Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: майже 12 тис. осіб, 303 танки, 1036 броньованих машин, 48 літаків, 80 гелікоптерів
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Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 (включно) орієнтовно склали:
особового складу - майже 12 тисяч осіб,
танків ‒ 303 од,
бойових броньованих машин ‒ 1036 од,
артилерійських систем –120,
РСЗВ - 56,
засоби ППО - 27,
літаків – 48,
гелікоптерів – 80 од,
автомобільної техніки - 474,
кораблі / катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Довіряйте тільки перевіреним джерелам, не піддавайтесь паніці та продовжуйте тотальний спротив. Разом переможемо", - додали в Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
они называют число утилизированных в районе 47тыс. (это 12 убитыми, остальное ранеными которые не смогут продолжать воевать, без рук, без ног и т.д.)
Пленных сейчас где-то 2000.
Всі хто каже, що це "вбиті" не розуміє військовий термін "втрати"
Ще б згадати хто і коли це розяснював.))
По последней информации утилизировано уже более 46 000 орков (убитыми, ранеными и пленными). Уничтожено более трети зашедшей в Украину наземной техники и артиллерийских систем. Самолётов и вертолётов в сумме уничтожено более сотни. Колонна длиной в 65 километров, стоящая севернее Бучи и Ирпеня, без топлива и расстреливается нашей артой как в тире. Ни ресурса ни мотивированной живой силы для окружения или даже попытки штурма Киева хотя бы с одной стороны, у них нет. Ракет с их стороны использовано более 90 процентов из имевшихся. Моральное состояние орков значно нижчє порєбріка, ощущение (по словам наших бойцов), что день-два, и они начнут сдаваться в плен десятками тысяч.
За все наши потери будем страшно мстить.
Доброе утро, Свободная Страна.
Линк
Р.S. цікаво, яке падло заспамив мій комент
+ військовополонені (за нашими даними їх вже близько 2 000);
+ дезертири, які тікають в буквальному сенсі тисячами (скоріш за все, також враховані, адже вони фактично не знаходяться в Україні і де-факто ліквідовані)
За даними американської розвідки, проти України було задіяно ~160 000 армію вторгнення. Ось і рахуй.
Можливо, Гращенко, дещо прикрасив, адже це також елемент інформаційної війни, але не далеко від істини.
Дохлі кацапи схожі на добрива.
И это с контингента в 5 раз меньше,чем прогнали через афган
самолетов - 46 ед,
вертолетов - 68 ед,
08.03.22 09:11
самолетов - 48,
вертолетов - 80 ед,
Теперь инфа, про которую должны Знать! Только что моему другу Звонила из Немешаево (под Киевом) бывшая работница.
Там нет электричества, воды, газа отопления. Люди кавказской национальности разграбили все местные магазины и ездят по городу с белыми флагами, с надписью - "Беги". (Вероятно будут прикрываться местными жителями, собрав их для эвакуации.) Информации людям получить неоткуда. Как про это донести Верещук?
Уверен, что эта информация правдивая - не смысла врать.
І правильно. Нехай тікають вплав