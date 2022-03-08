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Велика Британія (3653) війна (56174) Ірпінь (319) евакуація (1922)

Велика Британія звинуватила російських окупантів у вбивстві мирних жителів під час евакуації

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Велика Британія звинуватила російських окупантів у вбивстві мирних жителів під час евакуації

Міністерство оборони Великої Британії в понеділок звинуватило російські сили в завданні ударів по коридорах евакуації і вбивстві "кількох мирних жителів", які намагалися евакуюватися з міста Ірпінь.

Таку заяву зроблено згідно з останньою розвідувальною оцінкою, опублікованою Міністерством після вторгнення Росії в сусідню країну, інформує УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що через запеклі бої Ірпінь вже кілька днів залишається без тепла, води та електрики.

В оцінці розвідки також повідомляється, що опір просуванню Росії в напрямку Києва зберігається в довколишніх містах Гостомель, Буча, Ворзель та Ірпінь.

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Нагадаємо, кілька тисяч мирних жителів 7 березня 2022 року нарешті змогли евакуюватися з Ірпеня. Зокрема, сьогодні нарешті вдалося вивести через річку людей з-під зруйнованого мосту.

Автор: Наталя Джума
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Рашинські окупанти вбивають мирних жителів не тільки під час евакуаціі , а цілодобово падають їхні ракети на житлові будинки наших міст і сіл !
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08.03.2022 04:29 Відповісти
Мордор должен быть уничтожен!!! Слава Україні!
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08.03.2022 04:31 Відповісти
 
 