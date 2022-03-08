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ООН направила до Росії експертів для обговорення гуманітарних коридорів в Україні

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ООН направила до Росії експертів для обговорення гуманітарних коридорів в Україні

ООН направила до Росії експертів для обговорення з Міноборони РФ гуманітарних коридорів в Україні для виходу населення та постачання гуманітарної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на заступника генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса.

Чиновник сказав журналістам, що вони разом із російськими військовими працюватимуть "над покращенням координації між цивільними та військовими", щоб мати можливість розширювати масштаби гуманітарних операцій ООН. Нарада запланована на вівторок.

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Як повідомляють ЗМІ, Гріффітс закликав усі сторони забезпечити захист населення загалом, цивільних будинків та інфраструктури під час бойових дій в Україні.

За словами заступника генсека, ООН також терміново потребує системи "постійного зв'язку" з усіма сторонами, а також "гарантій, що дозволяють надавати гуманітарну допомогу".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Ракеты надо посылать , а не экспертов
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08.03.2022 08:07
+5
пора вже зрозуміти що кацапам на всіх і вся насрати вони розуміють лише язик сили! А так як НАТО засцяли то ніякі перемовини там не допоможуть!
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08.03.2022 08:12
+3
З ким там розмовляти? З агресивними нелюдями?
Рашиссти розуміють тільки силу!
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08.03.2022 08:24
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В рашку? Кончені
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08.03.2022 08:06 Відповісти
Ракеты надо посылать , а не экспертов
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08.03.2022 08:07 Відповісти
А Зеленському лише перемовини на думці.
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08.03.2022 08:08 Відповісти
Блаблаблаблабла. Тьфу,блеать.
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08.03.2022 08:08 Відповісти
пора вже зрозуміти що кацапам на всіх і вся насрати вони розуміють лише язик сили! А так як НАТО засцяли то ніякі перемовини там не допоможуть!
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08.03.2022 08:12 Відповісти
З ким там розмовляти? З агресивними нелюдями?
Рашиссти розуміють тільки силу!
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08.03.2022 08:24 Відповісти
Оон ще ніколи нічого незробило
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08.03.2022 08:28 Відповісти
Треба експертів на танках та літаках туди направляти, тоді рашиссти почують! У іньших випадках це "благання жертвою до маніяка зупинитись" ....
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08.03.2022 08:33 Відповісти
Це називається "порятунок власного лиця" Старезна і немічна ООН вирішила зробити хоч якийсь макіяж.
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08.03.2022 08:36 Відповісти
Отож. Вони навіть не можуть викинути рашку із своїх рядів.
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08.03.2022 09:04 Відповісти
Так, так, Путін намаців нову точку акупунктури і буде на неї натискати поки не втомиться сам. А всі їздитимуть до нього домовлятись про коридори. І Шольц, і Зеленський, і Макрон, і ОБСЄ, і ООН. Є чим зайнятись чиновникам на 2 місяці.
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08.03.2022 08:46 Відповісти
Как РФ ведет шпионаж в Украине через офисы ІТ фирм

Причем даже в условиях войны украинские подразделения продолжают напрямую подчиняться и отчитываться в первую очередь перед офисом российским.
Такая схема подчинения таит в себе огромные возможности существенного влияния на критическую инфраструктуру нашей страны со стороны агрессора.
В качестве примера рассмотрим ситуацию с сотрудниками американской корпорации IBM.
На текущий момент в компании IBM подразделение безопасности и комплаенса украинского представительства напрямую подчиняется офису в Москве.
Ольга Иванченко, гражданка России, которая озвучивает свою активную гражданскую позицию, - сотрудница компании IBM, офицер безопасности компании IBM (Trust and Compliance Officer - Russia and CIS Governance at IBM), отвечающий за Украину, Россию и страны СНГ. Действует офицерша из офиса в Москве.

https://www.bagnet.org/news/politics/1327906/kak-rf-vedet-shpionazh-v-ukraine-cherez-ofisy
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08.03.2022 08:53 Відповісти
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08.03.2022 09:01 Відповісти
ООН повинне бути розформован
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08.03.2022 09:02 Відповісти
вот интересно, когда уже дойдет, что слова "росияне" и "коридор" ставить рядом - это глупость, приводящая к еще большим жертвам.
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08.03.2022 09:03 Відповісти
Вони там як Байден - досі не вірять, що кацапи хочуть війни.
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08.03.2022 09:05 Відповісти
байден жмёт? Для начала со своими сивохами следовало бы разобраться.
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08.03.2022 09:10 Відповісти
Удачі! Їх там обдурять, як завжди роблять рашисти. Дурачки з ООН ще не в'їхали, що рашисти дуже підлі нелюди
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08.03.2022 09:27 Відповісти
 
 