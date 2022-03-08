УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13961 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
20 399 17
Google (113) Білорусь (5965) війна (56174) кібератака (133)

Google викрив, як білоруські хакери влаштували фішинг українцям і атакували сайт польської армії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Білорусь проводила широкомасштабні фішингові атаки проти сайтів польської армії, а також українських посадовців, повідомила в понеділок група з пошуку загроз компанії Googe.

Про це пише Укрінформ з посиланням на видання The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

Група опублікувала звіт про трюки, до яких вдавалися хакери щодо польських військових. Проте зазначила, що не знає, чи увінчалися ці спроби успіхом, оскільки вони не були спрямовані на поштові скриньки Google.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подоляк про переговори з росіянами: "На сьогодні результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки що нема"

Також у перші дні після вторгнення Росії в Україну хакерська група з Білорусі, відома як Ghostwriter, використала фішинг для отримання облікових даних українських державних посадовців та військовослужбовців польської армії, зазначає Google.

За останні два тижні хакерська група, відома як Fancy Bear, пов'язана з ГРУ росії, запустила кілька великих фішингових кампаній проти користувачів медіапорталу Ukr.net. Листи надходили зі зламаних акаунтів і виводили на фальшиві сторінки входу в систему.

У заяві Google ідеться про те, що фішингові листи були надіслані з "великої кількості зламаних акаунтів і містили посилання на домени, що контролюються зловмисниками".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС розглядає режим Лукашенка як співагресора у війні Росії проти України

"У двох останніх кампаніях зловмисники використовували нещодавно створені домени Blogspot як початкову цільову сторінку, які потім перенаправляли адресатів на фішингові сторінки, де користувачів просили ввести свої паролі, які потім зчитувалися.

Усі атаки Ghostwriter, здійснені минулого тижня, були спрямовані "проти польських та українських урядових і військових організацій", зазначили в Google.

Таким чином група з пошуку загроз Google надала додаткові докази того, що роль Білорусі у вторгненні Росії в Україну не обмежується лише забезпеченням плацдарму для російських військ.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+28
Хто ще буде стверджувати, що у Бульбашії є шанс на порятунок?
показати весь коментар
08.03.2022 07:13
+28
Шановні "братики" ********, ми зараз трохи зайняті, але обов"язково займемося вами. Пізніше. Все пригадаємо. Обстріли з вашої території, пару колон, запущених в Україну, надання аеродромів фашистам. Ніщо не забуто.
показати весь коментар
08.03.2022 07:42
+26
Картофаны после нашей победы должны наравне с рашкой выплачивать контрибуции нашей стране, эти гниды заслужили страдать вместе с русней.
показати весь коментар
08.03.2022 07:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто ще буде стверджувати, що у Бульбашії є шанс на порятунок?
показати весь коментар
08.03.2022 07:13 Відповісти
упс, братішкі бєларуси, ога?
показати весь коментар
08.03.2022 07:15 Відповісти
Белокацапи!
показати весь коментар
08.03.2022 07:16 Відповісти
Драники за срані.
..
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
08.03.2022 07:25 Відповісти
Картофаны после нашей победы должны наравне с рашкой выплачивать контрибуции нашей стране, эти гниды заслужили страдать вместе с русней.
показати весь коментар
08.03.2022 07:29 Відповісти
********* є *********. До речі, можна сказати, що тепер ми знаємо хто гірше кацапів - *********, тому що ссикуни, підлі брехуни, просрали власну мову і культуру і готові вилизувати дупу будь-кому, хто платить.
показати весь коментар
08.03.2022 07:37 Відповісти
але не всі.. є хто дуже нам допомагає прям зараз,
і є які воюють у складі Азова
показати весь коментар
08.03.2022 10:10 Відповісти
Шановні "братики" ********, ми зараз трохи зайняті, але обов"язково займемося вами. Пізніше. Все пригадаємо. Обстріли з вашої території, пару колон, запущених в Україну, надання аеродромів фашистам. Ніщо не забуто.
показати весь коментар
08.03.2022 07:42 Відповісти
Чому б Польщі не ввести туди свою армію і не скинути Лукашенка?
поки російська армія знаходиться в Україні.
показати весь коментар
08.03.2022 07:50 Відповісти
Маєш логічне мислення?
показати весь коментар
08.03.2022 08:02 Відповісти
Рубанути їм вихід до світової мережі нехай в Драникнеті сидять і з Чебурнетом спілкуються.
показати весь коментар
08.03.2022 07:54 Відповісти
До речі, ще пригадалося як хтось зі стариків, які воювали з моїм дідом, казав, що в совкових військових фільмах цілковита брехня про білоруських партизанів - нічого там вони не воювали, а тупо ховалися в лісах і бульбу жерли. Я тоді не повірив, малим був, а зараз стає очевидним, що то таки була правда.
показати весь коментар
08.03.2022 07:55 Відповісти
100%
показати весь коментар
08.03.2022 08:30 Відповісти
30 серебренников до сих пор дуже великі гроші, правда, "брати" наші
показати весь коментар
08.03.2022 08:01 Відповісти
Дальше в лес - Беларусы больше проявляются как враги.
показати весь коментар
08.03.2022 08:03 Відповісти
Никогда вы, сябры, от этого не отмоетесь.Беларусь теперь будет ассоциироваться с трусостью, подлостью,лживостью и предательством.
показати весь коментар
08.03.2022 08:09 Відповісти
Читав що в Поліському районі по селах білі стоять , з білоруським акцентом
показати весь коментар
08.03.2022 08:40 Відповісти
 
 