08.03.2022 01:01 Відповісти
Стопудово, наступним етапом буде кавалерія на бойових страусах.
Вони розраховують, що ми із сміху перемремо?
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08.03.2022 01:01 Відповісти
)) накладіть санкції, усім хто погодився та пропонував: статус террориста + довічний термін !
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08.03.2022 01:02 Відповісти
шо, ще 5 лярдів зайві є?
дебіл.
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08.03.2022 01:02 Відповісти
Не здивуюсь, якщо ***** вже й до ІГІЛ запрошення розіслав - головорізи і терористи мають триматися разом.
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08.03.2022 01:04 Відповісти
бабуины с палками.....
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08.03.2022 01:05 Відповісти
А розраховуватиметься з ними вербними рублями?
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08.03.2022 01:05 Відповісти
Продуктовыми наборами будет расплачиваться с ними?
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08.03.2022 01:06 Відповісти
А кого ж воно набере. Навіть не маю "предположение". Десь бачив Лаврова на фоні, якогось плємя з торчащими пісюнами. Можливо це воїни *****.
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08.03.2022 01:06 Відповісти
То була Папуа Нова Ґвінея. Але якщо пуйло туди зараз попреться по найманців, отримає серйозної %&$^и від Австралії, Індонезії і Пилипинів
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08.03.2022 01:35 Відповісти
А потім хто,курва, -- марсіани? Дятел старий...
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08.03.2022 01:06 Відповісти
це добре-знач в ***** ЯЗ не на часі. Треба це використати
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08.03.2022 01:07 Відповісти
третя хвиля буде така
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08.03.2022 01:12 Відповісти
Вагнер скінчився. Вези талібів.
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08.03.2022 01:24 Відповісти
Вони мови не знають, зате не поцуплять горілку й ковбасу ******* не будуть.
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08.03.2022 01:29 Відповісти
Найманці не визнаються комбатантами, на них правила щодо статусу військовополонених не розповсюджуються. Тобто весь цій мотлох треба знищувати безжалісно і без будь-яких вагань.
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08.03.2022 01:30 Відповісти
Да уж, вояки у асада ещё те… Наконец-то все желающие обзаведутся пресловутыми двумя рабами…
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08.03.2022 03:51 Відповісти
Ссыт , падло, мобилизацию объявлять, знает, что саботаж и бунты начнутся, да и новость о том, что "непобедимая и легендарная", наполовину разбита и взята в плен! Пингвинов пусть нанимает и бурых медведей.
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08.03.2022 05:44 Відповісти
Пінгвіни його на хер відправлять. Пінгвіни біля станції Вернадського кричать - СЛАВА УКРАЇНІ !
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08.03.2022 06:31 Відповісти
Жечь всех наемников живьем!
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08.03.2022 05:51 Відповісти
 
 