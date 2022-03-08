"Ми будемо першими, а ви будете другими", - Зеленський попередив Захід, що Росія не обмежиться Україною

Президент Володимир Зеленський попередив країни Заходу, що якщо не зупинити війну зараз, то наступними цілями Росії можуть бути вони.

Про це він сказав в інтерв'ю ABC World News Tonight, інформує Ліга, передає Цензор.НЕТ.

"Всі думають, що ми далеко від Америки чи Канади. Ні, ми в цій зоні свободи. А коли порушують і наступають на межі прав і свобод, то ви маєте нас захищати, – заявив він. – Тому що ми будемо першими. А ви будете другими. Бо чим більше цей звір з’їсть, то тим більше він хоче ще, ще й ще".

На його думку, сьогодні війна в Україні, а завтра може бути "в Литві, Польщі, Німеччині".

Зеленський вчергове наголосив на необхідності забезпечення повітряної безпеки для України.

"Ми не можемо допустити, щоб Росія була тільки там (у небі. – Ред.), тому що вони бомблять нас, обстрілюють, посилають ракети, гелікоптери, реактивні винищувачі – багато чого, – сказав Зеленський. – Ми не контролюємо наше небо".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прояв українськості для Росії - страшний сон, - Зеленський. ВIДЕО

Також він впевнений, що президент США Джо Байден "може зробити більше", щоб зупинити війну. "Я впевнений, що він може, і я хотів би в це вірити. Він на це здатний", – сказав Зеленський.