"Ми будемо першими, а ви будете другими", - Зеленський попередив Захід, що Росія не обмежиться Україною
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Президент Володимир Зеленський попередив країни Заходу, що якщо не зупинити війну зараз, то наступними цілями Росії можуть бути вони.
Про це він сказав в інтерв'ю ABC World News Tonight, інформує Ліга, передає Цензор.НЕТ.
"Всі думають, що ми далеко від Америки чи Канади. Ні, ми в цій зоні свободи. А коли порушують і наступають на межі прав і свобод, то ви маєте нас захищати, – заявив він. – Тому що ми будемо першими. А ви будете другими. Бо чим більше цей звір з’їсть, то тим більше він хоче ще, ще й ще".
На його думку, сьогодні війна в Україні, а завтра може бути "в Литві, Польщі, Німеччині".
Зеленський вчергове наголосив на необхідності забезпечення повітряної безпеки для України.
"Ми не можемо допустити, щоб Росія була тільки там (у небі. – Ред.), тому що вони бомблять нас, обстрілюють, посилають ракети, гелікоптери, реактивні винищувачі – багато чого, – сказав Зеленський. – Ми не контролюємо наше небо".
Також він впевнений, що президент США Джо Байден "може зробити більше", щоб зупинити війну. "Я впевнений, що він може, і я хотів би в це вірити. Він на це здатний", – сказав Зеленський.
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Іще раз питаю, якого хєра НАТО має за нас воювати?
Сране ФСБ - идинахуй!
В те времена русские собаки хотели отодвинуть границу (на самом деле хотели всю территорию).
И мир также все это проглатил. И боевые дейстия ... Точь в точь.
В населення рф потрібно розвивати УКРОФОБІЮ - вони повинні боятися нас більше, ніж своїх вєртухаїв. Потрібно заснувати організацію ( недержавну) по створенню "великих проблем" для учасників і пособників агресії проти нас. Із відкритим списком цілей - хай ціпеніють від страху. Із встановленими цінами . Гроші на такий стартап , впевнений , люди би не шкодували. Слава Україні! Смерть ворогам!
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
Может нужно пропустить ***** в ЕС, тогда станут понятливей?
Собственно, в своем ультиматуме американцам в середине декабря Россия потребовала вернуть НАТО в границы 1997г. В 1998г. в НАТО приняли Польшу, Чехию и Венгрию.
Так что, следующим приготовиться.