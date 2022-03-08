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В Україні почали виплачувати 6,5 тис. грн через втрату роботи внаслідок війни

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В Україні почали виплачувати 6,5 тис. грн через втрату роботи внаслідок війни

З 8 березня в Україні почали виплачувати 6,5 тис. грн людям, які втратили роботу через війну.

Про це з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова повідомляє Ліга, передає Цензор.НЕТ.

Допомогу можуть отримати наймані працівники, за яких сплачується єдиний соціальний внесок, та фізичні особи-підприємці усіх груп.

Виплата на підтримку населення буде здійснюватися у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Це Волинська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області і місто Київ.

Як отримати 6500 грн:
1. Авторизуватися в "Дії" та обрати послугу "єПідтримка"
2. Обрати картку "єПідтримка". Якщо її ще немає, інструкція з оформлення є на сайті https://e-aid.diia.gov.ua/#card
3. Натиснути "Отримати допомогу"
4. Очікувати зарахування коштів

Виплату можна витратити на будь-що.

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3 березня президент Володимир Зеленський анонсував, що українці, які втратили можливість працювати через війну, отримають по 6500 грн.

6 березня Кабінет міністрів затвердив перелік регіонів, на території яких буде виплачуватися допомога.

Автор: Наталя Джума
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08.03.2022 10:11 Відповісти
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08.03.2022 10:15 Відповісти
Ви можете отримати виплату 6500грн на:
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https://mono-bank.org/receive/0835633870
ПриватБанк
https://privat24.onlinepayments.cloud/get/3472621482
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24.03.2022 18:14 Відповісти
 
 