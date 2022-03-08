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Техніка РФ стоїть у дворах будинків, а окупанти використовують мирних українців як живий щит, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Техніка РФ стоїть у дворах будинків, а окупанти використовують мирних українців як живий щит, - МВС

Російські війська розташували свою техніку у дворах житлових будинків українських населених пунктів та прикриваються мирними людьми як живим щитом, розуміючи, що українська армія не відкриватиме вогонь у такому разі, заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

"Вони стоять спеціально у дворах, щоб ми не мали можливості зараз їх вибити з цих територій. Тому що вони розуміють, що ми не стрілятимемо у мирні будинки, цивільні об'єкти, людей. І в цьому й полягає весь цинізм ситуації. Ми не можемо багато чого зробити, тому що техніка Російської Федерації стоїть безпосередньо у дворах будинків, і вони прикриваються людьми як живим щитом", – сказав Денисенко в ефірі телеканалу "1+1", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс- Україна.

За даними МВС, зараз у всіх дворах житлових будинків на всіх тимчасово окупованих територіях, де концентруються війська Російської Федерації, є ворожа техніка.

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При цьому звертаючись до українців на тимчасово окупованих територіях, Денисенко закликав їх не вірити намірам росіян організувати гуманітарні коридори.

"Це означає, що вас вивозять до Російської Федерації – у кращому разі, а в найгіршому – ви стаєте живим щитом, щоб наші війська не могли стріляти", – наголосив радник голови МВС.
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Топ коментарі
+15
Маскалі - не люди. Труси, лжеці, підлота споконвіку. Не були людьми і вже не будуть.
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08.03.2022 09:05
+8
Тактика терористів. Про який полон може йти мова? Тільки знищення - женевська конвенція на терористів не розповсюджується.
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08.03.2022 09:08
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Маскалі - не люди. Труси, лжеці, підлота споконвіку. Не були людьми і вже не будуть.
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08.03.2022 09:05 Відповісти
когда они заходят в жилую застройку, то это уже только работа для ССО. Мы же ССО два года развивали, правда же??
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08.03.2022 09:07 Відповісти
Тактика терористів. Про який полон може йти мова? Тільки знищення - женевська конвенція на терористів не розповсюджується.
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08.03.2022 09:08 Відповісти
Цинічність та підлість ознаки армії орків, винуватить когось в тих діях які самі творять.
Нічого дивного, герб у них двуголова курка мутант, а лідер уйло.
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08.03.2022 09:08 Відповісти
Тростянец лучший пример.
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08.03.2022 09:15 Відповісти
РоSSіяни - нелюди, сцикуни і підлі тварі! Можуть лише танками на цивільних, беззбройних людей нступати. Суки.
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08.03.2022 09:15 Відповісти
Еще кто-то удивлен?

Это ж расея - страна ********* и ссыкунов.

Тактика у них такая....
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08.03.2022 09:16 Відповісти
Стільки казок про велич та могутність другої армії у світі. А насправді вони здатні воювати тільки проти цивільних та їми ж прикриватися.
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08.03.2022 09:17 Відповісти
Знищувати фашистів РФ розумно, дієво, системно. Більше ініціативи. Живий щит стане для ворога смертельним. РПГ може перетворити техніку в дворах на металобрухт.
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08.03.2022 09:17 Відповісти
я вважаю там і коктейлю достатньо
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08.03.2022 10:08 Відповісти
Ссыкливые крысы те, кто прячется в жилых кварталах!
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08.03.2022 09:31 Відповісти
****** русо-фашисто !!!
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08.03.2022 09:36 Відповісти
 
 