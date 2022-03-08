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"Ми будемо першими, а ви будете другими", - Зеленський попередив Захід, що Росія не обмежиться Україною

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський попередив країни Заходу, що якщо не зупинити війну зараз, то наступними цілями Росії можуть бути вони.

Про це він сказав в інтерв'ю ABC World News Tonight, інформує Ліга, передає Цензор.НЕТ.

"Всі думають, що ми далеко від Америки чи Канади. Ні, ми в цій зоні свободи. А коли порушують і наступають на межі прав і свобод, то ви маєте нас захищати, – заявив він. – Тому що ми будемо першими. А ви будете другими. Бо чим більше цей звір з’їсть, то тим більше він хоче ще, ще й ще".

На його думку, сьогодні війна в Україні, а завтра може бути "в Литві, Польщі, Німеччині".

Зеленський вчергове наголосив на необхідності забезпечення повітряної безпеки для України.

"Ми не можемо допустити, щоб Росія була тільки там (у небі. – Ред.), тому що вони бомблять нас, обстрілюють, посилають ракети, гелікоптери, реактивні винищувачі – багато чого, – сказав Зеленський. – Ми не контролюємо наше небо".

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Також він впевнений, що президент США Джо Байден "може зробити більше", щоб зупинити війну. "Я впевнений, що він може, і я хотів би в це вірити. Він на це здатний", – сказав Зеленський.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
Эх НАТО НАТО скільки сподівань і.... все.
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08.03.2022 07:49
+22
Может и сделает, но не так скоро, как нам бы этого хотелось. К сожалению каждая минута этих раздумий уносит человеческие жизни.
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08.03.2022 07:50
+16
США тепер вже не лідер світового порядку, бо злякались.
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08.03.2022 07:52
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Эх НАТО НАТО скільки сподівань і.... все.
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08.03.2022 07:49 Відповісти
А чому НАТО має за нас воювати? Невже Україна в НАТО? Я нагадаю, що при найвеличнішому, демченки-татарови злили кацапам всю нашу агентурну мережу з постачання обладнання для систем ППО із парашії.
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08.03.2022 08:01 Відповісти
А нєуй було 30 років мізки нам пудрити, якщо на повірку вони сцикуни. Вони знали, що наражають Україну на війну з ******? Добре знали. А тепер руки умили.
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08.03.2022 08:33 Відповісти
А чим вони нам мізки пудрили. Що ти несеш? З 1991 по 2014-й бажаючих в Україні вступити до НАТО було не більше 20%.
Іще раз питаю, якого хєра НАТО має за нас воювати?
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08.03.2022 08:38 Відповісти
Ще раз повторю: "Мы в ответе за тех, кого приручили". Чув таке, чи тільки "якого хєра" знаєш?
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08.03.2022 08:46 Відповісти
Знаєш, де "рюській воєнний корабль"?
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08.03.2022 09:06 Відповісти
Добре, що НАТО хоча б зброю дає.
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08.03.2022 08:43 Відповісти
Может и сделает, но не так скоро, как нам бы этого хотелось. К сожалению каждая минута этих раздумий уносит человеческие жизни.
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08.03.2022 07:50 Відповісти
США тепер вже не лідер світового порядку, бо злякались.
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08.03.2022 07:52 Відповісти
Забудь це слово. Зебіли зникли 24-го числа як поняття.
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08.03.2022 08:47 Відповісти
не зникли, просто у віпустці до закінчення війни
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08.03.2022 11:24 Відповісти
Ми за допомогою цього коментаря з'ясували що як мінімум 14 рашисських гієн лазить тут.
Сране ФСБ - идинахуй!
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08.03.2022 08:36 Відповісти
Саня,сидить ***** в бункері і з величезним задоволенням читає твоє бачення України без НАТО,бо це буде папірець,по твоєму.І не треба ніяких перемовин,про коридори,про 60 тис.ЗСУ. І ти за нейтральну державу? Хто вас зрадників народжує,чи ви випадаєте зразу на голову???
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08.03.2022 10:29 Відповісти
Скажи саня тоже, на якій вулиці станція метро Бандерівська у Львові?
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08.03.2022 10:54 Відповісти
Саня,в бункері сидить *****,чи ти коло нього ? Я в Україні,а вся Україна зараз передова.І для тих ракет,що кидає цей смердючий тхір, розміри України не мають значення. Без НАТО і США ми самі,на жаль, небо не закриєм....
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08.03.2022 18:23 Відповісти
«Реактивні винищувачі» це сильно сказано..
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08.03.2022 07:56 Відповісти
****, ну повна аналогія з гітлерівською германією! Тоді створили антигітлерівську коаліцію! 42 країни якщо не помиляюся! А зараз в кущі????? Підараси.....кончені підараси....чекають покірно своєї черги....(надіюся адмін не забанить)
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08.03.2022 07:59 Відповісти
В данном случае мы выглядим Финляндией.
В те времена русские собаки хотели отодвинуть границу (на самом деле хотели всю территорию).
И мир также все это проглатил. И боевые дейстия ... Точь в точь.
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08.03.2022 08:37 Відповісти
Я в цьому дуже сумніваюся. Нам треба думати не про захід, а про те, як відстояти країну.
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08.03.2022 08:16 Відповісти
Росіяни вже ізгої https://youtube.com/shorts/AjjZl8Xm4S8?feature=share
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08.03.2022 08:02 Відповісти

