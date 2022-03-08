Google викрив, як білоруські хакери влаштували фішинг українцям і атакували сайт польської армії

Білорусь проводила широкомасштабні фішингові атаки проти сайтів польської армії, а також українських посадовців, повідомила в понеділок група з пошуку загроз компанії Googe.

Про це пише Укрінформ з посиланням на видання The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

Група опублікувала звіт про трюки, до яких вдавалися хакери щодо польських військових. Проте зазначила, що не знає, чи увінчалися ці спроби успіхом, оскільки вони не були спрямовані на поштові скриньки Google.

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Також у перші дні після вторгнення Росії в Україну хакерська група з Білорусі, відома як Ghostwriter, використала фішинг для отримання облікових даних українських державних посадовців та військовослужбовців польської армії, зазначає Google.

За останні два тижні хакерська група, відома як Fancy Bear, пов'язана з ГРУ росії, запустила кілька великих фішингових кампаній проти користувачів медіапорталу Ukr.net. Листи надходили зі зламаних акаунтів і виводили на фальшиві сторінки входу в систему.

У заяві Google ідеться про те, що фішингові листи були надіслані з "великої кількості зламаних акаунтів і містили посилання на домени, що контролюються зловмисниками".

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"У двох останніх кампаніях зловмисники використовували нещодавно створені домени Blogspot як початкову цільову сторінку, які потім перенаправляли адресатів на фішингові сторінки, де користувачів просили ввести свої паролі, які потім зчитувалися.

Усі атаки Ghostwriter, здійснені минулого тижня, були спрямовані "проти польських та українських урядових і військових організацій", зазначили в Google.

Таким чином група з пошуку загроз Google надала додаткові докази того, що роль Білорусі у вторгненні Росії в Україну не обмежується лише забезпеченням плацдарму для російських військ.