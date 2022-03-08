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Без будівельних гіпермаркетів, косметики Estée Lauder, фінського масла і кави - світові бренди продовжують іти з Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Без будівельних гіпермаркетів, косметики Estée Lauder, фінського масла і кави - світові бренди продовжують іти з Росії

Світові бренди продовжують залишати російський ринок - за останні дні звідти пішов відомий виробник косметики, будівельний гіпермаркет, виробники масла та кави.

 Про це повідомляє РБК, інформує Цензор.НЕТ.

Компанія Estée Lauder, що володіє брендами MAC, Clinique і Bobbi Brown, вирішила тимчасово призупинити продажі в Росії, закривши онлайн і офлайн-магазини і припинивши бізнес-інвестиції.

Компанія- власник будівельних гіпермаркетів OBI заявила, що не бачить іншого виходу, "крім як припинити вести бізнес у Росії". У країні OBI має 27 гіпермаркетів, у них працюють майже 5 тис. співробітників.

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Два дні тому компанія IBM повідомила, що припиняє продаж технологій у Росію та співпрацю з її військовими підприємствами. Тепер IBM оголосили, що призупиняють всю комерційну діяльність у країні

Фінські виробники кави Paulig та масла Valio також вирішили залишити російський ринок.

Тим часом, партія "Єдина Росія" пропонує націоналізувати виробництва тих компаній, які оголошують про свій вихід та закриття виробництв у Росії.

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Як відомо, наразі Росія стала лідером з кількості запроваджених проти неї санкцій і обійшла Іран, Сирію та Північну Корею. Кількість санкцій становить  5530, пише Castellum.ai, глобальна базаі даних відстеження санкцій.

Для довідки, Іран, друга за кількістю санкцій країна, "протягом десяти років зіткнувся з 3616 санкціями проти нього, в основному за ядерну програму та підтримку тероризму".
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Топ коментарі
+25
зачем этому зверью косметика, стройматериалы и компьютерная техника, пусть возвращаются в свои болота, "исконно русские земли", твари
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08.03.2022 08:23
+23
Масове безробіття! От і добре
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08.03.2022 08:24
+23
Почитала комментарии расцеян на ютубе, в каждом пятом-десятом готовятся к белорусскому трикотажу. Это ИХ комментарии. Они даже не скрывают, что у них практически нет легкой промышленности. На войну они пошли, голожопые.
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08.03.2022 08:26
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зачем этому зверью косметика, стройматериалы и компьютерная техника, пусть возвращаются в свои болота, "исконно русские земли", твари
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08.03.2022 08:23 Відповісти
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08.03.2022 08:39 Відповісти
Гімно першого сорту.
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08.03.2022 08:51 Відповісти
Як завжди, баби буряком морду будуть фарбувати!
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08.03.2022 09:28 Відповісти
Масове безробіття! От і добре
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08.03.2022 08:24 Відповісти
Пані Наталіє, це ж тільки початок.
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08.03.2022 08:26 Відповісти
Почитала комментарии расцеян на ютубе, в каждом пятом-десятом готовятся к белорусскому трикотажу. Это ИХ комментарии. Они даже не скрывают, что у них практически нет легкой промышленности. На войну они пошли, голожопые.
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08.03.2022 08:26 Відповісти
Передайте им там в комментариях о том что и беларусского трикотажа у них тоже не будет...
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08.03.2022 08:34 Відповісти
Коротко..

..
Касаби?
Vам...піZда
..

Слава нації
Смерть москалям
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08.03.2022 08:26 Відповісти
Не знаю куди написати, але... Збиравяся 10-го на Шерм. Шось не вийшло. Замовив чартер - наш Привид каже почекай, є інші справи, потім політаємо. діловий, чим він там займається?
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08.03.2022 08:27 Відповісти
раша після санкцій плаче- дови*обувалась, значе)
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08.03.2022 08:28 Відповісти
Бурячком теперь красоту наводить будут

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08.03.2022 08:29 Відповісти
Картофельно-свякольная маска оабмаладит вашу "забояреную" кожу рожу !
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08.03.2022 08:38 Відповісти
Нехай кацапські матки бояришніком коси миють
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08.03.2022 08:34 Відповісти
кацапобабье, вареная красная свекла да сажа, теперь ваше фсьо!! первое - RussianPomada и второе - RussianTeni, а вместо шампуней да прокладок, вас, приветствует коровья моча да лопухи!
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08.03.2022 08:40 Відповісти
Это нефиг другому яму рыть - в ней и сдохнешь..
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08.03.2022 08:45 Відповісти
И как же эти чини теперь без косметики
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08.03.2022 08:47 Відповісти
А тим, що ще залишаються на Московії, дуже подобається українська кров, в прямому сенсі.
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08.03.2022 08:49 Відповісти
Буряк - на щоки, кізяк - на стіни, рядно - на дупу. Буряк ще їсти можна.
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08.03.2022 08:51 Відповісти
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08.03.2022 08:52 Відповісти
Хто пам'ятає і хоче в «савєцкій саюз» то нехай спочатку постоїть в черзі за туалетним папером, бо велика держава його практично не виробляла, використовували папір з газет «Правда» та «Сільстькі вісті», а була ше такий туалетний папір як «Заповіти Ілліча»
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08.03.2022 08:53 Відповісти
У мене в бабусі в селі висіла Піднята цілина Брєжнєва... доводилося читати, а чим зайнятися було?
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08.03.2022 09:09 Відповісти
"Правда" и "Труд" все подотрут
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08.03.2022 09:31 Відповісти
Я старий. На Заході України живу. Була "Прикарпатьська правда" - комуняцька газета.
Був у нас такий анекдот:
- " Ти виписуєш "Прикарпатьську правду"?
- Ні;
- А даремно, дуже, дуже мякий папір.
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08.03.2022 09:43 Відповісти
там всё нормально. Пока их будить не надо, что бы не портить сюрприз. 12-го марта всё и узнают. Из интернета.
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08.03.2022 08:58 Відповісти
Є одна пітерська блохєрша Ксенія Веб**, вона так званий експерт по косметиці, за її словами російські виробники косметики працюють виключно на імпортній сировині та обладненні, тому надії на те, що замість Estее Lauder та Clinique вони зможуть користуватися расєйською косметикою вона не дає.

Будуть вмиватися сечею та робити маски з картоплі та петрушки.
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08.03.2022 09:33 Відповісти
хай китайскую помаду в виде головки путина (или полового члена )пользуют
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08.03.2022 16:22 Відповісти
 
 