В населення рф потрібно розвивати УКРОФОБІЮ - вони повинні боятися нас більше, ніж своїх вєртухаїв. Потрібно заснувати організацію ( недержавну) по створенню "великих проблем" для учасників і пособників агресії проти нас. Із відкритим списком цілей - хай ціпеніють від страху. Із встановленими цінами . Гроші на такий стартап , впевнений , люди би не шкодували. Слава Україні! Смерть ворогам!
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08.03.2022 08:13 Відповісти
Ти готовий бути головним ініціатором цього діла?
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08.03.2022 08:49 Відповісти
Готовий
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12.03.2022 08:22 Відповісти
Gut!
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12.03.2022 08:37 Відповісти
Для чого їх кожен день лякати що вони наступні? Краще говорити за себе і про те, чого друга країна в СССР за військовою силою, просить зброю і навіть патрони. А захід не малі діти і війської сили там досить. Крім того ніякого економічного сенсу у війні з заходом для РФ немає, на відміну від України.
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08.03.2022 08:13 Відповісти
Як там цапи кажуть, "нам нужен мир, весь мир". Тільки колективною працею можливо зупинити виродків. І ніколи не шкодувати, з того бидла не можливо зробити нармально функцінуючої держави. За всю історію існування своїх держав вони вкотре підтвердили свою сутність... Мордор...
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08.03.2022 11:06 Відповісти
Коротко
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
.
Слава нації
Смерть москалям
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08.03.2022 08:21 Відповісти
Европа нам намекает,что нас ждет судьба Финляндии? История повторяется.
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08.03.2022 08:23 Відповісти
Цікаво, а Захід розуміє, що вони будуть сидіти впроголодь?
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08.03.2022 08:34 Відповісти
Украина героически обороняются а ЕС эта война категорически не касается вы что там все придурошные?
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08.03.2022 08:54 Відповісти
а я рад что вы тут за Вовку Зеленского перестали ругаться . да может плохой менеджер но человек с большой буквы . зауважал
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08.03.2022 09:18 Відповісти
Во всей риторике Зеленского слишком много звучит "вы должны", не распугать партнеров.
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08.03.2022 09:22 Відповісти
Нам итак не мало помогают
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08.03.2022 09:23 Відповісти
Не понимают.
Может нужно пропустить ***** в ЕС, тогда станут понятливей?
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08.03.2022 09:34 Відповісти
наступними буде Європа і саме з тих країн почнеться де є русзскіє. . . Болгарія або Естонія і Латвія в великій небезпеці. з кого почне ***** терорист ?
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08.03.2022 09:37 Відповісти
Этот постоянный скулеж на фоне "вы нам должны" может нам боком вылезти. Нехер было дороги строить по которым сейчас москали катаются, надо было ПВО развивать, как Порох за свои деньги Киев прикрыл в котором Зеля сейчас спокойно свою дупу прячет.
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08.03.2022 09:56 Відповісти
Крайне редко соглашаюсь с Зеленским, но в данном случае он, похоже, прав. Только те, о которых он говорит будут не вторыми, а третьими-четвертыми. Вторыми будут прибалты.
Собственно, в своем ультиматуме американцам в середине декабря Россия потребовала вернуть НАТО в границы 1997г. В 1998г. в НАТО приняли Польшу, Чехию и Венгрию.
Так что, следующим приготовиться.
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08.03.2022 09:58 Відповісти
 
 