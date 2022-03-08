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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: майже 12 тис. осіб, 303 танки, 1036 броньованих машин, 48 літаків, 80 гелікоптерів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: майже 12 тис. осіб, 303 танки, 1036 броньованих машин, 48 літаків, 80 гелікоптерів

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 (включно) орієнтовно склали:

особового складу - майже 12 тисяч осіб,

танків ‒ 303 од,

бойових броньованих машин ‒ 1036 од,

артилерійських систем –120,

РСЗВ - 56,

засоби ППО - 27,

літаків – 48,

гелікоптерів – 80 од,

автомобільної техніки - 474,

кораблі / катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Також читайте: Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 11 тис. осіб, 285 танків, 985 броньованих машин, 44 літаки, 48 гелікоптерів

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Довіряйте тільки перевіреним джерелам, не піддавайтесь паніці та продовжуйте тотальний спротив. Разом переможемо", - додали в Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
всьо будіт как в Кріму, ви проста зайдьотє
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08.03.2022 09:11
+26
ні, 12000 це вже дохлі кацапи 😁✊🇺🇦
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08.03.2022 09:14
+22
Це пораховані. А скільки ще їх по тилах, здохлих по госпіталях, роздертих вибухами в тилу окупантів... Абуде більше, смію вас завірити.
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08.03.2022 09:16
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Спочилі гелікоптери лідирують. Так тримати!
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08.03.2022 09:11 Відповісти
Літаки так просто не здадуться! 😀
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08.03.2022 09:30 Відповісти
сейчас моторесурс самолетов тех что на ходу вылетает-поспокойней в небе у нас станет
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08.03.2022 16:26 Відповісти
Просто 49 вертольотів накрили прямо на землі на летовищі артилерією, в Миколаївській області.
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08.03.2022 19:10 Відповісти
Точніше в Херсонській області
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08.03.2022 19:14 Відповісти
всьо будіт как в Кріму, ви проста зайдьотє
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08.03.2022 09:11 Відповісти
тут (на Цензорі) була інфа, що особовий склад - це і вбиті, і поранені, і в полоні? хто знає чи то так?
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08.03.2022 09:12 Відповісти
не так
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08.03.2022 09:13 Відповісти
ні, 12000 це вже дохлі кацапи 😁✊🇺🇦
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08.03.2022 09:14 Відповісти
Це пораховані. А скільки ще їх по тилах, здохлих по госпіталях, роздертих вибухами в тилу окупантів... Абуде більше, смію вас завірити.
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08.03.2022 09:16 Відповісти
Важко поранених кацапів добивають свої ж, потім спалюють у крематоріях чи кидають без документів.
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08.03.2022 09:19 Відповісти
"рюзге своих не брасают"
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08.03.2022 09:22 Відповісти
Плюс 40000 плранених
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08.03.2022 09:18 Відповісти
12 тысяч это забараненые...плюс к этому 2 тысячи пленных....ну а раненых это 12 тысяч помножить на 5-10...
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08.03.2022 09:14 Відповісти
вчера читал аналитиков военных, со стороны cnn

они называют число утилизированных в районе 47тыс. (это 12 убитыми, остальное ранеными которые не смогут продолжать воевать, без рук, без ног и т.д.)
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08.03.2022 09:54 Відповісти
Тільки дохлі.
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08.03.2022 09:15 Відповісти
Санітарні втрати (поранені) - більше 30 тис!
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08.03.2022 09:16 Відповісти
Не, це 12 тис "удобрение".....
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08.03.2022 09:16 Відповісти
Вроде это только жмуры, пленных около двух тысяч, раненых от 30 до 40 тысяч. Это и наши и американские военные эксперты говорят
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08.03.2022 09:16 Відповісти
Вчера на одном новостом сайте читал, 11 000 жмуров, 35 000 раненными (на вчерашний день приблизительно).
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08.03.2022 09:16 Відповісти
раненых никто не считает. Просто умножьте количество двухсотых на три - это и будет количество трёхсотых.
Пленных сейчас где-то 2000.
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08.03.2022 09:18 Відповісти
12000 це втрати: вбиті, поранені і в полоні.

Всі хто каже, що це "вбиті" не розуміє військовий термін "втрати"
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08.03.2022 09:23 Відповісти
Цифра від МінОборони - це безповоротні втрати, тобто вбиті і важкопоранені.
Ще б згадати хто і коли це розяснював.))
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08.03.2022 09:47 Відповісти
Виктор Пузанов


По последней информации утилизировано уже более 46 000 орков (убитыми, ранеными и пленными). Уничтожено более трети зашедшей в Украину наземной техники и артиллерийских систем. Самолётов и вертолётов в сумме уничтожено более сотни. Колонна длиной в 65 километров, стоящая севернее Бучи и Ирпеня, без топлива и расстреливается нашей артой как в тире. Ни ресурса ни мотивированной живой силы для окружения или даже попытки штурма Киева хотя бы с одной стороны, у них нет. Ракет с их стороны использовано более 90 процентов из имевшихся. Моральное состояние орков значно нижчє порєбріка, ощущение (по словам наших бойцов), что день-два, и они начнут сдаваться в плен десятками тысяч.

За все наши потери будем страшно мстить.

Доброе утро, Свободная Страна.

Линк
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08.03.2022 10:20 Відповісти
нехай так і буде!!! Слава Україні!

