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Складається враження, що РФ дала вказівку своїм військовим не допускати жодних гуманітарних коридорів на всій території України, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Складається враження, що РФ дала вказівку своїм військовим не допускати жодних гуманітарних коридорів на всій території України, - МВС

Складається враження, що РФ дала вказівку своїм військовим не допускати жодних гуманітарних коридорів на всій території України.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс- Україна.

"Вчора росіяни знову заявили про те, що о 9-й ранку сьогодні вони планують можливість гуманітарних коридорів. Я б дуже хотів вірити, що все вийде. Але, на жаль, складається таке враження, що влада Російської Федерації дала вказівку своїм військовим не допускати жодних гуманітарних коридорів на всій території України. Ми розуміємо, що там знаходяться поранені, хворі, діти, жінки. І це не лише Маріуполь, це Харків, це Ізюм, Тростянець, Буча, Гостомель", – сказав Денисенко в ефірі українських телеканалів у вівторок.

Він зазначив, що для росіян важливо довести ситуацію до того, коли українці, які потребують евакуації, "майже зневіряться і почнуть проситися в їхні гуманітарні коридори, тому що росіяни планують зробити гуманітарний коридор до Росії та Білорусі".

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"Вони пропонують вивести громадян України туди і зробити їх своїми полоненими та жертвами телекартинки, які розповідатимуть про те, як їм "важко" було під українською владою і як "добре" в Російській Федерації. Я дуже сподіваюся, що сьогодні щось вдасться зробити з гуманітарними коридорами, але вся логіка дій Російської Федерації останніх днів показує, що заради телевізійної картинки, для того, щоб спробувати принизити українців, особисто Путін у Кремлі дав вказівку не робити жодних гуманітарних коридорів", – уточнив Денисенко.

Радник голови МВС України також наголосив, що ситуація з гуманітарними коридорами де-факто не змінюється вже протягом останніх кількох діб.

"Маємо ситуацію, коли росіяни обіцяють нам гуманітарні коридори, обіцяють нам вивести цивільне населення, щодня ми організовуємо ці процеси, сподіваємось, що буде можливість гуманітарного коридору, і щоразу нас, м'яко кажучи, обманюють", – додав він.
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Топ коментарі
+20
русню надо просто уничтожать планомерно и безжалостно до последнего солдата, командира, высокого начальника, это не люди, людей там давно нет...
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08.03.2022 08:20
+15
рус фашистам немає віри
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08.03.2022 08:17
+11
У відповідь дати команду ЗСУ лаптєй в полон не брати, а знищувати на місці.
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08.03.2022 08:22
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рус фашистам немає віри
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08.03.2022 08:17 Відповісти
не было конечно ни у кого, но, если есть даже призрачный шанс, надо его использовать, там наши люди
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08.03.2022 08:21 Відповісти
Єдина нація, що підлість наряджала у шати "геройства" - кацапи! І саме радянська кацапня" Мати моя в молодості працювала бібліотекарем, тому я в дитинстві перечитав купу книжок І пам"ятаю книжки про період Великої Вітчизняної війни, де "геройські" моряки піднімали білий прапор капітуляції і йшли ніби здаваться в полон, а підійшовши ближче - атакували німецьких солдат, що вийшли приймать капітуляцію Як наші "геройські червоні партизани" переодягалися у "бандерівців" та, увійшовши у довір"я до місцевих жителів, виявляли людей що симпатизували їм А потім їх убивали
А потім ці книжки в бібліотеках наказали вилучать і знищувать Спочатку надсилали в райони лише акти знищення А коли довідалися, що частину книжок люди, причетні до цього, розбирали по домівках (в домашні бібліотеки), то дали розпорядження звозить їх у райцентри і знищувать централізовано!
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08.03.2022 08:32 Відповісти
Як завжди брешуть ПАДЛИ!!!
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08.03.2022 10:20 Відповісти
русню надо просто уничтожать планомерно и безжалостно до последнего солдата, командира, высокого начальника, это не люди, людей там давно нет...
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08.03.2022 08:20 Відповісти
У відповідь дати команду ЗСУ лаптєй в полон не брати, а знищувати на місці.
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08.03.2022 08:22 Відповісти
Плен нужен. Это дает стимуляцию сдаваться. Вообще я не понимаю смысла в этой кровожадности. Зачем тратить патроны?
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08.03.2022 08:29 Відповісти
краще годувати їх, кожен день?
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08.03.2022 08:32 Відповісти
Ну как бы в чем проблема. Пусть жрут.
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08.03.2022 08:33 Відповісти
патрони дешевше будуть
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08.03.2022 08:37 Відповісти
Нет. Патроны всегда в дефиците.
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08.03.2022 08:38 Відповісти
Не понимаешь? Ну так гоу к нам и поймёшь.
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08.03.2022 08:56 Відповісти
Нужен, но не в таком количестве, уже есть почти пару тысяч, с патронами проблем и дефицита нет, согласился бы с вами если бы не нарушались нормы Женевской конвенции , а так не могу
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08.03.2022 10:38 Відповісти
Патроны это не только банальные, а те кто вскрывают танки и прочую технику. Это то что мешает русским убивать, насиловать или разрушать здания из артиллерии. Если они сдадутся - мы больше этого сохраним.
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08.03.2022 10:40 Відповісти
Россия государство-террорист.
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08.03.2022 08:28 Відповісти
рабсия - говносударство
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08.03.2022 08:58 Відповісти
интересно это за счет энергетики убитых людей женщин и детей ублюдок и ***** ********пардон за идиому и неологизм и фразеологизм война на дворе-- если кто забыл.. получает заряд бодрости живя со своим РАКОМ??? редкостная тварь убил бы и даже не крестился бы и не просил бы прощения и думаю Бог бы даже не отменил этот факт как согрешение... вот тому в Великой Отечественной войне - а на деле 2 Мировой были 1-2-3- Украинские фронты и 1-2 Белорусские..... и не было ни одного русского фронта НИ ОДНОГО.... НО БЫЛА РУССКАЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ АРМИЯ-- НА СТОРОНЕ ОККУПАНТОВ 70 ТЫСЯЧ ШТЫКОВ..... РОА ИМЕНИ ВЛАСОВА... а УПА это УКРАИНЦЫ ВОЕВАВШИЕ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ... и с поляками и немцами и советами...и напомнить список стран уничтожавших Украину... ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ и ТАТАРО МОНГОЛЫ, РОССИЯ - как МОСКОВИЯ так И ИМПЕРИЯ, ВЕНГРЫ И АВСТРИЯ В СОСТАВЕ АВСТРО ВЕНГРИИ, СЛОВАКИЯ, ПОЛЬША, ЛИТВА, ГЕРМАНИЯ..... как видим целая банда собралась-- которая веками убивала насиловала и грабила Украину... А ВЫ УДИВЛЕНЫ --ПОЧЕМУ НАМ НЕ РАДЫ В ЕВРОСОЮЗЕ ИЛИ НАТО ИЛИ НЕТ ДЛЯ НАС СРОЧНО САМОЛЕТОВ ЕЩЕ 5 ЛЕТ НАЗАД ПИСАЛОСЬ-- О ТОМ ЧТО СЛОВАКИЯ/ ПОЛЬША И БОЛГАРИЯ УЖЕ НАЧАЛИ МЕНЯТЬ ПАРК СОВЕТСКИХ САМОЛЕТОВ ВОЕННЫЕ НА ************ И АМЕРИКАНСКИЕ.... А ТЕПЕРЬ ЗАПАДЛО.. нет Украине Закрытого неба нет Пэтриотов нет ничего...а вы типа зонтиком прикрывайтесь...... а мы выстоим и выживем..... но все кто саботировал соучаствовал Путину мстил в том числе Украине ЕСТЬ ПОСОБНИКИ УБИЙСТВ ДЕТЕЙ ЖЕНЩИН СТАРИКОВ И РАЗРУШЕНИЙ в Украине.... И за все прилетит бумеранг и за все со каждого спросится...
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08.03.2022 08:29 Відповісти
Люди, помнящие ужасы Ленинграда (вынужден назвать таким, каким был на тот момент,... наверное, и переименовали не в рамках "декоммунизации" и ради "петрова величия", а лишь потому, что хотели вырубить из памяти), такого сделать не смогли бы... беспамятные, безысторийные орки...
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08.03.2022 08:33 Відповісти
Самі кремлевські кермачі надалі вказівку з Ленінграду євакуфцію мирних громадян не проводити, думаючи , що Гітлер не стане іх обстрелювати (живий щіт)
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08.03.2022 08:58 Відповісти
Від цих виродків всього можна чекати.

