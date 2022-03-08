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Внаслідок авіаудару військ РФ по Сумах загинуло 9 людей, серед них двоє дітей, - ДСНС. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Сумах рятувальники ліквідовували наслідки авіаудару, який ворог безжально наніс по житловому сектору міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"7 березня в м. Суми ворожа авіація підступно нанесла удар по житлових будинках, що знаходяться по вул. Роменська та Спартака. О 23:09 на місце події виїжджали рятувальники, які розбирали зруйновані конструкції будинків та ліквідовували пожежу. Вдалось деблокувати жінку, травмовану передали медикам. Також з-під завалів діставали тіла загиблих людей. Попередньо внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, з них 2 дитини", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+29 Порохобандерівець
показати весь коментар08.03.2022 08:14
+20 Анатолий Воробей 64c537e3
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+17 andant 1000
показати весь коментар08.03.2022 08:16
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Будь ласка, зачекайте...
Во -первых, если бы народ Украины не хотел воевать, ***** бы, уже проводил парад на Крещатике!
А во - вторых, перед тем как обвинять странаы НАТО, ЕС, расскажи, что делал зеленский с нашей армией, с нашими боевыми генералами все три года?
Кто нам рассказывал про шашлыки в мае, когда разведка США, Англии, ЕС говорили, что ***** собирается напасть на Украину?
Кто подключил нас к энергетике беларуси? Кто подрывал боевой дух нашей армии? Кто хотел посмотреть в глаза *****? Кто говорил про перестать стрелять? Кто отводил наши войска на Донбассе? Кто говорил про планы А.В,С? И тд!
в 21-оем веке, 76 лет после окончания последней европейской войны посреди Европы дикая фашистская орда методично и варварски уничтожает мирную европейскую страну, а мощнейший Европейский союз с населением пол-миллиарда человек и США с населением 340 миллионов жителей, имея вооруженные силы численностью 5 миллионов военнослужащих, ни хера ничего не предпринимают для прекращения варварского уничтожения свободной страны и её народа.
Стоит лишь прислать на помощь Украине всего лишь 5(пять) британских и американских дивизий, просто расположить их возле Киева, не вводя в бой, и через неделю война закончится поражением моцковской Орды.
Напомню, что в 1944 году США и Британия всего лишь за 2 недели высадили на Европейский континент 180 дивизий при том, Франция, Бельгия и Голландия не были членами какого-либо военного союза типа НАТО. Просто эти страны надо было освободить от войск агрессора.
И эти страны были освобождены.
Решта:
1946 рік. Галичина. Йдуть лісом двоє хлопів.
Бачать дідусь прив'язав москаля до дерева і пиляє пилкою.
- Та чи пан не має рушниці?
- Є в мене рушниця, синку...
- То може пан не має сокири?
- Та ні, пан має і рушницю, і сокиру... І кулемета має... Та пан має ще час та натхнення!
что не хотели, не знали уобки, на гиляку
Сдохни!.
тому потрібно вирізати цих виродків на нашій землі , щоби ці зомбі
більше не розмножувалися 😠