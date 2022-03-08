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Темп просування військ РФ значно уповільнився. ЗСУ продовжують вести оборонну операцію, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Темп просування військ РФ значно уповільнився. ЗСУ продовжують вести оборонну операцію, - Генштаб

Розпочато тринадцяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує наступальну операцію, але темп просування його військ значно уповільнився.

Про це йдеться в оператувному зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон по визначених рубежах.

На Сіверському напрямку триває героїчна оборона міста Чернігова.

Сили оборони міста Києва продовжують захищати столицю по зовнішньому рубежу оборони та на додатково визначених напрямках.

У Південній операційній зоні проводиться оборонна операція вздовж державного кордону та здійснюється прикриття морського узбережжя, ведуться оборонні бої у передмісті Миколаєва.

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На інших напрямках триває стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони у визначеній операційній зоні.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює успішне відбиття ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття критичних об’єктів України та угруповань військ.

Окупанти деморалізовані та все частіше вдаються до мародерства та порушень норм Міжнародного гуманітарного права щодо ведення воєнних конфліктів.

Так у Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях, на територіях, що тимчасово зайняті російськими окупантами, широко фіксуються факти, грабежі, насильницьких дії щодо місцевих мешканців, захоплення цивільних помешкань, використання сільськогосподарських ангарів для стоянки військової техніки, облаштування вогневих позицій в густонаселених районах та об’єктах цивільної інфраструктури.

На територіях Херсонської та Миколаївської областей, що тимчасово зайняті ворогом, після 24 лютого 2022 року, для впливу на місцеве населення окупанти використовують підрозділи психологічної боротьби. За наявною інформацією створено до 10 тактичних груп психологічної боротьби із завданнями, щодо проведення пропагандистської роботи з місцевим населенням.

Окупанти залякують населення північної частини тимчасово окупованої території АР Крим наступом Збройних Сил України. Крім того, ФСБ створює там оперативні групи для роботи з населенням, зокрема для виявлення спротиву.

Боротьба триває! Разом переможемо! Слава Україні!", розповіли в Генштабі.
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Топ коментарі
+24
Матч триває. Bayraktar (ЗСУ) - ЗРК "Бук" (російська армія) 7:0 Не перемикайтеся
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08.03.2022 07:41
+22
Я так понял россия не развивала свою армию 30 лет.

Они думали: "зачем армия, если есть ядерное оружие".
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08.03.2022 07:31
+18
бабло пилили ..Путин хочет Шойгу судить
суркова много кого даж мертвечука своего кума типа распил денег
он и пошел в атаку потом что ему нарассказывали что они мягучие
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08.03.2022 07:49
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Я так понял россия не развивала свою армию 30 лет.

Они думали: "зачем армия, если есть ядерное оружие".
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08.03.2022 07:31 Відповісти
бабло пилили ..Путин хочет Шойгу судить
суркова много кого даж мертвечука своего кума типа распил денег
он и пошел в атаку потом что ему нарассказывали что они мягучие
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08.03.2022 07:49 Відповісти
так ось чого вони всі сиділи такі нажахані, коли пуйло напередодні нападу виступав і глав-розвідник заїкався))))) це коли батя відправив тебе за пивом і сказав, щоб поставив його до холодильника, а потім забув про нього, а ти натомість купив собі солодощів на всі, і думав прокатило - аж тут батя згадав
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08.03.2022 08:58 Відповісти
Мы тоже. Только у нас нет ЯО.
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08.03.2022 07:55 Відповісти
Да плюс деньги крали, а Ху..лу показывали мультики. Это нам и помогло. Извечная жадность и российское "Авось".
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08.03.2022 08:02 Відповісти
Самая надёжная защита от периодического возрождения ымпэрского вялычия руськемирка - это расчленение т.н. "России" на национальные государствообразования по этническим признакам, как предлагал Сахаров. Тогда на территории Путинстана появятся как минимум 28 новых национальных государств, и одним из них станет Московский улус без всяких природных ресурсов и переполненных паразитами и жуликами всех мастей.
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08.03.2022 10:40 Відповісти
Знищіть 69 км колону, яка стоїть під Києвом!
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08.03.2022 07:32 Відповісти
А где она стоит под Киевом?
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08.03.2022 07:38 Відповісти
Саме "СТОЇТЬ"!!! У "пробках" Бо мости підірвані, нема пального і місцями дорога завалена їхньою ж розбитою технікою
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08.03.2022 08:13 Відповісти
Ти її бачив?
Скинь фото і локацію!
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08.03.2022 08:06 Відповісти
І що це украньюз, фьодорич?!
Шли це не мені, в чат-бот СБУ!
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08.03.2022 09:26 Відповісти
Навіщо? Вона без палива стоїть.
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08.03.2022 08:11 Відповісти
Московія ніколи не цінувала життя своїх солдат, яскраве нагадування друга світова війна. Як кажуть історики «закидали трупами ворожу армію». Тому з певненністю можу сказати, буду те саме
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08.03.2022 07:33 Відповісти
Матч триває. Bayraktar (ЗСУ) - ЗРК "Бук" (російська армія) 7:0 Не перемикайтеся
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08.03.2022 07:41 Відповісти
У параллельному матчі Тероборона Баштанки - Панцир 1С рахунок 3:0 на користь ТрО
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08.03.2022 07:47 Відповісти
так у ТрО Баштанки теперь танков столько сколько у ВС Албании
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08.03.2022 07:48 Відповісти
)) а набили скоко больше чем бундесвера танков
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08.03.2022 07:50 Відповісти
угу
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08.03.2022 07:51 Відповісти
Просто нагадую: маскалі - не люди.
Не ведіться на їх зовнішню схожість з людьми.
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08.03.2022 07:46 Відповісти
Нач штаба герасімов, але не той, головний герасімов.
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08.03.2022 08:06 Відповісти
Так "головного" Пиня у відставку відправив - за "просранную пабеду"!!! І він тепер сидить і думає - чи доживе він до Гааги чи свої "придушать" щоб мовчав!
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08.03.2022 08:19 Відповісти
Ця війна показує: якою б не була зброя, має значення, в яких вона руках.
В руках наших хлопців ******* зброя нищить орків тисячами, у західних вояк це просто цяцька, яку вони бояться пошкрябати.
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08.03.2022 08:03 Відповісти
Не така страшна росія, як вона сама себе малює.
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08.03.2022 08:11 Відповісти
Що з Ізюмом? Всі кацапи радістно розповідають, що 81 бригада розбита і з Ізюму кацапи рухаються у тил ООС та на Дніпропетровщину. Брехня?
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08.03.2022 11:37 Відповісти
 
 