Я ж писала: на помийці kp вони викладали план про свої =гуманітарні коридори=.
Наші люди виходять проти фашистів на мітинги, проганяють їх, гуманітарку їхню не беруть, то вони можуть спробувати таким чином, як написано в статті.

То ж цинічна мерзенна підлота.
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08.03.2022 08:36 Відповісти
Пані Ведана,і ви і стаття,повністю підтверджують слова про блокалний Ленінград.Заблокувати мирних жителів,створити "живий" щит.Нікого і нікуди вони не збираються евакуйовавати.Пуйло знає,якщо під Донецьком в 2014 не знищили Гіркіна,то зараз і поготів. Це кацапський досвід війни і стратегія."Бабы еще нарожают..."А виздихали б усі кацапи...
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08.03.2022 10:06 Відповісти
А так воно і є. Вже всім відомо, що рашисти мають вказівку вбивати всіх українців.
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08.03.2022 08:53 Відповісти
Чому не домовитися про два коридора: український та руцкий.... Та потім наблюдати, кто куди євакуются
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08.03.2022 09:00 Відповісти
У АГРЕССОРА ЦЕЛЬ УНИЧТОЖЕНИЕ УКРАИНЫ ЗА ТО ЧТО ИХ НЕ ВСТРЕТИЛИ С ЦВЕТАМИ. У НИХ ЕЩЁ И ЗАВИСТЬ ЧТО УКРАИНСКИЙ НАРОД ЛУЧШЕ ИХ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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08.03.2022 09:02 Відповісти
Не беріть в полон орків. Не беріть!
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08.03.2022 09:30 Відповісти
Ну хто б сумнівався. Голодомор, ЧАЄС, Крим, Донбас... Бомби по 500 кг на цивільні квартали, п'ята колона в прокуратурі, судах, поліції, промисловості... Треба системно, розумно знищувати як внутрішнього, так і зовнішнього ворога.
Слава Україні!!!
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08.03.2022 09:37 Відповісти
Про ситуацію із закритим небом. Нічого не буде, поки "рішали" ведуть сепаратні переговори на умовах та території агресора
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08.03.2022 10:14 Відповісти
Может есть возможность их пробить..
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08.03.2022 10:45 Відповісти
На оккупированных территориях скоро начнется голод, всё больше одолевает безнадёга и разочарование.
ВСУ делают все всё что могут но к сожалению у них тоже есть предел возможности.
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08.03.2022 10:45 Відповісти
 
 