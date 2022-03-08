ООН направила до Росії експертів для обговорення гуманітарних коридорів в Україні

ООН направила до Росії експертів для обговорення з Міноборони РФ гуманітарних коридорів в Україні для виходу населення та постачання гуманітарної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на заступника генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса.

Чиновник сказав журналістам, що вони разом із російськими військовими працюватимуть "над покращенням координації між цивільними та військовими", щоб мати можливість розширювати масштаби гуманітарних операцій ООН. Нарада запланована на вівторок.

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Як повідомляють ЗМІ, Гріффітс закликав усі сторони забезпечити захист населення загалом, цивільних будинків та інфраструктури під час бойових дій в Україні.

За словами заступника генсека, ООН також терміново потребує системи "постійного зв'язку" з усіма сторонами, а також "гарантій, що дозволяють надавати гуманітарну допомогу".