Путін помиляється, думаючи, що атаки на мирних жителів зломлять дух захисників України, - Дуда
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Російська "тактика" ведення війни проти України з обстрілами будинків і вбивствами мирних жителів не принесе президенту РФ Володимиру Путіну бажаного результату і не зломить опір агресору.
Впевненість у цьому висловив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний Twitter глави польської держави.
"Якщо ВВП (Володимир Путін. - Ред.) думає, що, зносячи будинки і вбиваючи мирних жителів, російська армія зломить волю і дух захисників України, вони глибоко помиляються", - пише він.
Дуда зазначив, що спілкувався з президентом України щодо ситуації в країні та оборони від атак окупантів.
"Як сказав мені Володимир Зеленський, кожен зруйнований будинок і кожна наступна жертва, вбита російською ракетою, підвищує стійкість Захисників і волю до перемоги", - йдеться в повідомленні.
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11 ч. ·
В Страсбурзі, поселяюся а готель (потримайте завтра, будь ласка, кулаки за успіх моєї "дипмісії"!)
Парубок на рецепції, повторивши прізвище:
- Юкрейніен? Ю Юкрейніен?
- Єп! - подаю йому паспорт.
- Тогда можно говорить по-русски?..
Видно, щось змінилось у моєму обличчі, навіть в окулярах і під маскою, бо він наступної ж миті майже волає, поспішно:
- Я не из России! Я с Грузии! Я вас очень хорошо понимаю!
(Акцент і справді кавказький)
А ось так це тепер і буде з росіянами, авжеж. Недобре тепер бути "из России", незручно, як "із Німеччини" в 1930ті.
І тому, до речі, вже почалася в європейських медіях лавина (кампанія?) сповідей "хороших рускіх" (а по Європі їх, виїхалих, багато!), як вони й самі мучаться і страждають під Путіним, і як вони проти цієї війни, - редактор однієї з провідних у ЄС газет щойно написав мені, що вже й з нього досить цих жалібних Russian voices, коли ллється кров... Але голосів українських - про те, щО співвітчизники цих "замучених Путіним" коять нині на українській землі - таки бракує, за нас поки що більше говорять "картинки".
В зв'язку з чим маю величезне прохання: люди, ведіть щоденники, за найменшої можливості - фіксуйте все пережите! воно й терапевтичний ефект має, і для перемоги нашої доконечне: якщо вони вже зараз починають нас "перекрикувати", то далі буде ще складніше, - а перемагає, не забуваймо, а кінцевому історичному підсумку той, хто не тільки діє, а й володіє наративом. Не Гамлет, а Фортінбрас.
Тримаймося.
Молодой парень, полурусский работник отеля, чуть не со слезами просит прощения.
Маскалі - не люди! Але все одне переможемо! І все їм пригадаємо.
"Я нє знал" не проканає, за все дадуть відповідь трусливі виродки.
(c) Марк Твен
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