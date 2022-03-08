ООН направила до Росії експертів для обговорення гуманітарних коридорів в Україні
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ООН направила до Росії експертів для обговорення з Міноборони РФ гуманітарних коридорів в Україні для виходу населення та постачання гуманітарної допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на заступника генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса.
Чиновник сказав журналістам, що вони разом із російськими військовими працюватимуть "над покращенням координації між цивільними та військовими", щоб мати можливість розширювати масштаби гуманітарних операцій ООН. Нарада запланована на вівторок.
Як повідомляють ЗМІ, Гріффітс закликав усі сторони забезпечити захист населення загалом, цивільних будинків та інфраструктури під час бойових дій в Україні.
За словами заступника генсека, ООН також терміново потребує системи "постійного зв'язку" з усіма сторонами, а також "гарантій, що дозволяють надавати гуманітарну допомогу".
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Рашиссти розуміють тільки силу!
Причем даже в условиях войны украинские подразделения продолжают напрямую подчиняться и отчитываться в первую очередь перед офисом российским.
Такая схема подчинения таит в себе огромные возможности существенного влияния на критическую инфраструктуру нашей страны со стороны агрессора.
В качестве примера рассмотрим ситуацию с сотрудниками американской корпорации IBM.
На текущий момент в компании IBM подразделение безопасности и комплаенса украинского представительства напрямую подчиняется офису в Москве.
Ольга Иванченко, гражданка России, которая озвучивает свою активную гражданскую позицию, - сотрудница компании IBM, офицер безопасности компании IBM (Trust and Compliance Officer - Russia and CIS Governance at IBM), отвечающий за Украину, Россию и страны СНГ. Действует офицерша из офиса в Москве.
https://www.bagnet.org/news/politics/1327906/kak-rf-vedet-shpionazh-v-ukraine-cherez-ofisy