Війська РФ сповільнили наступальні дії на Харківщині, зрозумівши, що спроби захопити Харків - марні, - Синєгубов

Ворог уповільнив свої наступальні дії, зрозумівши, що спроби захопити Харків - марні.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Про ситуацію на Харківщині станом на 8 березня. Ворог уповільнив свої наступальні дії, зрозумівши, що спроби захопити Харків - марні. Ми свої позиції тримаємо. Проривів та заходів бойових підрозділів противника та його диверсійно-розвідувальних груп у місто за минуло добу не було", - зазначає він.

За словами Синєгубова, складна ситуація по місту Ізюм. Російські війська намагалися захопити місто, ми відстояли. Але російський окупант продовжує тримати місто в облозі, перешкоджаючи доставленню туди гуманітарних вантажів і евакуації населення.

"Сьогодні будемо намагатися відправляти гуманітарні вантажі на Балаклію, Ізюм, Липці, це найбільш критичні напрямки. Щодо евакуації. Процес убезпечення продовжуємо, лише "Укрзалізницею" із Харкова евакуювали понад 600 тисяч осіб. Наші військові отримують нове озброєння та поповнення особового складу. А найголовніше - мають сильний бойовий дух", - резюмує глава ОДА.

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