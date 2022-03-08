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Представник США в ОБСЄ Карпентер про обстріл Росією гуманітарних коридорів: Це чисте зло

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Представник США в ОБСЄ Карпентер про обстріл Росією гуманітарних коридорів: Це чисте зло

Сполучені Штати вважають "чистим злом" обстріл російськими військами гуманітарних коридорів в Україні.

Про це заявив очільник місії США в ОБСЄ Майкл Карпентер під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У суботу та неділю Росія погодилася відкрити гуманітарні коридори з Волновахи та Маріуполя, але потім розбомбила виїзну дорогу якраз в той момент, коли мирні жителі виїжджали. Це – чисте зло", - сказав він.

Карпентер також назвав "верхом цинізму" зроблену у понеділок Росією пропозицію щодо того, щоб українці рятувалися від російської агресії, вирушаючи гуманітарними коридорами до Росії та Білорусі.

Також читайте: Росія зосередила на кордоні з Україною до 190 тис. військових, - представник США в ОБСЕ Карпентер

Автор: Богдан Гуньковський
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Спасибо за оценку ,но лучше "Патриоты",плииз!
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08.03.2022 02:46 Відповісти
 
 