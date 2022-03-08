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Внаслідок обстрілів військами РФ Рубіжного є загиблі й поранені, у Сєвєродонецьку під вогонь росіян потрапив дитячий садок, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Внаслідок обстрілів військами РФ Рубіжного є загиблі й поранені, у Сєвєродонецьку під вогонь росіян потрапив дитячий садок, - Гайдай

Рубіжне, Кремінна, Попасна – найбільш постраждалі від учорашніх обстрілів російською армією міста на Луганщині.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОВА.

"Зазнавши чергової поразки при спробі увірватися у великі міста, росіяни, зриваючи злість, продовжують обстрілювати житлові будинки. Вони вважають це психологічним тиском та, напевно, їм не дано зрозуміти, що гинуть звичайні беззахисні люди. Однак, навіть побачивши наслідки, росіяни не зупиняються – їх зупинить тільки куля чи полон", – наголосив Гайдай.

Так, вчора приблизно о 22:40 через ворожі обстріли сталося займання квартири на четвертому поверсі будинку по проспекту Московському, 3, в Рубіжному.

Працівники ДСНС зупинили розповсюдження полум’я, врятували мешканців, проте одна жінка загинула ще під час обстрілу.

Осколкових поранень зазнали жінка, яка знаходилась за вищевказаною адресою, та два чоловіки, що проживають по вул. Визволителів,77, а.

Ще одна жінка отримала осколкове поранення в Кремінній – пров. Дитячий, 6.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганщині ворог перегруповується, щоб атакувати Сєверодонецьк - голова ОВА

Пошкоджені житлові будинки в Кремінній та Попасній.

"Ми маємо і чергові руйнування закладів: о 23:30 внаслідок ворожого вогню пошкоджена будівля Попаснянського обласного психоневрологічного інтернату, а дві години тому російським снарядом пробитий дах у дитячому садочку № 42 в Сєвєродонецьку по вул. Курчатова, 17 а", – сказав очільник Луганщини.

Автор: Ірина Дашківська
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Эсминцы Военно-морских сил (ВМС) США зашли в акваторию Балтийского моря--- два американских корабля с управляемым ракетным оружием «Дональд Кук» и «Форрест Шерман».
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08.03.2022 08:53 Відповісти
Лапотные репоеды - типичная стая трусливых шакалов. Отгребли по полной от наших славных ВСУ, так они в безсильной злобе отигрываются на тех, кто не может ответить - на гражданских, на домах, на больницах. Смерть ***** ! Смерть дикой лапотной орде !
Слава Украине !
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08.03.2022 08:55 Відповісти
Скажіть будь ласка, якщо зараз відрізати голову цапомордій тварині, то після війни мене будуть судити за те цо я знищів рюзьге свиню не гуманно?
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08.03.2022 08:57 Відповісти
Украинцы и украинки! Плачу и горюю вместе с вами. Молюсь за Батькiвщину! Украинок с 8 Марта. Будь вони неладни - оба сусiда! Мужайтеся.
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08.03.2022 08:57 Відповісти
Тому вони і пришли, що в нас в назвах до цього часу е "праспекти масковский", город Новомосковск і тому подібне. 🙁
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08.03.2022 09:00 Відповісти
і ковбаса
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08.03.2022 09:02 Відповісти
Да, і проспект Кадирки у Київі
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08.03.2022 09:03 Відповісти
ця сволота вже зрозуміла що прийшов п..здець...і шляху назад нема.. ось вони і лютують бл... путіноїди гірші за фашистів
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08.03.2022 09:01 Відповісти
 
 