Р.S. цікаво, яке падло заспамив мій комент
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08.03.2022 14:18 Відповісти
Покажіть ці дані Геращенку бо він з арифметикою не дружить та перебив в своїй уяві вже 1/3 ВС РФ.
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08.03.2022 09:13 Відповісти
С учетом раненых это так и есть... на каждого жмура минимум 5 раненых...
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08.03.2022 09:15 Відповісти
Від 3 до 5
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08.03.2022 09:17 Відповісти
поранені навіть краще, бо трупак вони кинули і все, а поранених потрібно вивозити та задіювати ресурси
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08.03.2022 09:23 Відповісти
Саме тому снайперам рекомендується в деяких випадках (наприклад - при переслідуванні груп противника) не вбивать солдатів, а їх калічить При цьому з бою вибувають відразу четверо, які будуть зайняті переноскою пораненого
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08.03.2022 09:34 Відповісти
Ніхто нікого переносити не буде. Пристрелять - і все.
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08.03.2022 09:37 Відповісти
Имелось в виду треть сил вторжения?
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08.03.2022 09:21 Відповісти
Да.
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08.03.2022 09:24 Відповісти
+ поранені (їх важко порахувати, але в середньому на 1 вбитого - 3 поранені);
+ військовополонені (за нашими даними їх вже близько 2 000);
+ дезертири, які тікають в буквальному сенсі тисячами (скоріш за все, також враховані, адже вони фактично не знаходяться в Україні і де-факто ліквідовані)
За даними американської розвідки, проти України було задіяно ~160 000 армію вторгнення. Ось і рахуй.
Можливо, Гращенко, дещо прикрасив, адже це також елемент інформаційної війни, але не далеко від істини.
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08.03.2022 09:27 Відповісти
Тільки мертві кацапм, коли не ворушаться, з-зовні схожі на людей. Всі кацапи мають бути схожі на людей!
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08.03.2022 09:14 Відповісти
Та, ні.

Дохлі кацапи схожі на добрива.
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08.03.2022 09:16 Відповісти
Эти удобрения надо еще дезинфицировать перед употреблением.
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08.03.2022 14:13 Відповісти
Они успели спросить "за что нас ненавидят?" ))
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08.03.2022 09:14 Відповісти
Не всі. Деякі не встигли навіть відкрити свою клоаку.
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08.03.2022 09:17 Відповісти
Скоро втрати "Лаптєвстанії" по усіх пунктах почнуть перевищувать втрати Радянської армії в Афганістані Тільки там цілий СРСР воював ДЕСЯТЬ РОКІВ а у нас війна триває трохи більше ДЕСЯТИ ДНІВ!
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08.03.2022 09:14 Відповісти
Це дружина Фантома. він зараз у Вашому місті. Працює.
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08.03.2022 09:31 Відповісти
могу сказать что по количеству потерь уже афган остался позади,особенно по бронетехнике.
И это с контингента в 5 раз меньше,чем прогнали через афган
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08.03.2022 16:29 Відповісти
Може буть Я ж не стверджую точно - лише "допущення"
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08.03.2022 16:31 Відповісти
Кацапи ! Вам пзда ! Усім ! Навіть тім хто у далекому тилу ! 😂😂😂😂😂🇺🇦✊
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08.03.2022 09:23 Відповісти
Молодцы! Слава Украине!
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08.03.2022 09:26 Відповісти
Бабы, успеваете ражать? Путлеру очень мясо нужно
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08.03.2022 09:27 Відповісти
таджики с киргизами стараются как могут
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08.03.2022 09:49 Відповісти
Не понятна статистика по сбитой авиации - в этой сводке 48 самолетов, а по вчерашней сводке Воздушных сил Украины 52 самолета
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08.03.2022 09:29 Відповісти
4 в госпіталі.
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08.03.2022 09:29 Відповісти
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08.03.2022 09:48 Відповісти
07.03.22 10:22

самолетов - 46 ед,

вертолетов - 68 ед,

08.03.22 09:11

самолетов - 48,

вертолетов - 80 ед,
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08.03.2022 10:48 Відповісти
Третину вертушок кацапи вже просрали, і це лише підтверджені.
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08.03.2022 09:39 Відповісти
Ну на папері у них 1300 вертушок
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08.03.2022 09:43 Відповісти
На сараї х.й написано, а в ньому дрова складені. Так і у них з 1300 вертушок.
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08.03.2022 16:05 Відповісти
на ходу около 600 ударных геликоптеров (по их данным для Путина )
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08.03.2022 16:30 Відповісти
Не оклимается их армия после таких потерь.

Теперь инфа, про которую должны Знать! Только что моему другу Звонила из Немешаево (под Киевом) бывшая работница.

Там нет электричества, воды, газа отопления. Люди кавказской национальности разграбили все местные магазины и ездят по городу с белыми флагами, с надписью - "Беги". (Вероятно будут прикрываться местными жителями, собрав их для эвакуации.) Информации людям получить неоткуда. Как про это донести Верещук?

Уверен, что эта информация правдивая - не смысла врать.
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08.03.2022 09:47 Відповісти
все сдохнут, твари.
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08.03.2022 09:51 Відповісти
Ja - ja!!
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08.03.2022 14:15 Відповісти
У мене питання, чи були на борту потопленого патрульного корабля вертоліт та десантний катер, і чи відома їхня доля? Якщо втопилися теж, то можно добавити до статистики ))
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08.03.2022 09:56 Відповісти
Трупы врагов всегда хорошо пахнут(С)
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08.03.2022 10:02 Відповісти
1200 на день с учетом пленных, 60-100 дней войны при таких темпах.
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08.03.2022 10:03 Відповісти
а почему ты под VPN...?
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08.03.2022 10:16 Відповісти
Кримський міст буде підірвано...
І правильно. Нехай тікають вплав
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08.03.2022 10:11 Відповісти
Короче , максимум , еще две недели и все ********** армии звизда . И небо закроется само собой Была армия и не стала .
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08.03.2022 23:13 Відповісти
 
 