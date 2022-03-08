ЄС розглядає режим Лукашенка як співагресора у війні Росії проти України
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Євросоюз розглядає режим Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, як співагресора у війні, яку Росія веде проти України.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві ЄС, висловленій під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у понеділок у Відні, передає Цензор.НЕТ.
"Повномасштабна війна президента Путіна проти України є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН і підриває європейську та глобальну безпеку та стабільність. Історична резолюція ГА ООН минулого тижня показала, що міжнародне співтовариство єдино виступає проти російської загарбницької війни. Росія, за участю режиму Лукашенка в Білорусі як співагресора, несе повну відповідальність за жертви серед людей, поранення та руйнування", - йдеться в заяві.
Євросоюз виступив з вимогою до Росії "негайно припинити свої військові дії, вивести всі свої війська з усієї території України та повністю поважати територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України у межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод". Також Росія "мусить припинити свою кампанію дезінформації та кібератак".
"Ми також повторюємо наш заклик до Білорусі не сприяти російській агресії та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань. ЄС рішуче підтримує невід’ємне право України на самооборону, а також зусилля українських Збройних сил із захисту територіальної цілісності і населення України відповідно до статті 51 Статуту ООН", - йдеться у заяві ЄС.
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Слава нації
Смерть москалям.
Путя добився свого. Тепер з ним ніхто на одному гектарі серти не сяде, настільки він токсичний разом з його рашею
І це дуже серйозно
Весь світ йому сказав: "ти хотів нас налякати своїми армією та ядерною зброєю? ВВАЖАЙ, ЩО ТОБІ ПОВІРИЛИ"
А цього він просто не чекав
Но то біда його особисто разом з його рашистами
Путін сидить у бункері на Уралі, а ми в Чернігові вчора засинали під канонаду - вже стали звикать!
Леонид Швец, автор haqqin.az 7 мартa 2022, 17:08
На двенадцатый день войны становится очевидным то, что подвергалось сомнению на начальном этапе: она будет носить затяжной характер. По крайней мере, сильно затяжной по сравнению с ожиданиями, которые высказывались многими внешними наблюдателями и основывались на переоценке возможностей российской армии и недооценке украинского сопротивления.
Само обстоятельство, что Украина мужественно и весьма убедительно держится под ударами превосходящих сил российской армии и наносит ей невосполнимый урон, является фактором, который уже воспринимается как победа народа, подвергшегося агрессии.
Украина мужественно и весьма убедительно держится под ударами превосходящих сил российской армии
По оценкам Пентагона, по Украине уже было выпущено 600 ракет, а в боях задействован почти весь накопленный перед вторжением потенциал, который сосредотачивали на границе. При этом российским войскам не удалось до сих пор овладеть ни одним крупным областным центром, а в захваченном Херсоне и других городах, оказавшихся в оккупации, каждый день проходят массовые демонстрации протеста под украинскими знаменами. Таким образом, не может идти речь ни о каком контроле завоеванных территорий, даже если со временем их удастся нарастить.
По оценкам украинского Генштаба на 7 марта, Россия потеряла убитыми свыше 11 тысяч человек, 30-35 тысяч ранеными. Не меньше тысячи находятся в плену. Для группировки в 120 тысяч человек, зашедшей в Украину, это колоссальный ущерб. Российская армия несет огромные потери в технике, каждый день приходят сообщения о нескольких сбитых самолетах и вертолетах, причем все они подкреплены кадрами, снятыми с места события. Значительная часть брошенных танков, бронемашин, средств ПВО и другого вооружения переходит в руки Вооруженных сил Украины. Ходит шутка, что РФ вооружает Украину намного лучше, чем это делают ее западные партнеры. Ресурс России, конечно, огромен, но не бесконечен. Чего нельзя сказать о ресурсах сопротивления Украины, как внутренних, основанных на огромной убежденности в правоте своего дела, так и на внешних, когда помощь извне, пусть часто с запозданием, но идет во все возрастающих размерах. Эритрея, Беларусь, КНДР и Сирия, проголосовавшие в пользу России в ООН при обсуждении войны в Украине, не могут обеспечить Кремлю сколь-нибудь подобной поддержки.
Основные битвы этой войны еще впереди, и исход каждой из них предсказать невозможно
Ресурс России ежедневно подтачивается беспрецедентными санкциями, причем к жестким ограничительным мерам со стороны ведущих государств мира подключаются частные компании, прекращающие работу в России и с Россией. Это убивает экономику страны, подталкивает ее к дефолту. Рейтинговое агентство Moody's оценило способность Российской Федерации выполнить свои долговые обязательство как маловероятные, на «Са», предпоследнюю позицию в рейтинге. Страну в ближайшее время захлестнет массовая безработица.
Цена «денацификации» Украины становится безумной. И главное, ее практически невозможно объяснить ни российскому населению, ни тем более российским солдатам, которые отправлялись в освободительный поход, а попали в ад. Даже последовательные сторонники президента РФ, привыкшие славить все его победы, в замешательстве, поскольку победа никак не просматривается, а все признаки грядущего и неизбежного поражения - налицо. Россия «отбомбилась» не только по Воронежу, она укатала своим решением всю страну. Характерно, что Александр Лукашенко, поначалу явно намеревавшийся разделить лавры победителя с Путиным и принять парад победы на Крещатике, уже явно передумал вводить в бой свои войска.
Основные битвы этой войны еще впереди, и исход каждой из них предсказать невозможно. Но общий итог уже обозначился. Украина оказалась не по зубам Москве.